[{"available":true,"c_guid":"e846db46-526b-4c83-8270-5fff841f37f7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A pápa hétfőn fogadta el lemondásukat.","shortLead":"A pápa hétfőn fogadta el lemondásukat.","id":"20181231_Varatlanul_lemondott_a_vatikani_szovivo_es_helyettese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e846db46-526b-4c83-8270-5fff841f37f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a5767f0-d3d8-4abd-ade6-de88ba127d99","keywords":null,"link":"/vilag/20181231_Varatlanul_lemondott_a_vatikani_szovivo_es_helyettese","timestamp":"2018. december. 31. 15:43","title":"Váratlanul lemondott a vatikáni szóvivő és helyettese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00346376-dec2-42aa-bb39-470e16b8dfa4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Táncolnak, énekelnek, de elsősorban életet mentenek.","shortLead":"Táncolnak, énekelnek, de elsősorban életet mentenek.","id":"20181231_A_Bee_Gees_klasszikusaval_kivan_boldog_ujevet_a_mentoszolgalat__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00346376-dec2-42aa-bb39-470e16b8dfa4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39eec5a6-d53f-491f-a222-75f0d97532d6","keywords":null,"link":"/elet/20181231_A_Bee_Gees_klasszikusaval_kivan_boldog_ujevet_a_mentoszolgalat__video","timestamp":"2018. december. 31. 20:13","title":"A Bee Gees klasszikusával kíván boldog újévet a mentőszolgálat - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e35428ed-f205-49c9-a26b-20bb737e3f37","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hétfői tragédia legalább nyolc halálos áldozatot követelt.","shortLead":"A hétfői tragédia legalább nyolc halálos áldozatot követelt.","id":"20190101_Csecsemot_mentettek_ki_az_oroszorszagi_gazrobbanas_romjai_alol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e35428ed-f205-49c9-a26b-20bb737e3f37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb32e541-7c37-409a-93ed-742f467d6263","keywords":null,"link":"/vilag/20190101_Csecsemot_mentettek_ki_az_oroszorszagi_gazrobbanas_romjai_alol","timestamp":"2019. január. 01. 14:33","title":"Csecsemőt mentettek ki az oroszországi gázrobbanás romjai alól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a626e4a-3664-4735-af1a-a73bfe9284c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sok ország vezetője kapott újévi üdvözletet Oroszországtól, köztük Fehéroroszország, Abházia, Törökország és az USA mellett hazánk is. Akik nem kaptak: Ukrajna, Franciaország, Észak-Korea. És még sokan mások.","shortLead":"Sok ország vezetője kapott újévi üdvözletet Oroszországtól, köztük Fehéroroszország, Abházia, Törökország és az USA...","id":"20181231_Orbant_is_koszontotte_Putyin_ujev_alkalmabol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a626e4a-3664-4735-af1a-a73bfe9284c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed6c81d8-aee9-4941-82ef-ed2ee050e151","keywords":null,"link":"/itthon/20181231_Orbant_is_koszontotte_Putyin_ujev_alkalmabol","timestamp":"2018. december. 31. 15:04","title":"Orbánt is köszöntötte Putyin újév alkalmából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f421ff8-1c0c-416c-b276-33b32243d336","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A francia elnök újévi beszédében is a sárgamellényes tüntetések álltak a középpontban.","shortLead":"A francia elnök újévi beszédében is a sárgamellényes tüntetések álltak a középpontban.","id":"20181231_Macron_A_2018as_nepharag_arrol_tanuskodott_hogy_nem_adtuk_fel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f421ff8-1c0c-416c-b276-33b32243d336&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab4f89e3-3bc8-4f6b-8c3b-9ccae36b2e18","keywords":null,"link":"/vilag/20181231_Macron_A_2018as_nepharag_arrol_tanuskodott_hogy_nem_adtuk_fel","timestamp":"2018. december. 31. 21:54","title":"Macron: A 2018-as népharag arról tanúskodott, hogy nem adtuk fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"760a6ec2-28e9-40ac-9589-8c3ebe271130","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Noha az Apple nem közöl eladási adatokat, egy független elemző szerint idén sokkal több androidos felhasználót sikerült megnyerniük. A siker azonban nem a csúcskategóriás Xs vagy Xs Maxnak köszönhető. ","shortLead":"Noha az Apple nem közöl eladási adatokat, egy független elemző szerint idén sokkal több androidos felhasználót sikerült...","id":"20190101_apple_olcso_iphone_xr_eladasi_statisztika_android_levaltasa_cirp","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=760a6ec2-28e9-40ac-9589-8c3ebe271130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b77a100e-c0e5-4bb5-a40b-f657759da946","keywords":null,"link":"/tudomany/20190101_apple_olcso_iphone_xr_eladasi_statisztika_android_levaltasa_cirp","timestamp":"2019. január. 01. 12:03","title":"Bejött az Apple számítása? Sok androidos vált az olcsóbb iPhone-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4344c2cc-1f53-4703-8d21-9adb78bcbfd6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fradi elnöke az FTC szilveszteri beszédében kritizálta a szokásosnál is élesebben Kassai Viktort és a magyar játékvezetőket – írta meg a nemzetisport.hu.","shortLead":"A Fradi elnöke az FTC szilveszteri beszédében kritizálta a szokásosnál is élesebben Kassai Viktort és a magyar...","id":"20190101_Kubatov_turhetetlen_amit_a_jatekvezetok_csinalnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4344c2cc-1f53-4703-8d21-9adb78bcbfd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce8c44d6-0577-4273-8195-28fd37b95e4d","keywords":null,"link":"/itthon/20190101_Kubatov_turhetetlen_amit_a_jatekvezetok_csinalnak","timestamp":"2019. január. 01. 18:45","title":"Kubatov: Tűrhetetlen, amit a játékvezetők csinálnak!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82ebe413-5b6d-45d2-bab6-cbbc5b2c5b4a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Erre tényleg nehéz lenne azt mondani, hogy jól indult az év.","shortLead":"Erre tényleg nehéz lenne azt mondani, hogy jól indult az év.","id":"20190102_mclaren_senna_tuz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82ebe413-5b6d-45d2-bab6-cbbc5b2c5b4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cc3f9d5-2ae3-4215-88c1-0b64c94f757a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190102_mclaren_senna_tuz","timestamp":"2019. január. 02. 12:23","title":"Egyik első útján leégett a karácsonyi ajándék több száz milliós McLaren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]