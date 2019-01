Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ccae5646-1ed0-4a74-8037-bb5b8a0b84c4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A gyermeket nevelők számára szükséges adminisztrációt segíti - egy kicsit.","shortLead":"A gyermeket nevelők számára szükséges adminisztrációt segíti - egy kicsit.","id":"20190101_Anya_nevre_hallgat_a_NAV_ujitasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ccae5646-1ed0-4a74-8037-bb5b8a0b84c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c34abd1-1c85-49dc-91d6-d7b4534f982c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190101_Anya_nevre_hallgat_a_NAV_ujitasa","timestamp":"2019. január. 01. 18:27","title":"\"Anya\" névre hallgat a NAV újítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eee4d32d-9298-4266-824f-a56ac89fcde3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nincs megállás.","shortLead":"Nincs megállás.","id":"20181231_A_VII_keruleti_Fidesziroda_falan_is_felbukkant_az_O1G_felirat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eee4d32d-9298-4266-824f-a56ac89fcde3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c86cca56-cbf1-4f9b-a3bf-12607f8f50e0","keywords":null,"link":"/itthon/20181231_A_VII_keruleti_Fidesziroda_falan_is_felbukkant_az_O1G_felirat","timestamp":"2018. december. 31. 17:21","title":"A VII. kerületi Fidesz-iroda falán is felbukkant az O1G felirat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f421ff8-1c0c-416c-b276-33b32243d336","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A francia elnök újévi beszédében is a sárgamellényes tüntetések álltak a középpontban.","shortLead":"A francia elnök újévi beszédében is a sárgamellényes tüntetések álltak a középpontban.","id":"20181231_Macron_A_2018as_nepharag_arrol_tanuskodott_hogy_nem_adtuk_fel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f421ff8-1c0c-416c-b276-33b32243d336&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab4f89e3-3bc8-4f6b-8c3b-9ccae36b2e18","keywords":null,"link":"/vilag/20181231_Macron_A_2018as_nepharag_arrol_tanuskodott_hogy_nem_adtuk_fel","timestamp":"2018. december. 31. 21:54","title":"Macron: A 2018-as népharag arról tanúskodott, hogy nem adtuk fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d9611ff-2e52-4b9c-86a4-dd17908d9446","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő az udvarra menekült, de a férfi a késsel a kezében futott utána.","shortLead":"A nő az udvarra menekült, de a férfi a késsel a kezében futott utána.","id":"20181231_Berugta_az_ajtot_majd_kessel_tamadt_egy_nore_egy_ukran_ferfi_Mosonmagyarovaron","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d9611ff-2e52-4b9c-86a4-dd17908d9446&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2dd7ee3-75ea-42b5-967f-19079dbe909f","keywords":null,"link":"/itthon/20181231_Berugta_az_ajtot_majd_kessel_tamadt_egy_nore_egy_ukran_ferfi_Mosonmagyarovaron","timestamp":"2018. december. 31. 16:10","title":"Berúgta az ajtót, majd késsel támadt egy nőre egy ukrán férfi Mosonmagyaróváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a04c3730-ce61-440c-94e3-d06657f5efec","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A NASA megerősítette, hogy a New Horizons jó állapotban van.","shortLead":"A NASA megerősítette, hogy a New Horizons jó állapotban van.","id":"20190101_new_horizons_nasa_ultima_thule","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a04c3730-ce61-440c-94e3-d06657f5efec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18d1eef1-d9c3-4f1f-bb49-2be2d972ecab","keywords":null,"link":"/tudomany/20190101_new_horizons_nasa_ultima_thule","timestamp":"2019. január. 01. 17:46","title":"Megúszta az űrszonda a Naprendszer legtávolabbi bolygójának a megközelítését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88696ebc-d076-432c-be6b-e5039b34aa2d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hivatalosan csak 18 emberrel dolgozó ügynökség egy Istenhegyi úti villába költözött. ","shortLead":"A hivatalosan csak 18 emberrel dolgozó ügynökség egy Istenhegyi úti villába költözött. ","id":"20190102_Budai_villat_kapott_az_Orban_Rahelfele_allami_divatceg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88696ebc-d076-432c-be6b-e5039b34aa2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aca61ba-eab8-4308-ad5e-c66f12ea95dd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190102_Budai_villat_kapott_az_Orban_Rahelfele_allami_divatceg","timestamp":"2019. január. 02. 06:25","title":"Budai villát kapott az Orbán Ráhel-féle állami divatcég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e846db46-526b-4c83-8270-5fff841f37f7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A pápa hétfőn fogadta el lemondásukat.","shortLead":"A pápa hétfőn fogadta el lemondásukat.","id":"20181231_Varatlanul_lemondott_a_vatikani_szovivo_es_helyettese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e846db46-526b-4c83-8270-5fff841f37f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a5767f0-d3d8-4abd-ade6-de88ba127d99","keywords":null,"link":"/vilag/20181231_Varatlanul_lemondott_a_vatikani_szovivo_es_helyettese","timestamp":"2018. december. 31. 15:43","title":"Váratlanul lemondott a vatikáni szóvivő és helyettese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b58d6fe5-9e48-43bf-8183-8307d9e60eb3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Trendfordulat idén nem lesz, a nagy modellpremierek majdnem fele szabadidő-autó lesz 2019-ben. Ezen nincs is mit csodálkozni, amikor minden harmadik eladott új autó SUV Európában. Egy másik fronton viszont zajlik az elektromos autók térfoglalása, de szerencsére a „régi világnak” még maradt néhány látványos nagy dobása jövőre is.","shortLead":"Trendfordulat idén nem lesz, a nagy modellpremierek majdnem fele szabadidő-autó lesz 2019-ben. Ezen nincs is mit...","id":"20190101_uj_autok_2019_premierek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b58d6fe5-9e48-43bf-8183-8307d9e60eb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d2f767b-c863-406f-ba8e-b704b7131c23","keywords":null,"link":"/cegauto/20190101_uj_autok_2019_premierek","timestamp":"2019. január. 01. 20:00","title":"10 autó, amit a legjobban várunk 2019-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]