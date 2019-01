Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f0cca357-751a-4b29-9825-bb8ac4316986","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Christian Pulisicet a Borussia Dortmundtól veszik meg. ","shortLead":"Christian Pulisicet a Borussia Dortmundtól veszik meg. ","id":"20190102_64_milliot_fizet_a_Chelsea_egy_20_eves_amerikai_focistaert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0cca357-751a-4b29-9825-bb8ac4316986&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"130e5e95-d15b-4d85-83a3-ad33ca17c7b0","keywords":null,"link":"/sport/20190102_64_milliot_fizet_a_Chelsea_egy_20_eves_amerikai_focistaert","timestamp":"2019. január. 02. 12:56","title":"64 millió eurót fizet a Chelsea egy 20 éves amerikai focistáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29445490-26db-44fb-acd0-c96ad19a75e9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A makói tévének adott interjút a volt miniszter, a beszélgetés során az MTVA székházában történtek is szóba kerültek. ","shortLead":"A makói tévének adott interjút a volt miniszter, a beszélgetés során az MTVA székházában történtek is szóba kerültek. ","id":"20190102_Lazar_Janos_egy_kicsit_megvedte_az_ellenzeket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29445490-26db-44fb-acd0-c96ad19a75e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0df7a706-dd48-4569-b991-61fb7f1904be","keywords":null,"link":"/itthon/20190102_Lazar_Janos_egy_kicsit_megvedte_az_ellenzeket","timestamp":"2019. január. 02. 21:33","title":"Lázár János egy kicsit megvédte az ellenzéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"\"Nincs menetrend és nincs határidő az amerikai katonák kivonására, csak bizonyos idő után vonulunk ki Szíriából\" – jelentette ki az amerikai elnök újságíróknak a Fehér Házban.","shortLead":"\"Nincs menetrend és nincs határidő az amerikai katonák kivonására, csak bizonyos idő után vonulunk ki Szíriából\" –...","id":"20190103_donald_trump_amerikai_elnok_sziria_amerikai_kivonulas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59e46f92-7b23-4467-8529-4597005cfaca","keywords":null,"link":"/vilag/20190103_donald_trump_amerikai_elnok_sziria_amerikai_kivonulas","timestamp":"2019. január. 03. 05:24","title":"Trump most megint mást mondott a szíriai kivonulásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4f3bda4-c738-4c2c-ac30-80b4ae391e2e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Főleg hadászati célt szolgál az az új rádióantenna, amelyet valahol Kínában építettek meg, és amely ötször akkora, mint az Amerikai Egyesült Államok legnépesebb városa, New York City. ","shortLead":"Főleg hadászati célt szolgál az az új rádióantenna, amelyet valahol Kínában építettek meg, és amely ötször akkora, mint...","id":"20190102_kina_radioantenna_szuperradar_new_york_city_who_elf_hullamok_rak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b4f3bda4-c738-4c2c-ac30-80b4ae391e2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39104e19-7630-4602-a2d7-2c127421e079","keywords":null,"link":"/tudomany/20190102_kina_radioantenna_szuperradar_new_york_city_who_elf_hullamok_rak","timestamp":"2019. január. 02. 19:03","title":"Kína épített egy antennát, amely ötször akkora, mint egész New York","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a213e36-8591-4bd5-a94a-8d1fbad93de7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Édesanyjuk egy ismerősével italozott, csak később vették észre, hogy a gyerekek eltűntek.","shortLead":"Édesanyjuk egy ismerősével italozott, csak később vették észre, hogy a gyerekek eltűntek.","id":"20190103_Elveszett_kisfiut_es_kislanyt_talaltak_a_rendorok_szilveszterkor_a_Vorosmarty_teren","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a213e36-8591-4bd5-a94a-8d1fbad93de7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d266649-60da-4083-a9b6-3a680409129d","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_Elveszett_kisfiut_es_kislanyt_talaltak_a_rendorok_szilveszterkor_a_Vorosmarty_teren","timestamp":"2019. január. 03. 08:39","title":"Elveszett kisfiút és kislányt találtak a rendőrök szilveszterkor a Vörösmarty téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15fef1ba-10d8-4f5a-88eb-d1128a804ea4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kutya magától beszállt a rendőrautóba, hogy segítséget kérjen. ","shortLead":"A kutya magától beszállt a rendőrautóba, hogy segítséget kérjen. ","id":"20190102_Vonattal_Gyorig_menekult_a_petardak_elol_egy_kutya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15fef1ba-10d8-4f5a-88eb-d1128a804ea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1689d7e-6e58-4017-8ce8-577b1482b426","keywords":null,"link":"/elet/20190102_Vonattal_Gyorig_menekult_a_petardak_elol_egy_kutya","timestamp":"2019. január. 02. 09:30","title":"Vonattal, Győrig menekült a petárdák elől egy kutya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7227d17d-c8dd-41ac-b78b-783ad56579cb","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Spíler Tv és a Digi Sport párhuzamosan közvetíti majd a meccseket. ","shortLead":"A Spíler Tv és a Digi Sport párhuzamosan közvetíti majd a meccseket. ","id":"20190102_Nem_csak_Andy_Vajna_sportcsatornajan_lehet_majd_nezni_a_Premier_League_meccseit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7227d17d-c8dd-41ac-b78b-783ad56579cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"458eacac-53aa-48d7-a6a9-e937fcf71296","keywords":null,"link":"/sport/20190102_Nem_csak_Andy_Vajna_sportcsatornajan_lehet_majd_nezni_a_Premier_League_meccseit","timestamp":"2019. január. 02. 15:32","title":"Nem csak Andy Vajna sportcsatornáján lehet majd nézni a Premier League meccseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c5eac1c-cd24-45a9-85d3-bd6cb3030c47","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Húsz autóból mérnek a rendőrők a forgalomban is, de ezek a járművek nem „tolnak le senkit”, hogy szabálysértést rögzíthessenek – mondja a rendőrség közlekedésrendészeti főosztályvezetője a tavaly bevezetett civil autós traffipaxok használatával kapcsolatban. ","shortLead":"Húsz autóból mérnek a rendőrők a forgalomban is, de ezek a járművek nem „tolnak le senkit”, hogy szabálysértést...","id":"20190103_oberling_jozsef_civil_auto_traffipax_szabalysertes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c5eac1c-cd24-45a9-85d3-bd6cb3030c47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c31c176-5cec-43a4-95a9-1f41364a9e48","keywords":null,"link":"/cegauto/20190103_oberling_jozsef_civil_auto_traffipax_szabalysertes","timestamp":"2019. január. 03. 09:18","title":"Bejött a civilautós traffipax a rendőrségnek, a facebookos kritikákkal pedig nem harcolnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]