Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"38555673-df0d-4871-b6a0-29a9000c1422","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A kétszeres világ- és kétszeres Európa-bajnok Bácsi Pétert választotta a Nemzetközi Birkózó Szövetség (UWW) az év legjobb kötöttfogású birkózójának.","shortLead":"A kétszeres világ- és kétszeres Európa-bajnok Bácsi Pétert választotta a Nemzetközi Birkózó Szövetség (UWW) az év...","id":"20190102_bacsi_peter_kotottfogasu_birkozas_nemzetkozi_birkozo_szovetseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38555673-df0d-4871-b6a0-29a9000c1422&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbb06fdf-11c6-44b7-a812-66de521a0342","keywords":null,"link":"/sport/20190102_bacsi_peter_kotottfogasu_birkozas_nemzetkozi_birkozo_szovetseg","timestamp":"2019. január. 02. 17:51","title":"Magyar birkózó az év legjobbja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80cbf92f-9df6-4c02-8b6d-e1af702142d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy régi szlogent népszerűsítenek újra a néhány napon belül induló „tájékoztató akcióban”.","shortLead":"Egy régi szlogent népszerűsítenek újra a néhány napon belül induló „tájékoztató akcióban”.","id":"20190103_A_kormany_most_17_milliardert_uzeni_Magyarorszag_jobban_teljesit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80cbf92f-9df6-4c02-8b6d-e1af702142d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4478a53d-75bb-47c1-aee2-65f872ed8102","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_A_kormany_most_17_milliardert_uzeni_Magyarorszag_jobban_teljesit","timestamp":"2019. január. 03. 07:20","title":"A kormány most 1,7 milliárdért üzeni: Magyarország jobban teljesít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ee34ac5-bb4f-4a33-bd84-5980ed989eb4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó legkisebb modellje az elődjénél nagyobb beltérrel és hatékonyabb működéssel kecsegtet.","shortLead":"A bajor gyártó legkisebb modellje az elődjénél nagyobb beltérrel és hatékonyabb működéssel kecsegtet.","id":"20190103_kemfotokon_a_teljesen_uj_1es_bmw","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ee34ac5-bb4f-4a33-bd84-5980ed989eb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c955f2e2-81e7-4833-81b3-c54c1dd182da","keywords":null,"link":"/cegauto/20190103_kemfotokon_a_teljesen_uj_1es_bmw","timestamp":"2019. január. 03. 11:21","title":"Kémfotókon a teljesen új 1-es BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9591dca3-67a5-49e7-a9d0-4ea88dc5741e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kutatók egy 1900-as járványkitörést vizsgálva jutottak arra, hogy az embereken élősködő vérszívókon keresztül terjedhetett a betegség. ","shortLead":"Kutatók egy 1900-as járványkitörést vizsgálva jutottak arra, hogy az embereken élősködő vérszívókon keresztül...","id":"20190102_A_patkanyok_helyett_az_emberek_lehettek_a_felelosek_a_pestisjarvanyert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9591dca3-67a5-49e7-a9d0-4ea88dc5741e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85e79a3c-634f-441e-8118-b2e468668098","keywords":null,"link":"/tudomany/20190102_A_patkanyok_helyett_az_emberek_lehettek_a_felelosek_a_pestisjarvanyert","timestamp":"2019. január. 02. 13:23","title":"A patkányok helyett az emberek lehettek a felelősek a pestisjárványért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9af44ea6-f87c-47cf-b067-2e27c7a841ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A levélben foglaltak a kormánypárti civilek szerint a magyar emberek általános véleményét tükrözik. ","shortLead":"A levélben foglaltak a kormánypárti civilek szerint a magyar emberek általános véleményét tükrözik. ","id":"20190102_Levelet_irt_a_COF_Sargentininek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9af44ea6-f87c-47cf-b067-2e27c7a841ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4bdadfc-f230-4d93-98d7-cd2687591686","keywords":null,"link":"/itthon/20190102_Levelet_irt_a_COF_Sargentininek","timestamp":"2019. január. 02. 11:54","title":"Levelet írt a CÖF Sargentininek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f965c4b9-f84f-4218-aec4-dcc0f9723f2c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A határozatképtelen rendkívüli parlamenti ülés után az ellenzék kiállt a parlamenti lépcsőre, ahol a Jobbik és az LMP kivételével esküt is tettek. ","shortLead":"A határozatképtelen rendkívüli parlamenti ülés után az ellenzék kiállt a parlamenti lépcsőre, ahol a Jobbik és az LMP...","id":"20190103_Osszellenzeki_esku_a_Parlament_elott_FeketeGyor_a_tiltakozasok_erosodeset_jelentette_be","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f965c4b9-f84f-4218-aec4-dcc0f9723f2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0975b2e-72e9-4ccd-aca5-204137c51c64","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_Osszellenzeki_esku_a_Parlament_elott_FeketeGyor_a_tiltakozasok_erosodeset_jelentette_be","timestamp":"2019. január. 03. 10:17","title":"Összellenzéki eskü a Parlament előtt, Fekete-Győr a tiltakozások erősödését jelentette be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b46dd3a-21e0-4653-be2a-ff8e88ab86b3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még mindig kevés konkrétumot tudni a Samsung iparágat is felforgató okostelefonjáról, de pletykákból és értesülésekből nincs hiány. Most egy újabb részletről kezdtek beszélni a koreai források.","shortLead":"Még mindig kevés konkrétumot tudni a Samsung iparágat is felforgató okostelefonjáról, de pletykákból és értesülésekből...","id":"20190103_samsung_infinity_felx_display_hajlithato_kijelzos_okostelefon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b46dd3a-21e0-4653-be2a-ff8e88ab86b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22c59044-02fd-4c78-816f-f519d7e44a7a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190103_samsung_infinity_felx_display_hajlithato_kijelzos_okostelefon","timestamp":"2019. január. 03. 15:03","title":"Újabb pletyka kapott szárnyra a Samsung hajlítható kijelzős okostelefonjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b67bd9b3-8ea3-4c45-a585-a5d7b2965ebd","c_author":"Bedő Iván","category":"kkv","description":"Túlárazott töltés most, viharos lakógyűlések később – német példák és előrejelzések szerint az e-autók feltankolása nem ígérkezik egyszerűnek.","shortLead":"Túlárazott töltés most, viharos lakógyűlések később – német példák és előrejelzések szerint az e-autók feltankolása nem...","id":"20190102_Kiverhetik_a_biztositekot_az_eautok_toltes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b67bd9b3-8ea3-4c45-a585-a5d7b2965ebd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fc4d23a-8c4b-40cd-ba67-881ebea8ce9a","keywords":null,"link":"/kkv/20190102_Kiverhetik_a_biztositekot_az_eautok_toltes","timestamp":"2019. január. 02. 17:00","title":"Jönnek az e-autók és csúnyán kiverik a biztosítékot - mindenhol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]