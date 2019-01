Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Volt tiltó határozat és népszavazás is korábban, de nem ezek miatt nem épül. Hanem mert a vállalkozó visszalépett.","shortLead":"Volt tiltó határozat és népszavazás is korábban, de nem ezek miatt nem épül. Hanem mert a vállalkozó visszalépett.","id":"20190104_Megsem_lesz_kavicsbanya_Paks_mellett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c31a503-2e7d-4ef3-8227-c4e49af3dfc7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190104_Megsem_lesz_kavicsbanya_Paks_mellett","timestamp":"2019. január. 04. 15:16","title":"Mégsem lesz kavicsbánya Paks mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c38a65-3b54-4898-aced-f022ec5938c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nap, amikor az MTI megkérdezett egy kormánypárti politikust, mit szól a leggazdagabb magyar, Mészáros Lőrinc legújabb cégvásárlásához.","shortLead":"A nap, amikor az MTI megkérdezett egy kormánypárti politikust, mit szól a leggazdagabb magyar, Mészáros Lőrinc legújabb...","id":"20190104_A_Fidesz_politikusa_orul_Meszaros_Lorinc_terjeszkedesenek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39c38a65-3b54-4898-aced-f022ec5938c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d9ab31f-9d41-4146-8f1a-843cdaaf3022","keywords":null,"link":"/itthon/20190104_A_Fidesz_politikusa_orul_Meszaros_Lorinc_terjeszkedesenek","timestamp":"2019. január. 04. 16:49","title":"A Fidesz politikusa örül Mészáros Lőrinc terjeszkedésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szén-monoxid-mérgezés miatt egy ember meghalt, egyet pedig kórházba vittek szerda éjjel Budapesten a VI. kerületben.","shortLead":"Szén-monoxid-mérgezés miatt egy ember meghalt, egyet pedig kórházba vittek szerda éjjel Budapesten a VI. kerületben.","id":"20190103_szen_monoxid_mergezes_vi_kerulet_kiraly_utca","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fde4ff02-f96a-4ce5-9b31-dc621babe78c","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_szen_monoxid_mergezes_vi_kerulet_kiraly_utca","timestamp":"2019. január. 03. 05:10","title":"Szén-monoxid ölt a budapesti belvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43669310-39d9-4cb7-9c9b-8a4fb5e894a2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ezek leginkább üresen kongó, tartalom nélküli kifejezések, mindenki azt pakol bele, amit az érdeke éppen megkíván – véli Székely Csaba, akinek a Tízparancsolatról írt darabját decemberben mutatta be a Radnóti Színház.



","shortLead":"Ezek leginkább üresen kongó, tartalom nélküli kifejezések, mindenki azt pakol bele, amit az érdeke éppen megkíván –...","id":"20190103_Nemzeti_meg_liberalis_ertekrend__Igazabol_nem_is_tudom_mit_jelentenek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43669310-39d9-4cb7-9c9b-8a4fb5e894a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b14bb336-bbee-43eb-b0b6-15b9f1ebff48","keywords":null,"link":"/kultura/20190103_Nemzeti_meg_liberalis_ertekrend__Igazabol_nem_is_tudom_mit_jelentenek","timestamp":"2019. január. 03. 15:37","title":"„Nemzeti, meg liberális értékrend - Igazából nem is tudom, mit jelentenek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed1cae02-432e-44f5-91d1-4bc366672e9c","c_author":"Csatlós Hanna - Csányi Nikolett","category":"elet","description":"Martisz Gábor az elmúlt két évtized emlékeit, benyomásait sűrítette a 20 négyzetméteres terepasztalára. A garázsában több mint harminc vonatszerelvény zakatol, egy számítógépes program segítségével úgy vezényeli a saját vasútját, hogy azt a MÁV is megirigyelné. A valóság kicsinyített, hű másolatát, féltve őrzött és ámulatba ejtő világát mutatta meg nekünk. Videó.\r

","shortLead":"Martisz Gábor az elmúlt két évtized emlékeit, benyomásait sűrítette a 20 négyzetméteres terepasztalára. A garázsában...","id":"20190104_terepasztal_vasutmodell_jatek_hobbi_vonatok_vasut","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed1cae02-432e-44f5-91d1-4bc366672e9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f44c6c5-2da6-42d9-a9a7-3e8a643ecbbf","keywords":null,"link":"/elet/20190104_terepasztal_vasutmodell_jatek_hobbi_vonatok_vasut","timestamp":"2019. január. 04. 20:00","title":"Csodálatos alternatív világ bújik meg egy vasútmodellező pesti garázsában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f50e83eb-1d1a-4eb5-96bc-5931e0a22b6a","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Több külföldi feltaláló kell Németországnak, ha versenyben akar maradni a globális gazdaságban-erre a megállapításra jutott az a tanulmány, melyet az igen befolyásos Gyáriparosok Szövetsége (BDI) rendelt meg.","shortLead":"Több külföldi feltaláló kell Németországnak, ha versenyben akar maradni a globális gazdaságban-erre a megállapításra...","id":"20190103_Eszuknel_vannak_ezek_a_kutatok_Bevandorlo_feltalalokat_var_a_nemet_gazdasag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f50e83eb-1d1a-4eb5-96bc-5931e0a22b6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d94189f8-0d52-42a0-b389-8b1e03e648cd","keywords":null,"link":"/kkv/20190103_Eszuknel_vannak_ezek_a_kutatok_Bevandorlo_feltalalokat_var_a_nemet_gazdasag","timestamp":"2019. január. 03. 11:32","title":"Eszüknél vannak ezek a kutatók? Bevándorló feltalálókat vár a német gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62b99f5d-1692-4386-b97d-3480a1e0dd0a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Első körben csak kétféle motorral lehet rendelni Magyarországon a bajor gyártó népszerű szedánját, a többi változat később érkezik.","shortLead":"Első körben csak kétféle motorral lehet rendelni Magyarországon a bajor gyártó népszerű szedánját, a többi változat...","id":"20190104_itthon_is_bearaztak_az_uj_3as_bmwt_116_millio_forint_a_legolcsobb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62b99f5d-1692-4386-b97d-3480a1e0dd0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5de40ac7-693e-4dbf-b75a-045ed8399b18","keywords":null,"link":"/cegauto/20190104_itthon_is_bearaztak_az_uj_3as_bmwt_116_millio_forint_a_legolcsobb","timestamp":"2019. január. 04. 11:21","title":"Itthon is beárazták az új 3-as BMW-t: 11,6 millió forint a legolcsóbb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e32767ad-5916-4bac-9682-f3196371a1d5","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Plovdiv és Matera lesz Európa Kulturális Fővárosa az idén. ","shortLead":"Plovdiv és Matera lesz Európa Kulturális Fővárosa az idén. ","id":"20190103_Bolgar_es_olasz_kulturalis_fovarosa_lesz_iden_Europanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e32767ad-5916-4bac-9682-f3196371a1d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"097ef222-9124-4921-9b20-4390d40e1a87","keywords":null,"link":"/kultura/20190103_Bolgar_es_olasz_kulturalis_fovarosa_lesz_iden_Europanak","timestamp":"2019. január. 03. 13:40","title":"Bolgár és olasz kulturális fővárosa lesz idén Európának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]