[{"available":true,"c_guid":"5e74701e-2d2d-43d7-8679-6c6039905a51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összevont frakcióülésre készül a Fidesz és a KDNP. ","shortLead":"Összevont frakcióülésre készül a Fidesz és a KDNP. ","id":"20190105_Februarban_ertekel_Orban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e74701e-2d2d-43d7-8679-6c6039905a51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cf9f4e0-fb1a-4f2d-a426-3cee7cbb43a1","keywords":null,"link":"/itthon/20190105_Februarban_ertekel_Orban","timestamp":"2019. január. 05. 09:55","title":"Februárban értékel Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cdbcc07-0fd8-4de9-97f1-45b5ab9217a4","c_author":"Gergely Márton, Nagy Gábor","category":"itthon","description":"A nemzetközi porondon és Magyarországon is az erőpolitizálás ideje jött el. A konfliktusokat nem megoldani, hanem élezni próbálják mindenütt. Ezt a gyúanyagot pedig még veszélyesebbé teszi a globális gazdaság bizonytalansága. ","shortLead":"A nemzetközi porondon és Magyarországon is az erőpolitizálás ideje jött el. A konfliktusokat nem megoldani, hanem...","id":"201901__konfliktusterkep_2019re__trump_hadakozik__orban_sallert_oszt__tizenket_duhos_honap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4cdbcc07-0fd8-4de9-97f1-45b5ab9217a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0ea6920-2cf3-4a87-a8b6-29e2ac2ced0f","keywords":null,"link":"/itthon/201901__konfliktusterkep_2019re__trump_hadakozik__orban_sallert_oszt__tizenket_duhos_honap","timestamp":"2019. január. 05. 10:00","title":"Tizenkét dühös hónap: öveket bekapcsolni, elindult 2019","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2187274-e253-46e2-8840-a7ee2ae69545","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legtöbben fűtetlen otthonukban.","shortLead":"A legtöbben fűtetlen otthonukban.","id":"20190106_Szeptember_ota_59en_fagytak_halalra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2187274-e253-46e2-8840-a7ee2ae69545&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"181a6ca4-5ac6-413c-8e67-e55bffd48801","keywords":null,"link":"/itthon/20190106_Szeptember_ota_59en_fagytak_halalra","timestamp":"2019. január. 06. 14:20","title":"Szeptember óta 59-en fagytak halálra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db2a96cd-fecc-4081-bc2b-bba80aab0ce8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nem szenvedett maradandó sérülést Viktorija Gyemcsenko orosz szánkós, aki a szánkó világkupa königssee-i futamán bukott hatalmasat, s miután beütötte a fejét, elvesztette az eszméletét. ","shortLead":"Nem szenvedett maradandó sérülést Viktorija Gyemcsenko orosz szánkós, aki a szánkó világkupa königssee-i futamán bukott...","id":"20190106_Sokkal_jobban_van_a_hatalmasat_bukott_orosz_szankos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db2a96cd-fecc-4081-bc2b-bba80aab0ce8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39c202fa-e945-4f16-8914-7762daade030","keywords":null,"link":"/sport/20190106_Sokkal_jobban_van_a_hatalmasat_bukott_orosz_szankos","timestamp":"2019. január. 06. 16:42","title":"Sokkal jobban van a hatalmasat bukott orosz szánkós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82ba6eab-ddd6-4a4b-97da-15918728ecc3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Idők már tudja, hogy a sikkasztás és csalás mellett újabb váddal szembesítik a hamarosan a Quaestor-cégcsoport egykori vezetőjét. ","shortLead":"A Magyar Idők már tudja, hogy a sikkasztás és csalás mellett újabb váddal szembesítik a hamarosan a Quaestor-cégcsoport...","id":"20190105_Penzmosas_miatt_is_vadat_emelnek_Tarsoly_Csaba_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=82ba6eab-ddd6-4a4b-97da-15918728ecc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90cc2649-2eef-4fb9-9b0d-7f0ae5f04066","keywords":null,"link":"/itthon/20190105_Penzmosas_miatt_is_vadat_emelnek_Tarsoly_Csaba_ellen","timestamp":"2019. január. 05. 08:50","title":"Pénzmosás miatt is vádat emelnek Tarsoly Csaba ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01babef8-3454-46cf-9ffb-70bed446ef52","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Öt tinédzser égett bent egy épületben, Koszalinban.","shortLead":"Öt tinédzser égett bent egy épületben, Koszalinban.","id":"20190106_Lengyelorszagban_sorra_zarjak_be_a_szabaduloszobakat_a_penteki_tragedia_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01babef8-3454-46cf-9ffb-70bed446ef52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e38159b-1c12-4c2b-a953-bc9e0b961f6f","keywords":null,"link":"/vilag/20190106_Lengyelorszagban_sorra_zarjak_be_a_szabaduloszobakat_a_penteki_tragedia_utan","timestamp":"2019. január. 06. 15:03","title":"Lengyelországban sorra zárják be a szabadulószobákat a pénteki tragédia után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e74701e-2d2d-43d7-8679-6c6039905a51","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ügynökségekkel állítaná meg a miniszterelnök a pazarlást, készülnek a cégek a túlóratörvényre, új törvényeket tanulhatunk az év elején. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Ügynökségekkel állítaná meg a miniszterelnök a pazarlást, készülnek a cégek a túlóratörvényre, új törvényeket...","id":"20190106_Es_akkor_Orbannak_szolhattak_hogy_tul_mohok_a_haverok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e74701e-2d2d-43d7-8679-6c6039905a51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74ae35b8-c1b6-45e4-b52d-876e8003dead","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190106_Es_akkor_Orbannak_szolhattak_hogy_tul_mohok_a_haverok","timestamp":"2019. január. 06. 10:00","title":"És akkor Orbánnak szólhattak, hogy túl mohók a haverok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed1cae02-432e-44f5-91d1-4bc366672e9c","c_author":"Csatlós Hanna - Csányi Nikolett","category":"elet","description":"Martisz Gábor az elmúlt két évtized emlékeit, benyomásait sűrítette a 20 négyzetméteres terepasztalára. A garázsában több mint harminc vonatszerelvény zakatol, egy számítógépes program segítségével úgy vezényeli a saját vasútját, hogy azt a MÁV is megirigyelné. A valóság kicsinyített, hű másolatát, féltve őrzött és ámulatba ejtő világát mutatta meg nekünk. Videó.\r

","shortLead":"Martisz Gábor az elmúlt két évtized emlékeit, benyomásait sűrítette a 20 négyzetméteres terepasztalára. A garázsában...","id":"20190104_terepasztal_vasutmodell_jatek_hobbi_vonatok_vasut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed1cae02-432e-44f5-91d1-4bc366672e9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f44c6c5-2da6-42d9-a9a7-3e8a643ecbbf","keywords":null,"link":"/elet/20190104_terepasztal_vasutmodell_jatek_hobbi_vonatok_vasut","timestamp":"2019. január. 04. 20:00","title":"Csodálatos alternatív világ bújik meg egy vasútmodellező pesti garázsában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]