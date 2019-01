Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"130c0397-944c-4f23-a6ca-8e6f42e00aa4","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Fekete-Győr András, a Momentum elnöke a hvg.hu-nak adott interjújában nemrég arról beszélt, nonszensz, amit az Állami Számvevőszék művel a Momentummal, ők semmilyen szabálytalanságot nem követtek el. Erre reagált most az ÁSZ.","shortLead":"Fekete-Győr András, a Momentum elnöke a hvg.hu-nak adott interjújában nemrég arról beszélt, nonszensz, amit az Állami...","id":"20190107_Valaszolt_az_ASZ_a_Momentumnak_Elvaras_az_atlathatosag_es_elszamoltathatosag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=130c0397-944c-4f23-a6ca-8e6f42e00aa4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cc57071-852c-4079-9cab-53b81c879526","keywords":null,"link":"/itthon/20190107_Valaszolt_az_ASZ_a_Momentumnak_Elvaras_az_atlathatosag_es_elszamoltathatosag","timestamp":"2019. január. 07. 12:41","title":"Válaszolt az ÁSZ a Momentumnak: Elvárás az átláthatóság és elszámoltathatóság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"012b3ad7-c760-4ed0-b9ca-ae112d6fc43c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közel 900 ezer dolgozó fizetését kellett növelni a minimálbér és a garantált bérminimum emelése miatt a vállalatoknál, 200 ezernél is többekét az állami szférában. Más kérdés, hogy ebből mennyi a trükközés a bérekkel.","shortLead":"Közel 900 ezer dolgozó fizetését kellett növelni a minimálbér és a garantált bérminimum emelése miatt a vállalatoknál...","id":"20190107_Tobb_mint_egymillioan_dolgoznak_minimalberert_es_a_berminimumert_legalabbis_papiron","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=012b3ad7-c760-4ed0-b9ca-ae112d6fc43c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e51ef19f-56e5-43b3-a1fd-d67b34e10c31","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190107_Tobb_mint_egymillioan_dolgoznak_minimalberert_es_a_berminimumert_legalabbis_papiron","timestamp":"2019. január. 07. 07:49","title":"Több, mint egymillióan dolgoznak minimálbérért és a bérminimumért, legalábbis papíron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7504314-0fc8-41c7-8f3f-a04b218a6595","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több évtizedes vita zárulhat le, ha a december utolsó napjaiban elfogadott tervek szerint az M1-es és Esztergom között épül új autópálya.","shortLead":"Több évtizedes vita zárulhat le, ha a december utolsó napjaiban elfogadott tervek szerint az M1-es és Esztergom között...","id":"20190106_Megvan_kik_nyerhetnek_azzal_hogy_nem_epul_meg_az_M0as_nyugati_resze","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7504314-0fc8-41c7-8f3f-a04b218a6595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e92a2bba-7fd2-4ee6-ad9c-05a12569c8b3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190106_Megvan_kik_nyerhetnek_azzal_hogy_nem_epul_meg_az_M0as_nyugati_resze","timestamp":"2019. január. 06. 09:54","title":"Megvan, kik nyerhetnek azzal, hogy nem épül meg az M0-ás nyugati része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4006c26-8793-4590-8ae7-28bcf2df167f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A 48 éves nő a 62. maratonja után pihenni kényszerült. ","id":"20190107_Faradasos_csonttores_miatt_kellett_leallnia_a_100_nap_alatt_100_maratont_futni_akaro_nonek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4006c26-8793-4590-8ae7-28bcf2df167f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce163689-b8c7-48cf-9b0b-7f3cf66049d0","keywords":null,"link":"/elet/20190107_Faradasos_csonttores_miatt_kellett_leallnia_a_100_nap_alatt_100_maratont_futni_akaro_nonek","timestamp":"2019. január. 07. 14:48","title":"Fáradásos csonttörés miatt kellett leállnia a 100 nap alatt 100 maratont futni akaró nőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e701363-ea29-458c-b9a5-824d75337027","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Álnéven jelentkezett be, és még a szállodai szobáját sem a saját nevére foglalta.","shortLead":"Álnéven jelentkezett be, és még a szállodai szobáját sem a saját nevére foglalta.","id":"20190105_enrico_crippa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e701363-ea29-458c-b9a5-824d75337027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ee4bbc0-c349-42c9-a967-6d2152f76562","keywords":null,"link":"/elet/20190105_enrico_crippa","timestamp":"2019. január. 05. 21:30","title":"Titokban tesztelt magyar éttermeket egy sztárséf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f567adb-7a3b-4169-adde-8ccc8d8b7cb9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sportpályákat újítanak fel, és rendezik a területet, közel egymilliárdos a beruházás. ","id":"20190107_Meszaros_veje_ujitja_fel_a_szombathelyi_sportligetet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f567adb-7a3b-4169-adde-8ccc8d8b7cb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fbddd4c-a43d-4c6c-bfc2-8e3ca3e99f61","keywords":null,"link":"/kkv/20190107_Meszaros_veje_ujitja_fel_a_szombathelyi_sportligetet","timestamp":"2019. január. 07. 18:43","title":"Mészáros veje újítja fel a szombathelyi Sportligetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e61ec03b-b784-4b6a-ad8a-fbde4fabab9c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Törölték a Ryanair légitársaság Schönefeldről Budapestre közlekedő, FR 196 jelzésű járatát is, amely 7.25-kor indult volna.\r

