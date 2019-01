Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3083db65-9c8d-4de5-a841-c6067a46a106","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem csak a csoportkörbe jutást, hanem a pontszerzéseket is díjazta az UEFA.","shortLead":"Nem csak a csoportkörbe jutást, hanem a pontszerzéseket is díjazta az UEFA.","id":"20190107_35_milliard_forintot_keresett_a_Vidi_az_Europa_Ligaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3083db65-9c8d-4de5-a841-c6067a46a106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9612807a-59ae-4d41-8c4d-b8241edf7880","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190107_35_milliard_forintot_keresett_a_Vidi_az_Europa_Ligaban","timestamp":"2019. január. 07. 14:22","title":"3,5 milliárd forintot keresett a Vidi az Európa Ligában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a799b38a-9110-4a52-bc90-42788415b4b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190108_Felhaborodott_a_Mazsihisz_azon_ahogy_Szakaly_Sandor_a_numerus_claususrol_beszelt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a799b38a-9110-4a52-bc90-42788415b4b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a58ad5b1-95e2-47c1-9e9c-5b8e330acee6","keywords":null,"link":"/itthon/20190108_Felhaborodott_a_Mazsihisz_azon_ahogy_Szakaly_Sandor_a_numerus_claususrol_beszelt","timestamp":"2019. január. 08. 16:07","title":"Felháborodott a Mazsihisz azon, ahogy Szakály Sándor a numerus claususról beszélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02a791fa-858f-468b-a3f0-3dbf2b054716","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A József Attila Színház igazgatója ezzel szeretne adni annak a közösségnek, ahol felnőtt.","shortLead":"A József Attila Színház igazgatója ezzel szeretne adni annak a közösségnek, ahol felnőtt.","id":"20190108_nemcsak_karoly_katolikus_templom_mocsolyastelep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02a791fa-858f-468b-a3f0-3dbf2b054716&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db69df1c-d557-4581-9e54-bc62cf1c5afe","keywords":null,"link":"/kultura/20190108_nemcsak_karoly_katolikus_templom_mocsolyastelep","timestamp":"2019. január. 08. 13:01","title":"Templomot építtet szülőfalujába Nemcsák Károly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"395d4005-81d2-4f28-9167-6799e5e2d12b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök dolgozószobája január elsejétől a budavári karmelita kolostorba tevődött át, ebből az alkalomból demonstrációt hirdettek meg hétfőn 12 órára. A helyszínen egyelőre szerény számban tiltakoztak, a megmozdulás félóra alatt véget is ért.","shortLead":"A miniszterelnök dolgozószobája január elsejétől a budavári karmelita kolostorba tevődött át, ebből az alkalomból...","id":"20190107_Tobb_ezren_koszontottek_Orban_Viktort_a_Varba_koltozes_alkalmabol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=395d4005-81d2-4f28-9167-6799e5e2d12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97cde1ac-fd70-4fd3-ba7a-5ab4b84fa0cc","keywords":null,"link":"/itthon/20190107_Tobb_ezren_koszontottek_Orban_Viktort_a_Varba_koltozes_alkalmabol","timestamp":"2019. január. 07. 12:20","title":"Kis létszámú tüntetéssel köszöntötték Orbán Viktort a Várba költözés alkalmából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c10a51b-4641-4bb8-a257-3197cee91814","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Központi Bank módszerét veszi át az MNB, mostantól jelezhetik a banki dolgozók, ha jogsértést találnak a saját munkahelyükön.","shortLead":"Az Európai Központi Bank módszerét veszi át az MNB, mostantól jelezhetik a banki dolgozók, ha jogsértést találnak...","id":"20190107_Nevtelenul_feljelenthetik_a_banki_dolgozok_a_munkahelyuket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c10a51b-4641-4bb8-a257-3197cee91814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28bffcb1-0335-4139-9c45-a511acdf10ab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190107_Nevtelenul_feljelenthetik_a_banki_dolgozok_a_munkahelyuket","timestamp":"2019. január. 07. 10:21","title":"Névtelenül feljelenthetik a banki dolgozók a munkahelyüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d72e8ab0-0031-4f7e-82d0-0ebaedc2742e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A hetedik helyen kiemelt Fucsovics Márton három szettben legyőzte a hazai közönség előtt szabadkártyával szereplő James Duckworth-t, ezzel bejutott a legjobb 16 közé a sydney-i tenisztorna 589 680 dollár összdíjazású férfiversenyében.","shortLead":"A hetedik helyen kiemelt Fucsovics Márton három szettben legyőzte a hazai közönség előtt szabadkártyával szereplő James...","id":"20190108_fucsovics_marton_tenisz_sydney","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d72e8ab0-0031-4f7e-82d0-0ebaedc2742e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"584d2f22-a267-4ad5-84f2-e0be76bbea4f","keywords":null,"link":"/sport/20190108_fucsovics_marton_tenisz_sydney","timestamp":"2019. január. 08. 10:19","title":"Fucsovics nyolcaddöntős Sydney-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01babef8-3454-46cf-9ffb-70bed446ef52","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyelőre három hónapra tartóztatták le.","shortLead":"Egyelőre három hónapra tartóztatták le.","id":"20190107_Elozetesben_az_ot_tinedzserlany_halalat_okozo_szabaduloszoba_uzemeltetoje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01babef8-3454-46cf-9ffb-70bed446ef52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"561b4f61-c6a6-4f75-b3fd-1ee462a7e0e5","keywords":null,"link":"/vilag/20190107_Elozetesben_az_ot_tinedzserlany_halalat_okozo_szabaduloszoba_uzemeltetoje","timestamp":"2019. január. 07. 20:43","title":"Előzetesben az öt tinédzserlány halálát okozó szabadulószoba üzemeltetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bccc8d65-6b31-4abe-848e-0aee447f9008","c_author":"Politico-hvg.hu","category":"itthon","description":"Ön most a POLITICO Európai választások Playbook sorozatának különkiadását olvassa. Ez a cikk a sorozatban bemutatott 15 uniós tagállam közül a magyarországi politikai helyzetet és a május 26-i EP-választást megelőző kampányt mutatja be. Az összeállítást Lili Bayer és Ryan Heath készítette a hvg.hu két munkatársa, Gergely Márton és Gyükeri Mercédesz közreműködésével.","shortLead":"Ön most a POLITICO Európai választások Playbook sorozatának különkiadását olvassa. Ez a cikk a sorozatban bemutatott 15...","id":"20190108_politico_hvg_hungarian_playbook","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bccc8d65-6b31-4abe-848e-0aee447f9008&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d047e46-d797-46f0-95e2-1d3bd19ffc00","keywords":null,"link":"/itthon/20190108_politico_hvg_hungarian_playbook","timestamp":"2019. január. 08. 15:15","title":"Orbán és az ő nagy európai győzelmi álma – A Politico és a hvg.hu összeállítása esélyekről, játszmákról, reményekről és tiltakozásokról ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]