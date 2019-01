Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"18ae1e2a-6845-45f3-8b3d-ab15c8208a46","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyelőre még csak tesztüzemben működik és bár még nem teljesen tökéletes, már most hasznosnak tűnik a Jármű Szolgáltatási Platform. De vajon minden problémára megoldást jelent?","shortLead":"Egyelőre még csak tesztüzemben működik és bár még nem teljesen tökéletes, már most hasznosnak tűnik a Jármű...","id":"20190108_vege_az_oratekeresnek_es_a_hasznalt_autos_atvereseknek_kiprobaltuk_az_ingyenes_ellenszert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18ae1e2a-6845-45f3-8b3d-ab15c8208a46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccfe4e91-65b6-40b5-9934-2d1add1e9d9b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190108_vege_az_oratekeresnek_es_a_hasznalt_autos_atvereseknek_kiprobaltuk_az_ingyenes_ellenszert","timestamp":"2019. január. 08. 18:00","title":"Vége az óratekerésnek és a használt autós átveréseknek? Kipróbáltuk az ingyenes ellenszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edead50b-a426-4e47-912e-c0255f5a5371","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gyógyszerhatóanyagot mutattak ki férfiaknak szánt étrend-kiegészítőkben. ","shortLead":"Gyógyszerhatóanyagot mutattak ki férfiaknak szánt étrend-kiegészítőkben. ","id":"20190107_Veszelyes_potencianoveloket_vont_ki_a_forgalombol_a_Nebih","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=edead50b-a426-4e47-912e-c0255f5a5371&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd40a0c4-8fe3-41be-95cd-ea24cd8137d1","keywords":null,"link":"/elet/20190107_Veszelyes_potencianoveloket_vont_ki_a_forgalombol_a_Nebih","timestamp":"2019. január. 07. 16:46","title":"Veszélyes potencianövelőket vont ki a forgalomból a Nébih","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"450fa8c4-d224-4ac3-94bd-8e045348f063","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Az agy fejlesztéséhez kitartásra van szükség, csak akkor lesz elég erős ahhoz, hogy meg tudjuk zabolázni szétfolyó elménket – vallja Ruby Wax, a tudatosjelenlét-alapú kognitív terápia szakértője. Cikkünkben az ő gyakorlatai közül mutatunk be négyet gondolataink megzabolázásához.","shortLead":"Az agy fejlesztéséhez kitartásra van szükség, csak akkor lesz elég erős ahhoz, hogy meg tudjuk zabolázni szétfolyó...","id":"20190108_mindfulness_ruby_wax_gyakorlat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=450fa8c4-d224-4ac3-94bd-8e045348f063&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e942fc6-ad64-4a3f-89b4-38396dc17966","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190108_mindfulness_ruby_wax_gyakorlat","timestamp":"2019. január. 08. 13:15","title":"Képtelen irányítani a gondolatait? Mutatunk 4 mindfulness gyakorlatot!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"214fc6db-0e23-4545-93da-d6acaaac0a94","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Népszava szerint szilveszter táján megteltek az intenzív ágyak Budapesten, de a kórházaknak ilyenkor is fogadnia kell a súlyos betegeket. ","shortLead":"A Népszava szerint szilveszter táján megteltek az intenzív ágyak Budapesten, de a kórházaknak ilyenkor is fogadnia kell...","id":"20190109_Megtelt_korhazak_penzbirsagot_kapnak_ha_nem_fogadjak_a_sulyos_betegeket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=214fc6db-0e23-4545-93da-d6acaaac0a94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69944030-aaa5-4444-ab7b-1402cf1f83bc","keywords":null,"link":"/itthon/20190109_Megtelt_korhazak_penzbirsagot_kapnak_ha_nem_fogadjak_a_sulyos_betegeket","timestamp":"2019. január. 09. 05:48","title":"Megtelt kórházak: pénzbírságot kapnak, ha nem fogadják a súlyos betegeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64767483-d297-4552-851b-2d9e6f0e52bc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyedül indult útnak, de eltévedt, és bármennyire is igyekezett, nem tudott egyedül úrrá lenni a helyzeten.","shortLead":"Egyedül indult útnak, de eltévedt, és bármennyire is igyekezett, nem tudott egyedül úrrá lenni a helyzeten.","id":"20190107_Levelet_irt_megmentoinek_az_eltevedt_hegymaszo_es_megigerte_maskor_okosabb_lesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64767483-d297-4552-851b-2d9e6f0e52bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cd7f140-c177-4a5a-b3c7-12975f7ea516","keywords":null,"link":"/vilag/20190107_Levelet_irt_megmentoinek_az_eltevedt_hegymaszo_es_megigerte_maskor_okosabb_lesz","timestamp":"2019. január. 07. 16:25","title":"Levelet írt megmentőinek az eltévedt hegymászó, és megígérte, máskor okosabb lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e3b931e-081f-4d9c-8bb0-284b0c30ab9e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A felcsúti Pancho Arénát is füvesítő Pharos megint jól szerepelt egy közbeszerzésen.","shortLead":"A felcsúti Pancho Arénát is füvesítő Pharos megint jól szerepelt egy közbeszerzésen.","id":"20190108_15_milliardert_epiti_egy_NERkozeli_ceg_az_uj_egri_sportkozpontot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e3b931e-081f-4d9c-8bb0-284b0c30ab9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"777a0475-59a6-42ba-a31f-9ea7923b87e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190108_15_milliardert_epiti_egy_NERkozeli_ceg_az_uj_egri_sportkozpontot","timestamp":"2019. január. 08. 16:29","title":"1,5 milliárdért építi egy NER-közeli cég az új egri sportközpontot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bef88560-90bf-4d09-863b-ba39ff5fec1c","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Terjedelmes cikk jelent meg a New Yorker magazinban Orbán Viktorról, amely szerint a magyar miniszterelnök konfliktusról konfliktusra halad előre, és Magyarországon már annyira megszilárdult a hatalma, hogy egy kicsit beleunt az egészbe, ezért megcélozta Európát.","shortLead":"Terjedelmes cikk jelent meg a New Yorker magazinban Orbán Viktorról, amely szerint a magyar miniszterelnök...","id":"20190107_orban_viktor_new_yorker","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bef88560-90bf-4d09-863b-ba39ff5fec1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91df23fb-c051-4ede-9f89-fefede6755b8","keywords":null,"link":"/itthon/20190107_orban_viktor_new_yorker","timestamp":"2019. január. 07. 18:00","title":"Orbán Viktor végre fontos akar lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df1b0b6c-6476-45ae-8980-6a87ec72c746","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A cégközlöny szerint a fapados légitársaság március 31-től zárt körű részvénytársaságként működik tovább – de még mindig nem megy tőzsdére.","shortLead":"A cégközlöny szerint a fapados légitársaság március 31-től zárt körű részvénytársaságként működik tovább – de még...","id":"20190108_Nincs_tobbe_WizzAir_Kft_ez_lesz_helyette","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df1b0b6c-6476-45ae-8980-6a87ec72c746&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21c92f10-e46d-4857-9ce0-44267b0db70f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190108_Nincs_tobbe_WizzAir_Kft_ez_lesz_helyette","timestamp":"2019. január. 08. 10:42","title":"Átalakul a WizzAir, részvénytársaság lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]