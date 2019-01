Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"32eb8f20-64f6-4240-8461-a455c2dc3452","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ráadásul kettősfronti hatás terheli a szervezetünket. ","shortLead":"Ráadásul kettősfronti hatás terheli a szervezetünket. ","id":"20190109_Ma_is_folytatodhat_a_havazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32eb8f20-64f6-4240-8461-a455c2dc3452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f884572-f38b-464f-8406-49e8886bf57a","keywords":null,"link":"/itthon/20190109_Ma_is_folytatodhat_a_havazas","timestamp":"2019. január. 09. 05:12","title":"Ma is folytatódhat a havazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d2abc66-f313-4227-84af-3a2613e0d79b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ismét csúcsot döntött az utasforgalom a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren: tavaly 14,9 millióan használták a légikikötőt. A repülőtér üzemeltetője 225 milliárd forintos fejlesztést is bejelentett.","shortLead":"Ismét csúcsot döntött az utasforgalom a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren: tavaly 14,9 millióan használták...","id":"20190109_ferihegy_liszt_ferenc_nemzetkozi_repuloter_csucs_rekord_utasforgalom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d2abc66-f313-4227-84af-3a2613e0d79b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd32e13b-8984-4e1e-b4c4-410dc62c289a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190109_ferihegy_liszt_ferenc_nemzetkozi_repuloter_csucs_rekord_utasforgalom","timestamp":"2019. január. 09. 13:25","title":"Itt az újabb ferihegyi rekord","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db0004de-3228-4c47-a8c9-e692a91fb2b5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kínában minden modellből kell sofőrös változat. ","shortLead":"Kínában minden modellből kell sofőrös változat. ","id":"20190110_A_kinaiak_is_megkaptak_a_maguk_uj_3as_BMWjet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db0004de-3228-4c47-a8c9-e692a91fb2b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"165c8591-11e5-465c-8b91-d9515f1c5451","keywords":null,"link":"/cegauto/20190110_A_kinaiak_is_megkaptak_a_maguk_uj_3as_BMWjet","timestamp":"2019. január. 10. 12:14","title":"A kínaiak is megkapták a maguk új 3-as BMW-jét, ami persze 11 centi pluszban van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93f4db4f-9dc0-418f-90b6-fb77f29c5be9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A havazás és az amiatt kialakult rossz látási viszonyok miatt országszerte várhatók fennakadások a közlekedésben, a BKK járatai közül egyelőre csak a 65-65A érintett, a vonatok menetrend szerint járnak.","shortLead":"A havazás és az amiatt kialakult rossz látási viszonyok miatt országszerte várhatók fennakadások a közlekedésben, a BKK...","id":"20190108_Mind_a_kozuti_mind_a_legikozlekedesben_komoly_fennakadasok_varhatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=93f4db4f-9dc0-418f-90b6-fb77f29c5be9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8e16b30-bda7-4bf7-87d1-7528111ef2ad","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190108_Mind_a_kozuti_mind_a_legikozlekedesben_komoly_fennakadasok_varhatok","timestamp":"2019. január. 08. 15:21","title":"Havazás: lezárták az egyik kifutót a reptéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f421ff8-1c0c-416c-b276-33b32243d336","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A baloldali Le Nouvel Observateur derítette ki, hogy Jantal Jouanno, havi 14 700 eurós fizetést kap azért, hogy irányítsa a „Fontos közügyek megvitatására létrehozott nemzeti bizottságot”. Kissé leegyszerűsítve ezt afféle „francia nemzeti konzultációnak” is nevezhetnénk.","shortLead":"A baloldali Le Nouvel Observateur derítette ki, hogy Jantal Jouanno, havi 14 700 eurós fizetést kap azért...","id":"20190110_Atszamitva_havi_otmillios_fizetest_huzott_a_berfelzarkoztatasert_is_felelos_hivatalnok_botrany_Parizsban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f421ff8-1c0c-416c-b276-33b32243d336&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f9d8591-a9c0-4655-990f-482a8017aec5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190110_Atszamitva_havi_otmillios_fizetest_huzott_a_berfelzarkoztatasert_is_felelos_hivatalnok_botrany_Parizsban","timestamp":"2019. január. 10. 10:20","title":"Átszámítva havi ötmilliós fizetést húzott a bérfelzárkóztatásért is felelős hivatalnok, botrány Párizsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74be90b5-ce6c-4b96-909c-d5711c3ac0da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Délen, délkeleten, valamint nyugaton sok lesz a felhő, másutt ugyanakkor szakadozott felhőtakaróra, több-kevesebb napsütésre számíthatunk. ","shortLead":"Délen, délkeleten, valamint nyugaton sok lesz a felhő, másutt ugyanakkor szakadozott felhőtakaróra, több-kevesebb...","id":"20190110_hofuvas_havazas_figyelmeztetes_meteorologia_idojaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74be90b5-ce6c-4b96-909c-d5711c3ac0da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd384df2-e1ea-495b-8e56-10ad713c0a45","keywords":null,"link":"/itthon/20190110_hofuvas_havazas_figyelmeztetes_meteorologia_idojaras","timestamp":"2019. január. 10. 05:14","title":"Ma hófúvásra figyelmeztetnek a meteorológusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77916471-fe25-4e12-a42f-2b3e7fc01974","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy magyar fotós képein nagyon közelről vehetők szemügyre a hópelyhek.","shortLead":"Egy magyar fotós képein nagyon közelről vehetők szemügyre a hópelyhek.","id":"20190109_Elkeped_ha_meglatja_milyen_szepek_a_hopelyhek_kozelrol__fotok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77916471-fe25-4e12-a42f-2b3e7fc01974&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"592f1519-20d1-45de-9c0c-3e619f451d5e","keywords":null,"link":"/elet/20190109_Elkeped_ha_meglatja_milyen_szepek_a_hopelyhek_kozelrol__fotok","timestamp":"2019. január. 09. 16:48","title":"Elképed, ha meglátja, milyen szépek a hópelyhek közelről – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c94f625-2e35-4364-8936-305e1cac83ad","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Spar Magyarország, a Tescóhoz hasonlóan, nem kívánja alkalmazni áruházaiban a 400 órás túlórakeretet.","shortLead":"A Spar Magyarország, a Tescóhoz hasonlóan, nem kívánja alkalmazni áruházaiban a 400 órás túlórakeretet.","id":"20190110_spar_tulora_tulorakeret_400_ora_kereskedelem_szakszervezet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c94f625-2e35-4364-8936-305e1cac83ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e45b606f-8da8-47f0-94ee-4bcfd2f7735e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190110_spar_tulora_tulorakeret_400_ora_kereskedelem_szakszervezet","timestamp":"2019. január. 10. 06:45","title":"A Spar sem vezeti be a 400 túlórát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]