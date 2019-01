Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"afcaebdf-2e87-47fa-aa9d-3bc3a4741d1d","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Üdvözli a szerdai lengyel–olasz összefogást, szerinte ez azt jelenti, hogy a migrációellenes jobboldal is nemzetközi akar lenni – mondta Orbán Viktor a csütörtöki rendkívüli Kormányinfón. A miniszterelnök drukkol a populista jobboldalnak, szeretné, ha jobbra tőle lenne egy új politikai erő, amivel együttműködve az Európai Néppárt végre nem a másik, a bevándorláspárti irányba kacsintana. Azt is megismételte, hogy Matteo Salvini a hőse.","shortLead":"Üdvözli a szerdai lengyel–olasz összefogást, szerinte ez azt jelenti, hogy a migrációellenes jobboldal is nemzetközi...","id":"20190110_lengyelorszag_olaszorszag_matteo_salvini_joachim_brudzinski_talalkozo_jobboldal_bevandorlas_orban_viktor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=afcaebdf-2e87-47fa-aa9d-3bc3a4741d1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce809b97-3cd5-4b7e-80ca-69ffa46a3c0a","keywords":null,"link":"/vilag/20190110_lengyelorszag_olaszorszag_matteo_salvini_joachim_brudzinski_talalkozo_jobboldal_bevandorlas_orban_viktor","timestamp":"2019. január. 10. 13:08","title":"Lengyel, olasz két jóbarát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b77fb4f3-d317-4122-a5be-eabef01051ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába a gondosan kialakított rejtekhely, lebukott.","shortLead":"Hiába a gondosan kialakított rejtekhely, lebukott.","id":"20190111_Hetvenot_kilo_marihuana_lapult_a_szerb_ferfi_kocsijaban_mikozben_megprobalt_atjutni_a_hataron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b77fb4f3-d317-4122-a5be-eabef01051ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e5706e3-4272-4081-a72b-90adaa7bce8e","keywords":null,"link":"/itthon/20190111_Hetvenot_kilo_marihuana_lapult_a_szerb_ferfi_kocsijaban_mikozben_megprobalt_atjutni_a_hataron","timestamp":"2019. január. 11. 09:22","title":"Hetvenöt kiló marihuána lapult a szerb férfi kocsijában, miközben megpróbált átjutni a határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d8a1470-baf5-42a0-8bd9-c69645b78b32","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Egy robottal osztozott a reflektorfényben I.P. Park, az LG elnöke és technológiai vezetője, amikor a vállalat jövőről alkotott vízióját körvonalazta a Mesterséges intelligencia egy még jobb életért című, a CES 2019 technológiai kiállításon tartott beszédében. A szakember szerint az édeskevés, hogy a gépek megértenek minket – érteniük kellene mondataink mögött meghúzódó szándékainkat is.","shortLead":"Egy robottal osztozott a reflektorfényben I.P. Park, az LG elnöke és technológiai vezetője, amikor a vállalat jövőről...","id":"20190110_lg_ip_park_mesterseges_intelligencia_hangfelismeres_szandekok_megertes_kontextus_ces_2019_beszed","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d8a1470-baf5-42a0-8bd9-c69645b78b32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26b64165-a629-418a-be99-c543bee74716","keywords":null,"link":"/tudomany/20190110_lg_ip_park_mesterseges_intelligencia_hangfelismeres_szandekok_megertes_kontextus_ces_2019_beszed","timestamp":"2019. január. 10. 18:03","title":"Az LG-vezér rátapintott a mai mesterséges intelligencia gyenge pontjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aad22062-9174-4c10-992e-7c716ed462f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elemző szerint a magyar pártrendszer átalakulhat, de csak akkor, ha az ellenzék felismeri, hogy csak együtt juthatnak előre. ","shortLead":"Az elemző szerint a magyar pártrendszer átalakulhat, de csak akkor, ha az ellenzék felismeri, hogy csak együtt...","id":"20190109_Torok_Gabor_Amit_most_latunk_jelentos_fordulat_lehet_a_magyar_politikaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aad22062-9174-4c10-992e-7c716ed462f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ceab35d-ef91-498e-bf14-291147fe6c4a","keywords":null,"link":"/itthon/20190109_Torok_Gabor_Amit_most_latunk_jelentos_fordulat_lehet_a_magyar_politikaban","timestamp":"2019. január. 09. 11:01","title":"Török Gábor: Amit most látunk, jelentős fordulat lehet a magyar politikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94c56108-33d5-42cc-a89d-906586122cee","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A Las Vegas-i CES 2019 technológiai szakkiállításon néztük meg, hogyan működik az egészségügyi termékeiről ismert Omron évek óta ígért, most végre piacra dobott vérnyomásmérős órája. Nem véletlenül dolgoztak rajta ilyen sokáig.","shortLead":"A Las Vegas-i CES 2019 technológiai szakkiállításon néztük meg, hogyan működik az egészségügyi termékeiről ismert Omron...","id":"20190109_omron_heartguide_vernyomasmero_okos_ora_project_zero","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=94c56108-33d5-42cc-a89d-906586122cee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba36020c-d0f5-485d-aa67-8b36d998c829","keywords":null,"link":"/tudomany/20190109_omron_heartguide_vernyomasmero_okos_ora_project_zero","timestamp":"2019. január. 09. 12:03","title":"Ez valami új és hasznos: így működik az Omron vérnyomásmérős karórája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d01baaa-c4df-439a-a90f-7ebe0fd71223","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alkalmatlan és gyáva Orbán Viktort látott a Momentum elnöke a csütörtöki kétórás kormányinfón.","shortLead":"Alkalmatlan és gyáva Orbán Viktort látott a Momentum elnöke a csütörtöki kétórás kormányinfón.","id":"20190111_FeketeGyor_Andras_Orban_lehetosegei_vagy_a_borton_vagy_Putyin_Oroszorszaga","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d01baaa-c4df-439a-a90f-7ebe0fd71223&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d91db688-b41e-452c-bd1a-4ca06181fac3","keywords":null,"link":"/itthon/20190111_FeketeGyor_Andras_Orban_lehetosegei_vagy_a_borton_vagy_Putyin_Oroszorszaga","timestamp":"2019. január. 11. 10:33","title":"Fekete-Győr András: Orbán lehetőségei a börtön vagy Putyin Oroszországa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f7fd8a8-420f-4f95-9859-209b93482ff4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az európai adófizetők pénzét nem kellene olyan országoknak adni, ahol nem tisztelik a jogállamiságot, de a végső döntést úgyis a nemzeti kormányok hozzák meg – mondta Jyrki Katainen.","shortLead":"Az európai adófizetők pénzét nem kellene olyan országoknak adni, ahol nem tisztelik a jogállamiságot, de a végső...","id":"20190109_A_finn_EUbiztos_nem_adna_unios_penzt_olyan_orszagnak_ahol_nem_tisztelik_a_jogallamisagot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f7fd8a8-420f-4f95-9859-209b93482ff4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e20b7c36-f9d6-43a9-9dc4-4f7aa6275862","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190109_A_finn_EUbiztos_nem_adna_unios_penzt_olyan_orszagnak_ahol_nem_tisztelik_a_jogallamisagot","timestamp":"2019. január. 09. 16:57","title":"A finn EU-biztos nem adna uniós pénzt olyan országnak, ahol nem tisztelik a jogállamiságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f41f019e-8c43-4f51-b1c1-cc83316de0c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A terület a Vöröskereszt felügyelete alá tartozik, a szervezet nem kommentálta a hírt.","shortLead":"A terület a Vöröskereszt felügyelete alá tartozik, a szervezet nem kommentálta a hírt.","id":"20190109_A_miskolci_KaritaszPONT_elott_fagyott_halalra_egy_hajlektalan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f41f019e-8c43-4f51-b1c1-cc83316de0c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c24e3d60-994d-4b5f-a8f1-5f66fe4a81a2","keywords":null,"link":"/itthon/20190109_A_miskolci_KaritaszPONT_elott_fagyott_halalra_egy_hajlektalan","timestamp":"2019. január. 09. 12:59","title":"A miskolci KaritászPONT előtt fagyott halálra egy hajléktalan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]