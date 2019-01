Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dbf1d7dc-ad4c-49e6-ad22-7c7e17d37054","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" A szervezet szerint a talajban kimutatható mérgező anyagok mennyisége a határérték 28 ezerszerese.","shortLead":" A szervezet szerint a talajban kimutatható mérgező anyagok mennyisége a határérték 28 ezerszerese.","id":"20190111_Greenpeace_Erosen_szennyezett_a_talaj_a_csodbe_ment_Budapesti_vegyimuvek_baranyai_teruleten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dbf1d7dc-ad4c-49e6-ad22-7c7e17d37054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a59681f-1fcf-4c3e-86fa-dafc7335f200","keywords":null,"link":"/itthon/20190111_Greenpeace_Erosen_szennyezett_a_talaj_a_csodbe_ment_Budapesti_vegyimuvek_baranyai_teruleten","timestamp":"2019. január. 11. 11:55","title":"Greenpeace: Erősen szennyezett a talaj a csődbe ment Budapesti vegyiművek baranyai területén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fc9a35e-c366-4469-bc46-59d87e462137","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem sok ideje maradt rá, de igyekszik.","shortLead":"Nem sok ideje maradt rá, de igyekszik.","id":"20190111_Juncker_bevinne_Romaniat_a_schengeni_ovezetbe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4fc9a35e-c366-4469-bc46-59d87e462137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48024179-0ded-444c-947b-82a77cb00ff2","keywords":null,"link":"/vilag/20190111_Juncker_bevinne_Romaniat_a_schengeni_ovezetbe","timestamp":"2019. január. 11. 14:11","title":"Juncker bevinné Romániát a schengeni övezetbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"974d63c6-3c0e-4ab4-9a3e-7a315b2c206c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Izraeli drónelhárító rendszer lehet.","shortLead":"Izraeli drónelhárító rendszer lehet.","id":"20190111_Katonai_technika_vedi_a_brit_reptereket_a_dronoktol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=974d63c6-3c0e-4ab4-9a3e-7a315b2c206c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c05ddd36-2b5d-4f18-947b-1be693064a12","keywords":null,"link":"/tudomany/20190111_Katonai_technika_vedi_a_brit_reptereket_a_dronoktol","timestamp":"2019. január. 11. 09:31","title":"Katonai technika védi a brit reptereket a drónoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c407cd-6f23-4ac8-8c11-2de89963bea2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Aki olcsó Model S-re vagy Model X-re vágyik, annak most nem árt sietnie a megrendelés leadásával. ","shortLead":"Aki olcsó Model S-re vagy Model X-re vágyik, annak most nem árt sietnie a megrendelés leadásával. ","id":"20190111_a_tesla_dobja_a_legolcsobb_villanyautoit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4c407cd-6f23-4ac8-8c11-2de89963bea2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97caab1c-9ec9-4cbb-a01d-2cec45890c66","keywords":null,"link":"/cegauto/20190111_a_tesla_dobja_a_legolcsobb_villanyautoit","timestamp":"2019. január. 11. 11:21","title":"A Tesla dobja a legolcsóbb nagy villanyautóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26fa9293-7a8b-4b8d-b1e1-b01a0f6994fd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"1999. január 10-én egy maffiózó besétált egy pszichiáter rendelőjébe. ","shortLead":"1999. január 10-én egy maffiózó besétált egy pszichiáter rendelőjébe. ","id":"20190110_Huszeves_Maffiozok_sorozat_HBO_James_Gandolfini","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26fa9293-7a8b-4b8d-b1e1-b01a0f6994fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"060986c3-8de0-4a27-be7d-51fe8d71d46d","keywords":null,"link":"/kultura/20190110_Huszeves_Maffiozok_sorozat_HBO_James_Gandolfini","timestamp":"2019. január. 10. 17:22","title":"Húszéves a tévétörténelem egyik legmeghatározóbb sorozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e7f095-88a6-4d1e-81a2-36ed6519c661","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Varga Mihály arról is beszélt, hogy fontolgatják a tranzakciós illeték megszüntetését.","shortLead":"Varga Mihály arról is beszélt, hogy fontolgatják a tranzakciós illeték megszüntetését.","id":"20190111_Jo_hireket_mondott_a_magyar_gazdasagrol_a_penzugyminiszter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48e7f095-88a6-4d1e-81a2-36ed6519c661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6313522-e78d-4537-96ac-f5bc18afe6f0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190111_Jo_hireket_mondott_a_magyar_gazdasagrol_a_penzugyminiszter","timestamp":"2019. január. 11. 12:56","title":"Jó híreket mondott a magyar gazdaságról a pénzügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccae7913-16fc-4f1f-983f-bdfc88a17b59","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Végre hivatalosan is tudni, mikor villantja meg a Samsung Galaxy-szériájú mobiljának legújabb darabját. Az időpont: február 20.","shortLead":"Végre hivatalosan is tudni, mikor villantja meg a Samsung Galaxy-szériájú mobiljának legújabb darabját. Az időpont...","id":"20190110_samsung_unpacked_2019_san_francisco_galaxy_s10_bemutato_datuma","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ccae7913-16fc-4f1f-983f-bdfc88a17b59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fef724e-9f19-48e2-a0b0-c57eb4f9c0cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190110_samsung_unpacked_2019_san_francisco_galaxy_s10_bemutato_datuma","timestamp":"2019. január. 10. 17:33","title":"Hivatalos: megvan, mikor jön a Samsung új csúcsmobilja, a Galaxy S10","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7123413c-8cd9-4445-88e5-3f2efc5da3f8","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Prehisztorikus szarvas szokatlanul jó állapotban fennmaradt fosszíliájára bukkantak Argentínában.","shortLead":"Prehisztorikus szarvas szokatlanul jó állapotban fennmaradt fosszíliájára bukkantak Argentínában.","id":"20190110_prehisztorikus_szarvas_pleisztocen_fosszilia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7123413c-8cd9-4445-88e5-3f2efc5da3f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3666ac41-58ce-4287-83e3-b500d1a40df0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190110_prehisztorikus_szarvas_pleisztocen_fosszilia","timestamp":"2019. január. 10. 17:03","title":"Szokatlanul jó állapotban kerültek elő egy legalább 12 ezer éve élt szarvas maradványai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]