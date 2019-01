Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7560853d-2846-43b8-a17f-af2638cb576c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Renderelt képek jelentek meg a 2019-es iPhone hátlapjáról, elsősorban a kamera-elrendezésre fókuszálva. Úgy tűnik, az Apple is előrelép a kameraszenzorok számát illetően.","shortLead":"Renderelt képek jelentek meg a 2019-es iPhone hátlapjáról, elsősorban a kamera-elrendezésre fókuszálva. Úgy tűnik...","id":"20190112_apple_iphone_xi_2019_harom_kamera","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7560853d-2846-43b8-a17f-af2638cb576c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65b253c5-65a2-42e2-b182-c7b6d6e1a3d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190112_apple_iphone_xi_2019_harom_kamera","timestamp":"2019. január. 12. 12:03","title":"Úgy tűnik, három kamera lesz az idei iPhone-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Egy autó letért az útról, és a szántóföldön többször megpördült, a vezetője életét vesztette - közölte a rendőrség vasárnap hajnalban.","shortLead":"Egy autó letért az útról, és a szántóföldön többször megpördült, a vezetője életét vesztette - közölte a rendőrség...","id":"20190113_Halalos_baleset_tortent_Kesztolcnel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d98cb11d-5001-481e-b5cc-4e1b46f22e14","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190113_Halalos_baleset_tortent_Kesztolcnel","timestamp":"2019. január. 13. 07:52","title":"Halálos baleset történt Kesztölcnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"611201db-fac5-47ca-95a8-b02c6228ba7f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy negyedik áldozat is lehet.","shortLead":"Egy negyedik áldozat is lehet.","id":"20190113_Lavina_olt_meg_harom_embert_Ausztriaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=611201db-fac5-47ca-95a8-b02c6228ba7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3286c0b-d59d-4096-babe-701839a9464b","keywords":null,"link":"/vilag/20190113_Lavina_olt_meg_harom_embert_Ausztriaban","timestamp":"2019. január. 13. 10:19","title":"Lavina ölt meg három embert Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a565f1f-e8ef-4730-95c9-148e276a9f5e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Összecsapások voltak a sárgamellényes tiltakozók és a rendfenntartók között szombat délután a párizsi Diadalívnél.","shortLead":"Összecsapások voltak a sárgamellényes tiltakozók és a rendfenntartók között szombat délután a párizsi Diadalívnél.","id":"20190112_A_Diadalivnel_oszlattak_a_sargamellenyeseket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a565f1f-e8ef-4730-95c9-148e276a9f5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49891042-29a6-40f9-addb-72ca4f3d3d95","keywords":null,"link":"/vilag/20190112_A_Diadalivnel_oszlattak_a_sargamellenyeseket","timestamp":"2019. január. 12. 18:56","title":"A Diadalívnél oszlatták a sárgamellényeseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc9d3d53-ed7e-4e4c-b718-d44abc51b604","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több helyen számítani kell futó záporok, hózáporok kialakulására. ","shortLead":"Több helyen számítani kell futó záporok, hózáporok kialakulására. ","id":"20190114_Szeles_helyenkent_esos_napunk_lesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc9d3d53-ed7e-4e4c-b718-d44abc51b604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c38dafd0-89dd-47fd-9123-8e8c7f662e33","keywords":null,"link":"/itthon/20190114_Szeles_helyenkent_esos_napunk_lesz","timestamp":"2019. január. 14. 05:15","title":"Szeles, helyenként esős napunk lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5209126a-9ee6-4a91-9b8e-ad06b2fbed1a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem szükséges hangprotézist használniuk a gégeeltávolításon átesett betegeknek, ugyanis egy cseh fejlesztésnek köszönhetően \"visszakaphatják\" a saját hangjukat. A fejlesztést használó egyik, 51 éves páciens szerint remek találmányról van szó.","shortLead":"Nem szükséges hangprotézist használniuk a gégeeltávolításon átesett betegeknek, ugyanis egy cseh fejlesztésnek...","id":"20190111_hangprotezes_gegeeltavolitas_mesterseges_hang_certicon_speechtech_gegerak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5209126a-9ee6-4a91-9b8e-ad06b2fbed1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7119be5b-2976-419b-b55c-f2469f96539b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190111_hangprotezes_gegeeltavolitas_mesterseges_hang_certicon_speechtech_gegerak","timestamp":"2019. január. 13. 15:03","title":"Megcsinálták az alkalmazást, amely \"visszaadja\" a gégeeltávolításon átesett betegek hangját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"419df040-38d9-4958-a83d-43c820589e99","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A brit kormányfő szerint sérülne a demokráciába vetett bizalom, John Major viszont újabb népszavazást írna ki.","shortLead":"A brit kormányfő szerint sérülne a demokráciába vetett bizalom, John Major viszont újabb népszavazást írna ki.","id":"20190113_Theresa_May_szerint_katasztrofavoz_vezet_ha_nem_hajtjak_vegre_a_Brexitet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=419df040-38d9-4958-a83d-43c820589e99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"469e233f-88e4-4165-aa97-b9cf5c043706","keywords":null,"link":"/vilag/20190113_Theresa_May_szerint_katasztrofavoz_vezet_ha_nem_hajtjak_vegre_a_Brexitet","timestamp":"2019. január. 13. 12:49","title":"Theresa May szerint katasztrófához vezet, ha nem hajtják végre a Brexitet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"902e4406-b976-4ff1-8271-44267f622c52","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"Carlos Ghosn Nissan-vezér is megtapasztalhatta a sajátos japán igazságszolgáltatást, amely a Nyugaton megszokottnál kevesebb jogot ad a gyanúsítottaknak, és bizarr kegyetlenséggel bánik a kivégzésre várókkal.","shortLead":"Carlos Ghosn Nissan-vezér is megtapasztalhatta a sajátos japán igazságszolgáltatást, amely a Nyugaton megszokottnál...","id":"201902__japan_igazsagszolgaltatas__mas_normak__halalos_iteletek__nincs_kegyelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=902e4406-b976-4ff1-8271-44267f622c52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef360887-e6a1-4c89-bb71-7f5993a5e2b5","keywords":null,"link":"/vilag/201902__japan_igazsagszolgaltatas__mas_normak__halalos_iteletek__nincs_kegyelem","timestamp":"2019. január. 13. 20:00","title":"Japánban keményen bánnak a gyanúsítottakkal, és ezt a Nissan-vezér a saját bőrén érezheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]