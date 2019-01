Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"32c2418d-c2d3-4d29-971a-ba0ce353d7c5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Régóta ígéri az Apple, és nagyon várják a felhasználók.","shortLead":"Régóta ígéri az Apple, és nagyon várják a felhasználók.","id":"20190112_Vegre_jon_a_varva_vart_iPhonekiegeszito","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32c2418d-c2d3-4d29-971a-ba0ce353d7c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cfb1617-926a-45ce-8cfa-4b0315dd49b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190112_Vegre_jon_a_varva_vart_iPhonekiegeszito","timestamp":"2019. január. 12. 20:20","title":"Végre jön a várva várt iPhone-kiegészítő?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"464e34a3-af33-4d6a-8e95-f5f07f559c52","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az EU arra számít, hogy a brit parlament elutasítja a kormány által beterjesztett brexit-megállapodást, és ezt követően Theresa May miniszterelnök azt fogja kérni Brüsszeltől, hogy a március 29-ei Brexitet legalább júliusig halasszák el – írja brüsszeli forrásokra hivatkozva a The Guardian.","shortLead":"Az EU arra számít, hogy a brit parlament elutasítja a kormány által beterjesztett brexit-megállapodást, és ezt követően...","id":"20190113_Brusszel_mar_a_Brexit_halasztasara_keszul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=464e34a3-af33-4d6a-8e95-f5f07f559c52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fc2b2e9-556d-4ef7-b80c-b4b888da10b0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190113_Brusszel_mar_a_Brexit_halasztasara_keszul","timestamp":"2019. január. 13. 19:24","title":"Brüsszel már a Brexit halasztására készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92bd6efc-1f93-4a84-bce0-d7ded26af9de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt szerint felháborító, hogy a Karmelita kolostor felújítása során letakarták a több mint kétszáz éves freskókat. A párt kezdeményezi az Országgyűlés kulturális bizottságának összehívását és az UNESCO-hoz, az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetéhez fordulnak.","shortLead":"A párt szerint felháborító, hogy a Karmelita kolostor felújítása során letakarták a több mint kétszáz éves freskókat...","id":"20190114_Letakart_freskok_Orban_uj_munkahelyen_az_UNESCOhoz_fordul_a_DK","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=92bd6efc-1f93-4a84-bce0-d7ded26af9de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94bb1209-1a61-48fd-b7fe-6aec3a5e98ed","keywords":null,"link":"/itthon/20190114_Letakart_freskok_Orban_uj_munkahelyen_az_UNESCOhoz_fordul_a_DK","timestamp":"2019. január. 14. 15:35","title":"Letakart freskók Orbán új munkahelyén: az UNESCO-hoz fordul a DK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b80b1b75-82db-46dc-bbf9-e1d2e6045ce9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ifj. Lomnici Zoltánnak az M1 riportere mondta, mit kellene még szakértőként hangoztatnia, erről árulkodik egy vágatlan, kiszivárgott felvétel. A képeken láthatóan hideg van, a háttérben hó. Ez lehet a magyarázat Lomnici szerint.","shortLead":"Ifj. Lomnici Zoltánnak az M1 riportere mondta, mit kellene még szakértőként hangoztatnia, erről árulkodik egy vágatlan...","id":"20190114_A_mostoha_korulmenyekkel_magyarazza_a_kozmedia_szakertoje_azt_hogy_emlekeztetni_kellett_mit_mondjon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b80b1b75-82db-46dc-bbf9-e1d2e6045ce9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f79e111-28a9-41b4-b717-9220be349b8a","keywords":null,"link":"/itthon/20190114_A_mostoha_korulmenyekkel_magyarazza_a_kozmedia_szakertoje_azt_hogy_emlekeztetni_kellett_mit_mondjon","timestamp":"2019. január. 14. 10:24","title":"A mostoha körülményekkel magyarázza a közmédia szakértője azt, hogy emlékeztetni kellett, mit mondjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b02c3eea-3890-4607-8671-90546309ae4f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már csak egy maradt a három külpolitikai tanácsosból.","shortLead":"Már csak egy maradt a három külpolitikai tanácsosból.","id":"20190113_Visszavonult_Orban_egyik_fotanacsadoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b02c3eea-3890-4607-8671-90546309ae4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abbb8001-039b-4afb-99b5-d780ab33d118","keywords":null,"link":"/itthon/20190113_Visszavonult_Orban_egyik_fotanacsadoja","timestamp":"2019. január. 13. 08:32","title":"Visszavonult Orbán egyik főtanácsadója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"525c5bdc-6b6f-43a0-b51f-f8a1679a76e1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megkezdődhet a repülőgépbe oltott léghajóra emlékeztető Airlander 10 gyártása, miután a világ leghosszabb repülője megkapta a gyártási engedélyt.","shortLead":"Megkezdődhet a repülőgépbe oltott léghajóra emlékeztető Airlander 10 gyártása, miután a világ leghosszabb repülője...","id":"20190113_Megkapta_a_gyartasi_engedelyt_a_vilag_leghosszabb_repulogepe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=525c5bdc-6b6f-43a0-b51f-f8a1679a76e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d7c2d5b-f70e-43b6-8839-d9a41669f837","keywords":null,"link":"/tudomany/20190113_Megkapta_a_gyartasi_engedelyt_a_vilag_leghosszabb_repulogepe","timestamp":"2019. január. 13. 17:45","title":"Megkapta a gyártási engedélyt a világ leghosszabb repülőgépe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa77bfae-baaa-4330-8d38-b346930b5edc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hat részes lesz a Trónok harca záró évada, és most közzétették a premier időpontját is.","shortLead":"Hat részes lesz a Trónok harca záró évada, és most közzétették a premier időpontját is.","id":"20190114_Megvan_mikor_indul_a_Tronok_harca_utolso_evada","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa77bfae-baaa-4330-8d38-b346930b5edc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8971cc8-af2d-4ad9-a5e5-6b8f957d609b","keywords":null,"link":"/kultura/20190114_Megvan_mikor_indul_a_Tronok_harca_utolso_evada","timestamp":"2019. január. 14. 07:29","title":"Megvan, mikor indul a Trónok harca utolsó évada és itt egy új előzetes is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afe96069-ac99-4081-98d8-207427a96a3f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több bankban túlórázhattak pénteken, hogy legalább a nap végére megérkezzen a technikai hiba miatt elakadt nyugdíj, a hétvégén mégis akadt olyan nyugdíjas, aki arra panaszkodott, hogy nem kapott semmit. Felelős továbbra sincs, és egyesek késedelmi kamat megfizetését kezdeményeznék.","shortLead":"Több bankban túlórázhattak pénteken, hogy legalább a nap végére megérkezzen a technikai hiba miatt elakadt nyugdíj...","id":"20190114_Most_mar_a_bankoktol_fugg_hogy_kinek_mikor_erkezik_meg_a_nyugdija","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=afe96069-ac99-4081-98d8-207427a96a3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c2f14d8-6885-4b3c-adcc-16a9fe62cd61","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190114_Most_mar_a_bankoktol_fugg_hogy_kinek_mikor_erkezik_meg_a_nyugdija","timestamp":"2019. január. 14. 15:36","title":"Senki sem állt ki legalább egy bocsánatkéréssel a csúszó nyugdíjutalások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]