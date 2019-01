Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"419df040-38d9-4958-a83d-43c820589e99","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A brit kormányfő szerint sérülne a demokráciába vetett bizalom, John Major viszont újabb népszavazást írna ki.","shortLead":"A brit kormányfő szerint sérülne a demokráciába vetett bizalom, John Major viszont újabb népszavazást írna ki.","id":"20190113_Theresa_May_szerint_katasztrofavoz_vezet_ha_nem_hajtjak_vegre_a_Brexitet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=419df040-38d9-4958-a83d-43c820589e99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"469e233f-88e4-4165-aa97-b9cf5c043706","keywords":null,"link":"/vilag/20190113_Theresa_May_szerint_katasztrofavoz_vezet_ha_nem_hajtjak_vegre_a_Brexitet","timestamp":"2019. január. 13. 12:49","title":"Theresa May szerint katasztrófához vezet, ha nem hajtják végre a Brexitet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"694e63c4-c86f-4e7d-97f2-7e48b2eb25e4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20190113_radiojel_frb_magnetar_huawei_tiltas_usa_indiai_tudosok_einstein_samsung_microled_androidos_gyartok_frissites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=694e63c4-c86f-4e7d-97f2-7e48b2eb25e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9d0261d-4c89-4c02-9762-ee3e977aaa72","keywords":null,"link":"/tudomany/20190113_radiojel_frb_magnetar_huawei_tiltas_usa_indiai_tudosok_einstein_samsung_microled_androidos_gyartok_frissites","timestamp":"2019. január. 13. 12:00","title":"Ez történt: indiai tudósok kétségbe vonták Einstein \"bizonyítványát\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c490736-cc72-4cde-a149-5b0a7e37a19c","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Hamarosan véget ér a 2015-16-ban Budapesten forgalomba állított spanyol villamosok gyártói karbantartása, a munkát a BKV saját embereinek kell átvenni, ráadásul a közlekedési vállalatnak rengeteg alkatrészt is vásárolnia kell. 600 millió forintból kijött volna még kétévi karbantartás. A BKV-s karbantartók túlterheltek, de nem a CAF-okkal fognak legtöbbet küzdeni.","shortLead":"Hamarosan véget ér a 2015-16-ban Budapesten forgalomba állított spanyol villamosok gyártói karbantartása, a munkát...","id":"20190114_A_BKV_kezdi_inni_az_olcso_villamosok_hig_levet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c490736-cc72-4cde-a149-5b0a7e37a19c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b3bfe22-6a75-4de6-b661-ef6c5d2a4a3e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190114_A_BKV_kezdi_inni_az_olcso_villamosok_hig_levet","timestamp":"2019. január. 14. 06:17","title":"A BKV-nak innentől kezdve saját zsebből kell költenie a három éves villamosokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"353b4e9e-d8ec-4fec-8f91-d248e5a43044","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A komplett iparág egyik legjobb futóművével támad a negyedik generációs X5. És még egy csillogó petrolhead ékszert is találhatunk a belsejében. ","shortLead":"A komplett iparág egyik legjobb futóművével támad a negyedik generációs X5. És még egy csillogó petrolhead ékszert is...","id":"20190113_teszten_a_bmw_x5_m50d_suv_divatterepjaro_dizel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=353b4e9e-d8ec-4fec-8f91-d248e5a43044&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d38ca30-488f-4fdc-be78-53d5894b4595","keywords":null,"link":"/cegauto/20190113_teszten_a_bmw_x5_m50d_suv_divatterepjaro_dizel","timestamp":"2019. január. 13. 15:00","title":"Gigantikus hűtőrács és irdatlan dízelmotor: teszten a BMW X5 M50d","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e42388d3-119f-4819-848e-cd99bf5d3de3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Így tiltakozik az ellen, hogy megállapodás született a macedón-görög országnév-vitában.","shortLead":"Így tiltakozik az ellen, hogy megállapodás született a macedón-görög országnév-vitában.","id":"20190113_Lemondott_a_gorog_vedelmi_miniszter_a_macedon_nevvita_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e42388d3-119f-4819-848e-cd99bf5d3de3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bf398e7-9f88-42f6-9eb2-f4fba9de7c0b","keywords":null,"link":"/vilag/20190113_Lemondott_a_gorog_vedelmi_miniszter_a_macedon_nevvita_miatt","timestamp":"2019. január. 13. 11:52","title":"Lemondott a görög védelmi miniszter a macedón névvita miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d5aa36f-a194-4b28-92e3-ede0e50c6adf","c_author":"Daczi Dóra","category":"gazdasag","description":"A lakástakarékos konstrukcióban gyűjtők háromnegyede nem tudja, mibe fektesse majd a pénzét, a lakásfinanszírozási bizonytalanságok pedig a válság utáni óvatosság elillanásával párosulnak. Az államilag támogatott lakástakarék-pénztárak (ltp-k) hiányában sokan el sem kezdenek takarékoskodni, és az önrész összegyűjtése helyett inkább a személyi kölcsönök felé fordulnak.","shortLead":"A lakástakarékos konstrukcióban gyűjtők háromnegyede nem tudja, mibe fektesse majd a pénzét, a lakásfinanszírozási...","id":"20190113_Elet_az_ltpk_utan_arra_varunk_hogy_vegre_megmondja_valaki_mibe_fektessunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d5aa36f-a194-4b28-92e3-ede0e50c6adf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb8fef03-80e9-4846-aa67-91afd530abab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190113_Elet_az_ltpk_utan_arra_varunk_hogy_vegre_megmondja_valaki_mibe_fektessunk","timestamp":"2019. január. 13. 10:00","title":"A lakástakarékok lelövése után arra várunk, hogy valaki megmondja, mibe fektessük a pénzünket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7db019dc-f7c4-4d65-a457-00fdefe2f747","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miközben tele a tech-sajtó az Apple vélt vagy valós kudarcaival, a cég első emberéből csak úgy sugárzik az optimizmus.","shortLead":"Miközben tele a tech-sajtó az Apple vélt vagy valós kudarcaival, a cég első emberéből csak úgy sugárzik az optimizmus.","id":"20190113_apple_tim_cook_interju_cnbc_apple_helyzete","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7db019dc-f7c4-4d65-a457-00fdefe2f747&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b7f9a9e-f02b-4788-89e3-0acb3333bd60","keywords":null,"link":"/tudomany/20190113_apple_tim_cook_interju_cnbc_apple_helyzete","timestamp":"2019. január. 13. 21:03","title":"Tim Cook megnyugtat mindenkit: az Apple még sohasem volt ennyire erős","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e922de70-c0e4-43c5-8220-2c095e7e0946","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt állították a pártról, hogy Czeglédy Csaba pénzelte, de ez nem igaz.","shortLead":"Azt állították a pártról, hogy Czeglédy Csaba pénzelte, de ez nem igaz.","id":"20190112_Ujabb_birosagi_vegzes_ezuttal_a_TV2_allitott_valotlansagokat_a_Jobbikrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e922de70-c0e4-43c5-8220-2c095e7e0946&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5f3ca40-01da-4779-8463-731ffa46e6df","keywords":null,"link":"/itthon/20190112_Ujabb_birosagi_vegzes_ezuttal_a_TV2_allitott_valotlansagokat_a_Jobbikrol","timestamp":"2019. január. 12. 11:08","title":"Újabb bírósági végzés, ezúttal a TV2 állított valótlanságokat a Jobbikról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]