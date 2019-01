Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke a Twitteren azt írta, sajnálattal tudomásul veszi, hogy a brit képviselőház nagy többséggel leszavazta a Theresa MAy és az EU által összehozott Brexit-megállapodást, de azt sürgette, hogy Nagy-Britannia mielőbb tisztázza a szándékait a Brexittel kapcsolatban. "Az idő majdnem lejárt" - írta.

Sajtóközleményében Juncker azt írta, az EU oldalán folytatódik a kilépési megállapodás ratifikálása, a megállapodás pedig szerinte egy tisztességes kompromisszum és a lehető legjobb egyezmény, mert enyhíti a Brexit hatásait az Európában, és szerinte ez az egyetlen módja annak, hogy Nagy-Britannia rendezetten hagyja el az Európai Uniót.

Hozzátette azt is, az EU szerinte kreativitást és rugalmasságot mutatott végig a tárgyalási folyamat során, ő pedig Donald Tusk elnökkel együtt a jóakaratáról biztosította a briteket azáltal, hogy még ezen a héten is levelekben tisztázott bizonyos dolgokat Theresa May-jel.

Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke a Twitteren azt vetette fel, hogy ha képtelenség egy megállapodást összehozni, és senki nem akar megállapodás nélküli kilépést, akkor kinek lesz végül bátorsága megmondani, hogy mi az egyetlen pozitív megoldás?

Tusk a szóvivője útján szintén azt közölte, hogy sajnálja a szavazás eredményét, és sürgette Nagy-Britanniát, hogy tisztázza, mit is akar a következőkben, az EU viszont továbbra is összetartó azzal kapcsolatban, hogy minél inkább csökkentsék a Brexit okozta károkat. Azt is hozzátette, minden eshetőségre felkészülnek, beleértve a megállapodás nélküli Brexitet is, amelynek esélye ma este megnövekedett, és amelyet ugyan nem akarnak, de azért felkészülnek rá.

Ez egy keserű nap Európának

- értékelte a helyzetet Olaf Scholz német szociáldemokrata alkancellár és pénzügyminiszter a Twitteren. Ő azt írta, a brit EU-tagság megállapodás nélküli, rendezetlen felszámolása a lehető legrosszabb megoldás és hozzátette: "mi felkészültünk, de egy rendezetlen Brexit valamennyi lehetőség közül a legrosszabb, az EU-nak is, de különösen Nagy-Britanniának".

A koalíciós társ Kereszténydemokrata Unió (CDU) elnöke, Annegret Kramp-Karrenbauer német hírportálok beszámolói szerint egy berlini pártrendezvényen mondott beszédében kiemelte, hogy van még idő a rendezetlen Brexit elhárításához, és most az a legfontosabb, hogy mindenki "őrizze meg a nyugalmát".

Sebastian Kurz osztrák kancellár viszont már most kizárta, hogy újratárgyalják a Brexit-megállapodást. "Mindenesetre nem lehet szó újratárgyalásról" - jelentette ki Kurz az APA osztrák hírügynökségnek nyilatkozva, hozzátéve, hogy "a labda most London térfelén van. "Nagy-Britanniának tudnia kell, hogy mi a cél" - hangsúlyozta Kurz. Leszögezte: "Az EU továbbra is segítő kezét nyújtja, hogy elejét vegyék egy kemény Brexitnek, s hogy biztosítsanak egy lehetőleg szoros jövőbeli kapcsolatot az EU és az Egyesült Királyság között". Kurz ugyanakkor hozzátette: Ausztria felkészült egy kemény Brexit eshetőségére is, ha úgy hozná a sors.

A kancellár egyben "nagyon kiegyensúlyozott és tisztességes kilépési megállapodásként" méltatta az előző félévi osztrák soros EU-elnökség idején született egyezményt. Karin Kneissl külügyminiszter "Keep calm and carry on" (Maradj nyugodt, és folytasd) második világháborúból származó angol kifejezéssel reagált. Mint mondta, Ausztria minden lehetséges forgatókönyvre felkészült.

Varsó szintén az új brit javaslatokra vár a Brexit ügyében. Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő szerint a megállapodás nélküli Brexit rossz megoldás lenne az Egyesült Királyság számára, valamint az Európai Unió (EU) szempontjából is. "Uniós partnereinkkel együtt viszonyulunk majd az ügyben teendő új brit javaslatokhoz" - írta a lengyel miniszterelnök a Twitter közösségi honlapján. "Megteszünk mindent, hogy állampolgáraink és cégeink számára lehető legtöbb kiszámíthatóságot és biztonságot szavatoljunk" - fűzte hozzá.

Konrad Szymanski, az EU-ügyekért felelős külügyminiszter-helyettes szerint a brit kormánynak a további cselekvés tervét kellene bemutatnia az elveszített parlamenti szavazás után. "Várunk az új brit javaslotokra" - szögezte le Szymanski a PAP hírügynökségnek nyilatkozva. Mint hozzáfűzte, Varsó együttműködik majd az uniós partnerekkel a leendő brit javaslatokra reagáló "részletes és minél konstruktívabb" állásfoglalás előkészítésében. "Amit a brit alsóház nem akar, azt már tudjuk, ma azonban a legfontosabb az, hogy mit akar" - jelentette ki Szymanski. Leszögezte továbbá: noha a lengyel kormány nem kívánja a megállapodás nélküli Brexitet, "intenzíven készül erre az eshetőségre is".

A spanyol kormány szintén sajnálatát fejezte ki a szavazás miatt, Pedro Sánchez miniszterelnök Twitteren közzétett üzenetében azt írta: "A megállapodás a lehető legjobb, egy nem rendezett kilépés az EU számára negatív, az Egyesült Királyság számára katasztrófa lenne". Mint írta, Spanyolország erre az esetre készenléti intézkedéseken dolgozik, prioritásként kezelve az állampolgárok jogait.

"Természetesen nagyon rossz hír, de szembe kell nézni vele" - nyilatkozta Josep Borrell spanyol külügyminiszter újságíróknak egy madridi gazdasági rendezvényen. A politikus szerint a negatív eredményre lehetett számítani, de arra nem, hogy ilyen nagy lesz a különbség az elutasító és a támogató voksok között. Hozzátette: a brit kormányfőnek három napja van, hogy bemutassa "a B-tervet". A képviselők álláspontja szerinte "elég világos", mivel több mint a kétszer annyian utasították el a javaslatot, mint ahányan támogatták, annak ellenére, hogy ismerik a lehetőségeket és a figyelmeztetéseket.

A spanyol kormány múlt pénteken jelentette be, hogy készenléti tervet dolgoz ki arra az esetre, ha Nagy-Britannia végül megállapodás nélkül távozik az Európai Unióból. A várhatóan februárban kormány elé kerülő intézkedéscsomag két fő célja, hogy védje az állampolgárok érdekeit és fenntartsa a kereskedelmi folyamatokat. Előbbivel kapcsolatban például elhangzott, hogy rendelet készül a Spanyolországban élő brit állampolgárok társadalombiztosítási jogosultságának, egészségügyi ellátásának, végzettségeik, titulusaik elismerésének garantálásáról.