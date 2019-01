Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1ac55cdf-4367-4d30-a3e3-e88b289206f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi öt nap múlva szabadul feltételesen.","shortLead":"A férfi öt nap múlva szabadul feltételesen.","id":"20190114_Tiz_evre_kiutasitottak_Magyarorszagrol_Ahmed_Ht","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ac55cdf-4367-4d30-a3e3-e88b289206f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fb26a40-391c-4162-906c-512a145f55a4","keywords":null,"link":"/itthon/20190114_Tiz_evre_kiutasitottak_Magyarorszagrol_Ahmed_Ht","timestamp":"2019. január. 14. 15:23","title":"Tíz évre kiutasították Magyarországról Ahmed H.-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"400f639a-df8c-4eb5-9ffe-5a45fb07ba98","c_author":"Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"Ebben az alagút és a vasúti infrastruktúra átépítése nincs benne.","shortLead":"Ebben az alagút és a vasúti infrastruktúra átépítése nincs benne.","id":"20190115_Megvan_ki_es_mennyiert_epitheti_at_a_3as_metro_kovetkezo_szakaszanak_allomasait","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=400f639a-df8c-4eb5-9ffe-5a45fb07ba98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f469ad23-da3c-46a4-b58f-d65a026308e2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190115_Megvan_ki_es_mennyiert_epitheti_at_a_3as_metro_kovetkezo_szakaszanak_allomasait","timestamp":"2019. január. 15. 06:09","title":"Megvan, ki és mennyiért építheti át a 3-as metró következő szakaszának állomásait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20ac05de-a3b0-442e-bd88-86f292d418ea","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Nem csak a saját csapata erősödött tovább, de megint jött egy új márka, amely meg akarja mutatni magát a világnak. ","shortLead":"Nem csak a saját csapata erősödött tovább, de megint jött egy új márka, amely meg akarja mutatni magát a világnak. ","id":"20190115_MIchelisz_WTCR_2019","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20ac05de-a3b0-442e-bd88-86f292d418ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"793da635-2bd8-4dcf-8e93-b083ca02bbb7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190115_MIchelisz_WTCR_2019","timestamp":"2019. január. 15. 14:45","title":"Még keményebb bajnokság vár Michelisz Norbertre idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6763b7b-2acf-49f8-af93-cb4174f6fba3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ünnepek óta áll a szemét az egyik mátészalkai lakótelepen, a lakók már garázsokban gyűjtik a hulladékot.","shortLead":"Az ünnepek óta áll a szemét az egyik mátészalkai lakótelepen, a lakók már garázsokban gyűjtik a hulladékot.","id":"20190115_Karacsony_ota_nem_viszik_el_a_szemetet_a_mateszalkai_teleprol_megjelentek_a_patkanyok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6763b7b-2acf-49f8-af93-cb4174f6fba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"780e4f6a-3144-4535-b7fc-09dc1dd18492","keywords":null,"link":"/itthon/20190115_Karacsony_ota_nem_viszik_el_a_szemetet_a_mateszalkai_teleprol_megjelentek_a_patkanyok","timestamp":"2019. január. 15. 11:49","title":"Karácsony óta nem viszik el a szemetet a mátészalkai telepről, megjelentek a patkányok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64d99e2e-6b03-4fe4-96f3-1956f2fa5178","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Nemzetközi piacokat megcélzó startupokból nincs hiány: hónapról hónapra bejelentkezik valaminek „az ubere vagy az airbnb-je”. A magas kockázatú befektetésre specializálódott tőkéseknek megvannak a módszereik, hogyan kerüljék el a bukást. ","shortLead":"Nemzetközi piacokat megcélzó startupokból nincs hiány: hónapról hónapra bejelentkezik valaminek „az ubere vagy...","id":"20190113_Akik_nem_a_lora_hanem_a_zsokera_fogadnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64d99e2e-6b03-4fe4-96f3-1956f2fa5178&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"def8bd05-12d3-4de6-baa0-673652f47953","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190113_Akik_nem_a_lora_hanem_a_zsokera_fogadnak","timestamp":"2019. január. 13. 19:15","title":"Akik nem a lóra, hanem a zsokéra fogadnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12e52f44-d47e-4950-8055-fb2c6a412ef9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Március 2-án, szombaton 20.45 órai kezdettel rendezik Madridban a Real és a címvédő FC Barcelona labdarúgócsapatának rangadóját.","shortLead":"Március 2-án, szombaton 20.45 órai kezdettel rendezik Madridban a Real és a címvédő FC Barcelona labdarúgócsapatának...","id":"20190114_el_clasico_real_madrid_barcelona_spanyol_foci","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12e52f44-d47e-4950-8055-fb2c6a412ef9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7dca29f-2dd6-4380-8cfc-a3f4d8b0e7b5","keywords":null,"link":"/sport/20190114_el_clasico_real_madrid_barcelona_spanyol_foci","timestamp":"2019. január. 14. 20:16","title":"Megvan a következő El Clásico időpontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbc911d7-e6da-4d7e-b2a8-1b5f29cd6837","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csak tapasztalható a jégolvadás az Antarktiszon, egy kutatócsoport új mérései szerint a folyamat nagyon gyors is lett az elmúlt évtizedekben. A rosszabb, hogy már ott is érzékelni, ahol korábban nem volt jellemző.","shortLead":"Nem csak tapasztalható a jégolvadás az Antarktiszon, egy kutatócsoport új mérései szerint a folyamat nagyon gyors is...","id":"20190115_antarktisz_jeg_olvadas_tengerszint_klimavaltozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fbc911d7-e6da-4d7e-b2a8-1b5f29cd6837&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f37c3f75-46a0-49b8-87a9-ec9370b4b66a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190115_antarktisz_jeg_olvadas_tengerszint_klimavaltozas","timestamp":"2019. január. 15. 14:03","title":"Hatszor gyorsabban olvad az Antarktisz jege, és már a stabil gleccserek is fogynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cc277a3-6f85-4ce0-8630-c7a8f5359729","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Liu Shaolin Sándor vasárnap ezüstérmet nyert 1000 méteren a hollandiai Dordrechtben zajló rövidpályás gyorskorcsolya Európa-bajnokságon.","shortLead":"Liu Shaolin Sándor vasárnap ezüstérmet nyert 1000 méteren a hollandiai Dordrechtben zajló rövidpályás gyorskorcsolya...","id":"20190113_Ujabb_magyar_gyorskorcsolyasiker","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4cc277a3-6f85-4ce0-8630-c7a8f5359729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c78e77c-0423-46ba-847e-b25544a00ea4","keywords":null,"link":"/sport/20190113_Ujabb_magyar_gyorskorcsolyasiker","timestamp":"2019. január. 13. 16:44","title":"Újabb magyar gyorskorcsolya-siker","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]