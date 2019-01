Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5779d656-850f-4dd5-ac75-9e062f24edd4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kalózlegó Kínából érkezett, repülővel.","shortLead":"A kalózlegó Kínából érkezett, repülővel.","id":"20190111_Negy_tonna_hamis_Legot_zuztak_be_a_penzugyorok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5779d656-850f-4dd5-ac75-9e062f24edd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc36ff47-4c5c-4051-bd0f-bfd4abac0bd0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190111_Negy_tonna_hamis_Legot_zuztak_be_a_penzugyorok","timestamp":"2019. január. 11. 09:04","title":"Négy tonna hamis Legót zúztak be a pénzügyőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1aafdfe-424c-4896-88cd-86645e583c34","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pár éve még szenzáció lett volna a hír, de amióta emblematikus angol vagy francia hotelek, sportklubok, bortermelő gazdaságok kerülnek kínai, arab vagy orosz tulajdonosokhoz, a normális világgazdasági trend megszokott eseményeiről van szó. ","shortLead":"Pár éve még szenzáció lett volna a hír, de amióta emblematikus angol vagy francia hotelek, sportklubok, bortermelő...","id":"20190110_Orosz_kezbe_kerult_a_legendas_francia_ettermi_kalauz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1aafdfe-424c-4896-88cd-86645e583c34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8af7a12a-b773-4ae1-adf2-e261841b0849","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190110_Orosz_kezbe_kerult_a_legendas_francia_ettermi_kalauz","timestamp":"2019. január. 10. 11:34","title":"Orosz kézbe került a legendás francia éttermi kalauz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04911b27-e974-4396-a4d0-499ccd237df9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A rohingják elleni népirtás ügyében nyomoztak.","shortLead":"A rohingják elleni népirtás ügyében nyomoztak.","id":"20190111_Bortonben_maradnak_a_Reuters_tudositoi_Mianmarban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=04911b27-e974-4396-a4d0-499ccd237df9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"933eee76-7a39-4094-8d3d-5a174b8c3ccc","keywords":null,"link":"/vilag/20190111_Bortonben_maradnak_a_Reuters_tudositoi_Mianmarban","timestamp":"2019. január. 11. 09:15","title":"Börtönben maradnak a Reuters tudósítói Mianmarban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71e052a1-2d9f-40d0-a8ce-4674c16c0d0d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt remélik, hogy ha közvetetten is, de a helyi gyerekek kérik, talán lelassítanak az autósok.","shortLead":"Azt remélik, hogy ha közvetetten is, de a helyi gyerekek kérik, talán lelassítanak az autósok.","id":"20190110_Helyi_ovodasok_es_iskolasok_fenykepevel_igyekeznek_megfekezni_a_gyorshajtokat_Koszegen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=71e052a1-2d9f-40d0-a8ce-4674c16c0d0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0218498-55be-4dd6-b07d-e7c4e68b1b02","keywords":null,"link":"/itthon/20190110_Helyi_ovodasok_es_iskolasok_fenykepevel_igyekeznek_megfekezni_a_gyorshajtokat_Koszegen","timestamp":"2019. január. 10. 20:14","title":"Helyi óvodások és iskolások fényképével igyekeznek megfékezni a gyorshajtókat Kőszegen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76f48326-f47b-4e0c-86c5-73980ac90924","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A levelet író főtitkár szerint a sikeres gazdaság tényezői a magasabb képzettség és a nagyobb bérek, nem pedig a túlórakeret növelése. ","shortLead":"A levelet író főtitkár szerint a sikeres gazdaság tényezői a magasabb képzettség és a nagyobb bérek, nem pedig...","id":"20190109_Aggodnak_a_tuloratorveny_miatt_ezert_levelet_irt_Orbannak_az_Europai_Szakszervezeti_Szovetseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76f48326-f47b-4e0c-86c5-73980ac90924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af4b944f-e9ba-418b-882a-58eab3a06839","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190109_Aggodnak_a_tuloratorveny_miatt_ezert_levelet_irt_Orbannak_az_Europai_Szakszervezeti_Szovetseg","timestamp":"2019. január. 09. 20:41","title":"Levélben üzent Orbánnak az Európai Szakszervezeti Szövetség a túlóratörvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68a70008-b198-4bb2-b5a1-118769e03e13","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem nőtt a hiány, pedig választási év volt tavaly – dicsekedett a miniszterelnök sajtótájékoztatóján.","shortLead":"Nem nőtt a hiány, pedig választási év volt tavaly – dicsekedett a miniszterelnök sajtótájékoztatóján.","id":"20190110_A_penzugyminiszter_helyett_Orban_mondhatta_el_hogy_Magyarorszag_jobban_teljesit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68a70008-b198-4bb2-b5a1-118769e03e13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb1c8fb1-28de-4413-a438-0110f8ebe3b6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190110_A_penzugyminiszter_helyett_Orban_mondhatta_el_hogy_Magyarorszag_jobban_teljesit","timestamp":"2019. január. 10. 12:33","title":"A pénzügyminiszter helyett Orbán mondhatta el, hogy Magyarország jobban teljesít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf6ab090-c895-4dda-8d89-4e50f359c765","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Egy szarva hegyéig betemetett zergét ástak ki a hóból osztrák vasutasok, az erről készült videót szerda délutánig 230 ezren nézték meg, és több mint háromezerszer osztották meg az ÖBB vasúttársaság Facebook-oldalán. ","shortLead":"Egy szarva hegyéig betemetett zergét ástak ki a hóból osztrák vasutasok, az erről készült videót szerda délutánig 230...","id":"20190109_zerge_ausztria_vasutas_havazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf6ab090-c895-4dda-8d89-4e50f359c765&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46d53492-841f-4cc3-a7fa-748785639303","keywords":null,"link":"/elet/20190109_zerge_ausztria_vasutas_havazas","timestamp":"2019. január. 09. 18:02","title":"Betemetett zergét ástak ki a hóból osztrák vasutasok – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b213e72c-cb41-43b5-9d68-181d7bc9ea41","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lány bedrogozták, úgy kényszerítették prostitúcióra. ","shortLead":"A lány bedrogozták, úgy kényszerítették prostitúcióra. ","id":"20190110_14_eves_lanyt_kenyszeritettek_prostituciora_Szegeden","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b213e72c-cb41-43b5-9d68-181d7bc9ea41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56c844fe-d2a5-4f21-adf1-bc9f6722ea45","keywords":null,"link":"/itthon/20190110_14_eves_lanyt_kenyszeritettek_prostituciora_Szegeden","timestamp":"2019. január. 10. 16:50","title":"14 éves lányt kényszerítettek prostitúcióra Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]