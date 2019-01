Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5d4927ab-54c3-4f7c-a90a-703bce0fa4cc","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A miniszter is bekerült a bizottságba egy új kormányrendelettel. ","shortLead":"A miniszter is bekerült a bizottságba egy új kormányrendelettel. ","id":"20190118_Palkovics_is_donteni_fog_a_Szechenyi_es_Kossuthdijakrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d4927ab-54c3-4f7c-a90a-703bce0fa4cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bd175b0-ad6d-4aec-8f67-55c68c94862a","keywords":null,"link":"/kultura/20190118_Palkovics_is_donteni_fog_a_Szechenyi_es_Kossuthdijakrol","timestamp":"2019. január. 18. 21:47","title":"Palkovics is dönteni fog a Széchenyi- és Kossuth-díjakról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bc97672-3074-492f-b057-17b28d6681f7","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A magyar miniszterelnök megelőlegezte a balkáni ország névváltoztatását, pedig az még messze nem végleges.","shortLead":"A magyar miniszterelnök megelőlegezte a balkáni ország névváltoztatását, pedig az még messze nem végleges.","id":"20190118_Orban_kicsit_eloreszaladt_mar_most_megvaltoztatta_Macedonia_nevet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9bc97672-3074-492f-b057-17b28d6681f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fc336de-2b4d-4585-bfa7-50b8ff83b81f","keywords":null,"link":"/itthon/20190118_Orban_kicsit_eloreszaladt_mar_most_megvaltoztatta_Macedonia_nevet","timestamp":"2019. január. 18. 20:52","title":"Orbán kicsit előreszaladt: már most megváltoztatta Macedónia nevét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"222ede3a-0228-4037-a873-286388b2a994","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Szociális intézményként működő kastélyok, kúriák szabadulhatnak fel a közeljövőben a fogyatékkal élőket gondozó intézmények kiürítése nyomán. A gondozottak érdekeinél a jelek szerint fontosabbak az anyagi szempontok.","shortLead":"Szociális intézményként működő kastélyok, kúriák szabadulhatnak fel a közeljövőben a fogyatékkal élőket gondozó...","id":"201903__fogyatekkal_elok__kastelylenyulasok__koltoztetes__a_varos_peremen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=222ede3a-0228-4037-a873-286388b2a994&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10ba73f1-aa20-4545-b503-a46ed196d49e","keywords":null,"link":"/itthon/201903__fogyatekkal_elok__kastelylenyulasok__koltoztetes__a_varos_peremen","timestamp":"2019. január. 20. 10:00","title":"A város peremén: indul a lelketlen kastélymutyi? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2cf1e59-262e-43c1-b553-fa2c49682e17","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Levante az egyik játékos jogosulatlan szerepeltetésére hivatkozva hivatalos panaszt nyújtott be a Barcelonával szemben a Spanyol Labdarúgó-szövetséghez.","shortLead":"A Levante az egyik játékos jogosulatlan szerepeltetésére hivatkozva hivatalos panaszt nyújtott be a Barcelonával...","id":"20190118_barcelona_levante_kizaras_kiraly_kupa_chumi_eltiltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2cf1e59-262e-43c1-b553-fa2c49682e17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c6943ac-2d9a-423f-adbc-6f60e9173dd5","keywords":null,"link":"/sport/20190118_barcelona_levante_kizaras_kiraly_kupa_chumi_eltiltas","timestamp":"2019. január. 18. 14:05","title":"Kizárhatják a Barcelonát a Király Kupából ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3597d16-3f21-4cd3-94bc-6a3cb79ad17f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szombaton 10 órától írják a negyedik, a hatodik és a nyolcadik osztályosok a középiskolai felvételiket, ami sokszor óriási stressz mind a gyerekeknek, mind a szülőknek. A Hintalovon Alapítvány az utóbbiaknak állított össze egy jótanács-csokrot, hogy megkönnyítsék a következő órákat.","shortLead":"Szombaton 10 órától írják a negyedik, a hatodik és a nyolcadik osztályosok a középiskolai felvételiket, ami sokszor...","id":"20190118_Kozepiskolai_felveteli_ne_stresszeljuk_a_gyereket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3597d16-3f21-4cd3-94bc-6a3cb79ad17f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89e80b40-05a7-4282-a3f4-63365bf23612","keywords":null,"link":"/kultura/20190118_Kozepiskolai_felveteli_ne_stresszeljuk_a_gyereket","timestamp":"2019. január. 18. 11:51","title":"Középiskolai felvételi: ne stresszeljük a gyereket!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f41252b8-e272-4045-ae67-7208b1c2c2b6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Feljelenti azokat, akik a bukásáról szóló álhíreket írtak, a jövőjét nem félti, és ha vissza lehetne menni az időben, most is elmondaná a decemberben megtartott beszédét - erről beszélt Nagy Blanka.","shortLead":"Feljelenti azokat, akik a bukásáról szóló álhíreket írtak, a jövőjét nem félti, és ha vissza lehetne menni az időben...","id":"20190119_Nagy_Blanka_nem_bant_meg_semmit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f41252b8-e272-4045-ae67-7208b1c2c2b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c746fc2-f0d4-4289-aed2-55b32d56806b","keywords":null,"link":"/kultura/20190119_Nagy_Blanka_nem_bant_meg_semmit","timestamp":"2019. január. 19. 11:29","title":"Nagy Blanka nem bánt meg semmit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cef3a42-72dd-4ef3-a0de-a616a8f69586","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Járőrök segítettek hazajutni egy 67 éves nőnek, akinek elromlott az elektromos kerekesszéke.","shortLead":"Járőrök segítettek hazajutni egy 67 éves nőnek, akinek elromlott az elektromos kerekesszéke.","id":"20190120_Elromlott_a_kerekesszeke_hazatoltak_a_rendorok_a_mozgasserult_not","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0cef3a42-72dd-4ef3-a0de-a616a8f69586&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4005737d-4866-46d3-8b65-c41aa2eca5de","keywords":null,"link":"/itthon/20190120_Elromlott_a_kerekesszeke_hazatoltak_a_rendorok_a_mozgasserult_not","timestamp":"2019. január. 20. 09:42","title":"Elromlott a kerekesszéke, hazatolták a rendőrök a mozgássérült nőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2104cd3c-e62c-416f-914c-4599f18e3f66","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Súlyos vereséget szenvedett Theresa May, és bizonytalan, mi lesz a Brexit-tárgyalásokon; egyre több hazai városban halasztják a felújításokat, annyival nőttek az árak; jogállamisági feltételekhez köthetik az uniós támogatásokat. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Súlyos vereséget szenvedett Theresa May, és bizonytalan, mi lesz a Brexit-tárgyalásokon; egyre több hazai városban...","id":"20190120_Es_akkor_a_Brexit_kirobbantoja_elment_kocogni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2104cd3c-e62c-416f-914c-4599f18e3f66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5d377d9-a4da-4164-b9b9-783c21441041","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190120_Es_akkor_a_Brexit_kirobbantoja_elment_kocogni","timestamp":"2019. január. 20. 07:00","title":"És akkor a Brexit-lavina elindítója nyugodt lélekkel elment kocogni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]