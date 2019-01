Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a4c79c9c-840b-43b3-8cef-630b0907a811","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nem semmi vasárnapon van túl Lékai Máté.","shortLead":"Nem semmi vasárnapon van túl Lékai Máté.","id":"20190120_Lekai_Mate_legjobb_napja_Nyertunk_es_apa_lettem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a4c79c9c-840b-43b3-8cef-630b0907a811&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"664bdcbb-d8c8-4727-8f21-dee9e0815349","keywords":null,"link":"/sport/20190120_Lekai_Mate_legjobb_napja_Nyertunk_es_apa_lettem","timestamp":"2019. január. 20. 21:11","title":"Lékai Máté legjobb napja: \"Nyertünk és apa lettem!\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acab507b-a5de-4026-8099-f5e9bd3fcaae","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerintük a törvénymódosítás súlyosan sérti az európai adatvédelmi elveket, a GDPR-t. ","shortLead":"Szerintük a törvénymódosítás súlyosan sérti az európai adatvédelmi elveket, a GDPR-t. ","id":"20190121_Az_Europai_Bizottsaghoz_fordul_a_DK_a_nyaralok_adatainak_gyujtese_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=acab507b-a5de-4026-8099-f5e9bd3fcaae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0aba3a4-f00c-4655-9a27-d55f04ccde83","keywords":null,"link":"/itthon/20190121_Az_Europai_Bizottsaghoz_fordul_a_DK_a_nyaralok_adatainak_gyujtese_miatt","timestamp":"2019. január. 21. 13:28","title":"Az Európai Bizottsághoz fordul a DK a nyaralók adatainak gyűjtése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7df1d11e-246f-4544-88fd-29c1cbd4dcf7","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A több tízezer fős tömeg a Parlamentnél Macedónia névváltoztatásának tervezett ratifikációja ellen tüntetett.","shortLead":"A több tízezer fős tömeg a Parlamentnél Macedónia névváltoztatásának tervezett ratifikációja ellen tüntetett.","id":"20190120_Konygazzal_oszlattak_a_tobb_tizezres_tomeget_Athenban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7df1d11e-246f-4544-88fd-29c1cbd4dcf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90795496-e87e-4ee3-a219-602584bb923c","keywords":null,"link":"/vilag/20190120_Konygazzal_oszlattak_a_tobb_tizezres_tomeget_Athenban","timestamp":"2019. január. 20. 16:52","title":"Könygázzal oszlatták a több tízezres tömeget Athénban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24d2ca97-c1a1-40eb-866e-9c4731cfbf9a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hogy csökkentsék a károsanyag-kibocsátást, 130 kilométer/órás sebességkorlátozást vezetnének be a német autópályákon. Ilyen még nem történt.","shortLead":"Hogy csökkentsék a károsanyag-kibocsátást, 130 kilométer/órás sebességkorlátozást vezetnének be a német autópályákon...","id":"20190121_nemet_autopalya_sebessegkorlatozas_karosanyag_kibocsatas_szen_dioxid_parizsi_klimaegyezmeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24d2ca97-c1a1-40eb-866e-9c4731cfbf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79ae94a7-941b-48d3-b6d7-3f9f11278622","keywords":null,"link":"/tudomany/20190121_nemet_autopalya_sebessegkorlatozas_karosanyag_kibocsatas_szen_dioxid_parizsi_klimaegyezmeny","timestamp":"2019. január. 21. 18:33","title":"Nem lesz több száguldozás a német autópályákon a klímaváltozás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"773e2cb9-4017-4368-aee8-d42d27ce9f97","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nemzetközi és a hazai filmgyártásban is komoly nyomot hagyott.","shortLead":"A nemzetközi és a hazai filmgyártásban is komoly nyomot hagyott.","id":"20190120_Kivalo_szakember_volt__bucsuzik_Andy_Vanatol_az_RTL","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=773e2cb9-4017-4368-aee8-d42d27ce9f97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80e1f954-5c64-4245-895d-8871b09c7867","keywords":null,"link":"/elet/20190120_Kivalo_szakember_volt__bucsuzik_Andy_Vanatol_az_RTL","timestamp":"2019. január. 20. 17:03","title":"Kiváló szakember volt - búcsúzik Andy Vajnától az RTL","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf837fec-b244-497c-aec7-8e90271d9c23","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Bács-Kiskun megyei nyomozók őrizetbe vették azt a 44 éves férfit, aki a gyanú szerint egy láncfűrésszel sebesítette meg ismerősét.","shortLead":"A Bács-Kiskun megyei nyomozók őrizetbe vették azt a 44 éves férfit, aki a gyanú szerint egy láncfűrésszel sebesítette...","id":"20190120_Lancfuresszel_vagta_arcon_szomszedjat_egy_dunavecsei_ferfi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf837fec-b244-497c-aec7-8e90271d9c23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"447e244b-4d70-437b-8636-dba91baaec3c","keywords":null,"link":"/itthon/20190120_Lancfuresszel_vagta_arcon_szomszedjat_egy_dunavecsei_ferfi","timestamp":"2019. január. 20. 08:29","title":"Láncfűrésszel vágta arcon szomszédját egy dunavecsei férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"391a2ea0-f980-4cd1-b39b-6824d1a94c5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A brit lap hétfőn publikált cikke egy értelmező szótárnak is beillik.","shortLead":"A brit lap hétfőn publikált cikke egy értelmező szótárnak is beillik.","id":"20190121_Megmagyarazza_az_olvasoinak_a_Guardian_mi_az_az_O1G_es_ki_az_a_Nagy_Blanka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=391a2ea0-f980-4cd1-b39b-6824d1a94c5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d7a9477-63a5-4079-8e48-94e05e9208b3","keywords":null,"link":"/itthon/20190121_Megmagyarazza_az_olvasoinak_a_Guardian_mi_az_az_O1G_es_ki_az_a_Nagy_Blanka","timestamp":"2019. január. 21. 14:53","title":"Megmagyarázza az olvasóinak a Guardian, mi az az O1G, és ki az a Nagy Blanka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cc4e8b5-a4fe-4c6c-b66f-50afb15e6587","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Tony Mendez 25 éven keresztül dolgozott a CIA-nak, 78 éves korában halt meg Parkinson-kórban.\r

","shortLead":"Tony Mendez 25 éven keresztül dolgozott a CIA-nak, 78 éves korában halt meg Parkinson-kórban.\r

","id":"20190121_Elhunyt_Az_Argoakcio_filmet_ihleto_CIAugynok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4cc4e8b5-a4fe-4c6c-b66f-50afb15e6587&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bbbc9de-51ec-47c2-b1e6-36206e9ff6f2","keywords":null,"link":"/kultura/20190121_Elhunyt_Az_Argoakcio_filmet_ihleto_CIAugynok","timestamp":"2019. január. 21. 12:09","title":"Elhunyt Az Argo-akció filmet ihlető CIA-ügynök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]