Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"20aa1cc6-3164-41e3-8ad9-c0a0b777413e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nicolás Maduro a szerdán történt ellenzéki eseményekre reagált így. ","shortLead":"Nicolás Maduro a szerdán történt ellenzéki eseményekre reagált így. ","id":"20190123_Puccsot_emleget_a_venezuelai_elnok_Maduro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20aa1cc6-3164-41e3-8ad9-c0a0b777413e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16fcc034-80ea-4c0f-be30-f8f43ac95da5","keywords":null,"link":"/vilag/20190123_Puccsot_emleget_a_venezuelai_elnok_Maduro","timestamp":"2019. január. 23. 22:35","title":"Puccsot emleget a venezuelai elnök, Maduro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f22a9358-41e5-4ba1-98a0-bb034aaba8fa","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Mexikóban 2018-ban több mint 33 ezer ember vált gyilkosság áldozatává, s ez ezt jelenti, hogy a latin-amerikai ország minden eddiginél rosszabb évet zárt. Az új államfő szerint létre kell hozni egy nemzeti gárdát, amely segíthet a bűnözés elleni harcban.","shortLead":"Mexikóban 2018-ban több mint 33 ezer ember vált gyilkosság áldozatává, s ez ezt jelenti, hogy a latin-amerikai ország...","id":"20190123_Megdolt_a_mexikoi_gyilkossagcsucs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f22a9358-41e5-4ba1-98a0-bb034aaba8fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c97e3577-e507-4c7e-a730-9ea863166ddc","keywords":null,"link":"/vilag/20190123_Megdolt_a_mexikoi_gyilkossagcsucs","timestamp":"2019. január. 23. 12:06","title":"Megdőlt a mexikói gyilkosság-csúcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d1c3ebe-3430-4d38-b942-c0b461279cdd","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"96 éves korában meghalt Jonas Mekas litván származású filmrendező, kritikus és költő, fogadott városa, New York megkerülhetetlen filmes dokumentátora.","shortLead":"96 éves korában meghalt Jonas Mekas litván származású filmrendező, kritikus és költő, fogadott városa, New York...","id":"20190124_Meghalt_Jonas_Mekas_az_amerikai_avantgard_filmek_keresztapja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d1c3ebe-3430-4d38-b942-c0b461279cdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8243571a-12b4-4c33-b74d-e9940a48d880","keywords":null,"link":"/kultura/20190124_Meghalt_Jonas_Mekas_az_amerikai_avantgard_filmek_keresztapja","timestamp":"2019. január. 24. 14:00","title":"Meghalt Jonas Mekas, az amerikai avantgárd filmek \"keresztapja\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"139b06eb-92fc-456e-90cc-9d07e14d1f88","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A szolgáltató állítólag blokkolja a kimenő hívásokat. ","shortLead":"A szolgáltató állítólag blokkolja a kimenő hívásokat. ","id":"20190123_magyar_okolvivo_szakszovetseg_bokszszovetseg_erdei_zsolt_csotonyi_sandor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=139b06eb-92fc-456e-90cc-9d07e14d1f88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b8b99b3-58a3-4b41-8e0b-25403592e63c","keywords":null,"link":"/sport/20190123_magyar_okolvivo_szakszovetseg_bokszszovetseg_erdei_zsolt_csotonyi_sandor","timestamp":"2019. január. 23. 07:30","title":"Erdei cáfolja, hogy korlátozták a bokszszövetség dolgozóinak mobilforgalmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dec0a6ab-0927-4140-9ba5-bc4f9d04c69c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar teniszező és francia partnere két szettben győzött.","shortLead":"A magyar teniszező és francia partnere két szettben győzött.","id":"20190123_Australian_Open_Babosek_a_dontoben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dec0a6ab-0927-4140-9ba5-bc4f9d04c69c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2468a38-4a36-45b5-b78e-b972c08ce077","keywords":null,"link":"/sport/20190123_Australian_Open_Babosek_a_dontoben","timestamp":"2019. január. 23. 06:23","title":"Australian Open: Babosék a döntőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b7e35e0-6fe4-45f0-8f9f-2972b98c64e0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kilenc góllal kapott ki a magyar férfi kézilabda-válogatott Norvégiától a világbajnokságon, ezzel a 10. helyen végzett. Mivel nem került az első hét helyezett közé, elszalasztotta a lehetőséget, hogy most kivívja az olimpiai selejtezőn való részvételt.","shortLead":"Kilenc góllal kapott ki a magyar férfi kézilabda-válogatott Norvégiától a világbajnokságon, ezzel a 10. helyen végzett...","id":"20190123_kezilabda_vb_magyar_valogatott_kieses_csoknyai_istvan_mikler_roland_ilyes_ferenc","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b7e35e0-6fe4-45f0-8f9f-2972b98c64e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43870157-d9d0-4b74-9655-2b6c64cd53a3","keywords":null,"link":"/sport/20190123_kezilabda_vb_magyar_valogatott_kieses_csoknyai_istvan_mikler_roland_ilyes_ferenc","timestamp":"2019. január. 23. 21:02","title":"\"Ma egyszerűen nem sikerült semmi\" - csalódott nyilatkozatok a vb-kiesés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7904656e-c830-4e55-980a-513df9d54b01","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A pápa szerint felesleges egy második kerítés építése, főleg, hogy elképesztő pénzt költene rá Trump. ","shortLead":"A pápa szerint felesleges egy második kerítés építése, főleg, hogy elképesztő pénzt költene rá Trump. ","id":"20190123_Ferenc_papa_Trump_hatarfalarol_a_felelem_megorjiti_az_embereket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7904656e-c830-4e55-980a-513df9d54b01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eabed7f2-90c7-4e1b-a4aa-9357496e8a87","keywords":null,"link":"/elet/20190123_Ferenc_papa_Trump_hatarfalarol_a_felelem_megorjiti_az_embereket","timestamp":"2019. január. 23. 17:50","title":"Ferenc pápa Trump határfaláról: A félelem megőrjíti az embereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1abda668-f000-4fa8-84cf-cd72d1b1ec9e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Luxemburg kormánya és törvényhozása véglegesen jóváhagyta a döntést: 2020 március elsejétől az összes közösségi közlekedési hálózat ingyenes lesz a nagyhercegségben. ","shortLead":"Luxemburg kormánya és törvényhozása véglegesen jóváhagyta a döntést: 2020 március elsejétől az összes közösségi...","id":"20190123_Megvan_az_elso_orszag_ahol_a_teljes_kozossegi_kozlekedes_ingyenes_lesz_egy_apro_kivetellel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1abda668-f000-4fa8-84cf-cd72d1b1ec9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bb5d292-3525-4399-a269-2fbb8afe267d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190123_Megvan_az_elso_orszag_ahol_a_teljes_kozossegi_kozlekedes_ingyenes_lesz_egy_apro_kivetellel","timestamp":"2019. január. 23. 11:28","title":"Megvan az első ország, ahol a teljes közösségi közlekedés ingyenes lesz, egy apró kivétellel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]