Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Újabb olyan kisbaba jött világra, ezúttal Kínában, akinek édesanyja méhátültetésen esett át a terhesség előtt. ","shortLead":"Újabb olyan kisbaba jött világra, ezúttal Kínában, akinek édesanyja méhátültetésen esett át a terhesség előtt. ","id":"20190123_mehtranszplantacio_szules_mehatultetes_kina_meh","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77568527-2bad-4dba-89a7-8ccbd130d9f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190123_mehtranszplantacio_szules_mehatultetes_kina_meh","timestamp":"2019. január. 23. 19:33","title":"Anyjától kapott méhével szült egészséges gyermeket egy nő Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"003968f9-47d6-4ce4-aca2-344120ca59ed","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megbízható szerencsejáték-szervezővel nyilvános pályázat kiírása nélkül is köthető koncessziós szerződés, aki pedig elnyeri, aligha fog rosszul járni.","shortLead":"Megbízható szerencsejáték-szervezővel nyilvános pályázat kiírása nélkül is köthető koncessziós szerződés, aki pedig...","id":"20190122_Sokan_palyazhatnak_Andy_Vajna_kaszinoira","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=003968f9-47d6-4ce4-aca2-344120ca59ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ef16512-2166-49cf-b65f-a8b2c036619f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190122_Sokan_palyazhatnak_Andy_Vajna_kaszinoira","timestamp":"2019. január. 22. 19:51","title":"Sokan pályázhatnak Andy Vajna kaszinóira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24567cde-788b-4fca-9649-0ff3933dabd4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Mfor.hu utánanézett, pontosan mi igaz a kormány által kommunikált béremelésből. ","shortLead":"Az Mfor.hu utánanézett, pontosan mi igaz a kormány által kommunikált béremelésből. ","id":"20190124_Nem_a_dolgozok_a_kormany_a_legnagyobb_nyertese_a_minimalber_emelesenek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24567cde-788b-4fca-9649-0ff3933dabd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d494d93-409f-4a47-b712-1c735072f47c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190124_Nem_a_dolgozok_a_kormany_a_legnagyobb_nyertese_a_minimalber_emelesenek","timestamp":"2019. január. 24. 07:17","title":"Nem a dolgozók, a kormány a legnagyobb nyertese a minimálbér emelésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eba81e1d-e174-4cb9-aab1-4eba4993d258","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Boeing még 2017 októberében ugrott fejest a repülő taxik fejlesztésébe egy felvásárlással. A jelek szerint igen szépen haladnak a munkával.","shortLead":"A Boeing még 2017 októberében ugrott fejest a repülő taxik fejlesztésébe egy felvásárlással. A jelek szerint igen...","id":"20190124_boeing_repulo_taxi_onvezeto_repulo_taxi_dron_aurora_flight_sciences_vtol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eba81e1d-e174-4cb9-aab1-4eba4993d258&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af57b59d-c2a0-4a8d-89ee-6e2029ffa672","keywords":null,"link":"/tudomany/20190124_boeing_repulo_taxi_onvezeto_repulo_taxi_dron_aurora_flight_sciences_vtol","timestamp":"2019. január. 24. 13:03","title":"Tényleg repülő taxit fejleszt a Boeing, már meg is volt az első teszt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f98f6e28-5cd1-4d7a-add9-a2ea06439665","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az utasításról szóló levelet az Index szerezte meg, ez alapján számoltak be arról, mit kért az intézményvezetőktől a belügyminiszter.","shortLead":"Az utasításról szóló levelet az Index szerezte meg, ez alapján számoltak be arról, mit kért az intézményvezetőktől...","id":"20190124_Pinter_Sandor_kisokost_kuldott_a_belugyi_intezmenyvezetoknek_mit_csinaljanak_ha_ellenzeki_kepviselok_bukkannanak_fel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f98f6e28-5cd1-4d7a-add9-a2ea06439665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28d2c7ea-8d7d-4b97-a9ee-6348e1320421","keywords":null,"link":"/itthon/20190124_Pinter_Sandor_kisokost_kuldott_a_belugyi_intezmenyvezetoknek_mit_csinaljanak_ha_ellenzeki_kepviselok_bukkannanak_fel","timestamp":"2019. január. 24. 14:15","title":"Pintér Sándor kisokost küldött a belügyi intézményvezetőknek, mit csináljanak, ha ellenzéki képviselők bukkannának fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a24cbfad-35b5-4607-b3d6-09b345ca2874","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Két korrupt ország szórja a közpénz és korlátozza a szabadságjogokat, miközben népeik éheznek – korábban így jellemezte Vlagyimir Putyin és Nicolás Maduro kapcsolatát az amerikai külügyminiszter. A venezuelai politikai fordulat újabb frontot jelent a fagyos hidegháborús viszonyban.","shortLead":"Két korrupt ország szórja a közpénz és korlátozza a szabadságjogokat, miközben népeik éheznek – korábban így jellemezte...","id":"20190124_Venezuela_kozeledik_az_igazsag_pillanatahoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a24cbfad-35b5-4607-b3d6-09b345ca2874&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0e79c95-275e-4e2f-93ea-3ed53ce9da48","keywords":null,"link":"/vilag/20190124_Venezuela_kozeledik_az_igazsag_pillanatahoz","timestamp":"2019. január. 24. 11:25","title":"Venezuela közeledik az igazság pillanatához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c281f777-e87e-41c4-bae6-b1136ea07a89","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Meglepő módon nem az HBO-t, nem is Amazon Prime Videót és még csak nem is a Hulut tartja fenyegetésnek a Netflix, hanem az egyik legsikeresebb keresztplatform játékot, a Fortnite-ot.","shortLead":"Meglepő módon nem az HBO-t, nem is Amazon Prime Videót és még csak nem is a Hulut tartja fenyegetésnek a Netflix, hanem...","id":"20190123_netflix_fortnite_hbo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c281f777-e87e-41c4-bae6-b1136ea07a89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9006948c-19e1-48ae-899a-d18ab031c10b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190123_netflix_fortnite_hbo","timestamp":"2019. január. 23. 14:03","title":"Ez érdekes: egy játéktól tartanak a leginkább a Netflixnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92a19475-fbe1-41e7-9186-1bf197e0c0a4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Feltehetően maga a Xiaomi rögzítette azt a videót, amelyen a cég első, hajtogathatós telefonja látható az elnök Lin Bin kezei között. ","shortLead":"Feltehetően maga a Xiaomi rögzítette azt a videót, amelyen a cég első, hajtogathatós telefonja látható az elnök Lin Bin...","id":"20190123_xiaomi_mix_flex_osszehajthato_telefon_lin_bin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=92a19475-fbe1-41e7-9186-1bf197e0c0a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25cb4684-e3a1-4b28-85ad-6259d023a7a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190123_xiaomi_mix_flex_osszehajthato_telefon_lin_bin","timestamp":"2019. január. 23. 21:03","title":"Itt az első videó a Xiaomi összehajtható telefonjáról, és csodás érzés nézni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]