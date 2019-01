Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"52eeecb8-47b3-41fe-98de-7913ce90f85f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ferenc pápa panamai látogatása egyik fő eseményén felszólalt a migránsok megbélyegzése ellen.","shortLead":"Ferenc pápa panamai látogatása egyik fő eseményén felszólalt a migránsok megbélyegzése ellen.","id":"20190126_Ferenc_papa_szerint_felhaborito_ha_a_migransok_szolidaritas_helyett_elutasitassal_talalkoznak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52eeecb8-47b3-41fe-98de-7913ce90f85f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92d39533-53b1-4bc9-a3c0-73b889389a8b","keywords":null,"link":"/vilag/20190126_Ferenc_papa_szerint_felhaborito_ha_a_migransok_szolidaritas_helyett_elutasitassal_talalkoznak","timestamp":"2019. január. 26. 07:20","title":"Ferenc pápa szerint felháborító, ha a migránsok szolidaritás helyett elutasítással találkoznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a24cbfad-35b5-4607-b3d6-09b345ca2874","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A magát ügyvezető államfővé nyilvánító venezuelai ellenzéki vezető, Juan Guaidó bejelentette, amnesztiát adna Nicolás Maduro államfőnek, ha a politikus önként lemondana tisztségéről. Közben az ellenzék a királycsináló szerepében lévő hadsereget is győzködi, álljon ki a diktátorként viselkedő elnök mögül.","shortLead":"A magát ügyvezető államfővé nyilvánító venezuelai ellenzéki vezető, Juan Guaidó bejelentette, amnesztiát adna Nicolás...","id":"20190125_Ellentamadasban_a_venezuelai_ellenzek_amnesztiat_igernek_az_elnoknek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a24cbfad-35b5-4607-b3d6-09b345ca2874&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0caf779b-0c73-4fc8-844a-2d6c5f8914c2","keywords":null,"link":"/vilag/20190125_Ellentamadasban_a_venezuelai_ellenzek_amnesztiat_igernek_az_elnoknek","timestamp":"2019. január. 25. 12:28","title":"Ellentámadásban a venezuelai ellenzék, amnesztiát ígérnek az elnöknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0ad7d15-2fa6-4403-93cf-d40c573bdfac","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A kontinenst elsőként körbe hajózó és annak nevet adó angol tengerésztiszt, Matthew Flinders (1774–1814) maradványait azonosították a régészek London egy hajdani temetkezőhelyén a HS2 nagysebességű vasúti hálózat építési munkálatainak keretében.","shortLead":"A kontinenst elsőként körbe hajózó és annak nevet adó angol tengerésztiszt, Matthew Flinders (1774–1814) maradványait...","id":"20190125_ausztralia_tengeresz_london_hs2_matthew_flinders","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0ad7d15-2fa6-4403-93cf-d40c573bdfac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a156c67-f2c4-4131-a24e-ce8c57707a29","keywords":null,"link":"/kultura/20190125_ausztralia_tengeresz_london_hs2_matthew_flinders","timestamp":"2019. január. 25. 13:23","title":"Vasútépítéskor találták meg az Ausztráliát elnevező tengerész sírját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17cad1f9-4e73-47f2-80c7-ceafe20b619f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az első európai vásárlók néhány héten belül átvehetik majd a megrendelt amerikai villanyautóikat.","shortLead":"Az első európai vásárlók néhány héten belül átvehetik majd a megrendelt amerikai villanyautóikat.","id":"20190125_mar_uton_vannak_felenk_az_elso_tesla_model_3_szallitmanyok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17cad1f9-4e73-47f2-80c7-ceafe20b619f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb822382-5d35-46d2-8b35-4f2bfc19fc7d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190125_mar_uton_vannak_felenk_az_elso_tesla_model_3_szallitmanyok","timestamp":"2019. január. 25. 15:21","title":"Már úton vannak felénk az első Tesla Model 3 szállítmányok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"820e962d-b5e0-44ec-9fc4-a88a93b71feb","c_author":"Gáti Júlia","category":"kkv","description":"A versenyhivatal arra jutott, hogy tisztességtelen módon tukmálták rá a betegekre a gyógyászati segédeszközöket, az egészségbiztosítási pénztárnak is baja van az érintett cégcsoporttal.","shortLead":"A versenyhivatal arra jutott, hogy tisztességtelen módon tukmálták rá a betegekre a gyógyászati segédeszközöket...","id":"201904__megbirsagolt_mulabgyarto__agressziv_nyomulas__pazarlas__rosszban_santikaltak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=820e962d-b5e0-44ec-9fc4-a88a93b71feb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8195496b-8b1a-42b1-a2c9-c8e000471968","keywords":null,"link":"/kkv/201904__megbirsagolt_mulabgyarto__agressziv_nyomulas__pazarlas__rosszban_santikaltak","timestamp":"2019. január. 26. 15:00","title":"Súlyos bírságot kaptak az agresszíven \"jótékonykodó\" műlábgyártók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"512cd848-3973-4048-b7cf-b7feb55b5e86","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"gazdasag","description":"Álságos módon tesz eleget a kormány annak a vállalásának, hogy privatizálja a Budapest Bankot. A friss kormányhatározat szerint ugyanis a pénzintézet verseny nélkül vihető, aminek a haszonélvezője ismét Mészáros Lőrinc lehet. Varázslatnak ígérkezik az állam által elvárt 200 milliárd forintnyi vételár előteremtése.","shortLead":"Álságos módon tesz eleget a kormány annak a vállalásának, hogy privatizálja a Budapest Bankot. A friss kormányhatározat...","id":"20190125_Verseny_nelkul_viheti_a_Budapest_Bankot_is_Meszaros_Lorinc","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=512cd848-3973-4048-b7cf-b7feb55b5e86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"653ad9d1-fe4a-46c8-9f9e-c481414d894c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190125_Verseny_nelkul_viheti_a_Budapest_Bankot_is_Meszaros_Lorinc","timestamp":"2019. január. 25. 13:51","title":"Verseny nélkül viheti a Budapest Bankot is Mészáros Lőrinc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ea525dc-fef9-4d40-b430-8b550a1406f8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bővül a lefedettség, duplájára növekszik az autók száma, és hamarosan új kedvezményes konstrukciók érkezhetnek.","shortLead":"Bővül a lefedettség, duplájára növekszik az autók száma, és hamarosan új kedvezményes konstrukciók érkezhetnek.","id":"20190125_2020ra_teljes_budapestet_lefedi_a_ma_1_eves_mol_limo_automegoszto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ea525dc-fef9-4d40-b430-8b550a1406f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58d13a5d-08e1-4219-9870-15ec833ba0de","keywords":null,"link":"/cegauto/20190125_2020ra_teljes_budapestet_lefedi_a_ma_1_eves_mol_limo_automegoszto","timestamp":"2019. január. 25. 10:00","title":"2020-ra teljes Budapestet lefedi a ma 1 éves MOL Limo autómegosztó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74346fb3-593c-4d0a-82b5-11710066ace1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A vonaton végül nem találtak semmit. ","shortLead":"A vonaton végül nem találtak semmit. ","id":"20190125_Bombafegyenetes_miatt_uritettek_ki_egy_vonatot_Frankfurtban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74346fb3-593c-4d0a-82b5-11710066ace1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27486723-1146-4944-b9d1-cd3cb2a7f4dd","keywords":null,"link":"/vilag/20190125_Bombafegyenetes_miatt_uritettek_ki_egy_vonatot_Frankfurtban","timestamp":"2019. január. 25. 16:37","title":"Bombafenyegetés miatt ürítettek ki egy vonatot Frankfurtban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]