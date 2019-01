Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dd4562b9-c87b-4170-aa09-eabbcc45f98e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jókora kifizetéssel indult az év.","shortLead":"Jókora kifizetéssel indult az év.","id":"20190126_260_milliard_forintos_tartozast_fizetett_vissza_az_allam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd4562b9-c87b-4170-aa09-eabbcc45f98e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"807c948e-6c8b-4519-83e4-fb4e1870d24e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190126_260_milliard_forintos_tartozast_fizetett_vissza_az_allam","timestamp":"2019. január. 26. 16:44","title":"260 milliárd forintos tartozást fizetett vissza az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46c8df7e-7650-48b0-abca-d71c8eaacd38","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Demokratikus Koalíció a jövő hétfőn kezdődő baloldali főpolgármester-jelölti előválasztáson Karácsony Gergelyt támogatja.","shortLead":"A Demokratikus Koalíció a jövő hétfőn kezdődő baloldali főpolgármester-jelölti előválasztáson Karácsony Gergelyt...","id":"20190126_Gyurcsanyek_is_Karacsonyt_tamogatjak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46c8df7e-7650-48b0-abca-d71c8eaacd38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1e5d2a7-94a3-4aa0-9924-8f68ea194c72","keywords":null,"link":"/itthon/20190126_Gyurcsanyek_is_Karacsonyt_tamogatjak","timestamp":"2019. január. 26. 10:30","title":"Gyurcsányék is Karácsonyt támogatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da5a3479-e639-41d9-b6f0-d7cdd1c7d308","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Négyen megsérültek, az útszakaszt lezárták. A BKK pótlóbuszt indít.","shortLead":"Négyen megsérültek, az útszakaszt lezárták. A BKK pótlóbuszt indít.","id":"20190126_Baleset_az_Ulloi_uton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da5a3479-e639-41d9-b6f0-d7cdd1c7d308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"550d830e-a78f-4e24-8d82-125d8ad792a0","keywords":null,"link":"/itthon/20190126_Baleset_az_Ulloi_uton","timestamp":"2019. január. 26. 18:15","title":"Baleset az Üllői úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f167982b-3744-4e89-bafb-0d1e025413b2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Még Freddie Mercury is büszke lehetne a zárda apácáira.","shortLead":"Még Freddie Mercury is büszke lehetne a zárda apácáira.","id":"20190126_A_Queen_egyik_orokzoldjere_tombolo_apacaknal_nincs_jobb_video_ma_a_neten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f167982b-3744-4e89-bafb-0d1e025413b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5842689f-015f-4aa2-8fec-ed0cb2c835eb","keywords":null,"link":"/elet/20190126_A_Queen_egyik_orokzoldjere_tombolo_apacaknal_nincs_jobb_video_ma_a_neten","timestamp":"2019. január. 26. 10:11","title":"A Queen egyik örökzöldjére tomboló apácáknál nincs jobb videó ma a neten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e6d9792-1503-4238-b7a8-5d5c7906aadc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"20190125_Kisrepulo_utkozott_helikopterrel_az_OlaszAlpokban_ot_halott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e6d9792-1503-4238-b7a8-5d5c7906aadc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30f6c606-1b02-4bf5-9d03-2d47f3015768","keywords":null,"link":"/vilag/20190125_Kisrepulo_utkozott_helikopterrel_az_OlaszAlpokban_ot_halott","timestamp":"2019. január. 25. 18:46","title":"Kisrepülő ütközött helikopterrel az olasz Alpokban, öt halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54092025-7e16-44d2-94db-9195ef06224e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Letartóztatták Belgrád egyik külvárosának polgármesterét, mert a gyanú szerint parancsot adott egy helyi újságíró zaklatására és a házának a felgyújtására - közölte a Vecernje Novosti című belgrádi napilap.","shortLead":"Letartóztatták Belgrád egyik külvárosának polgármesterét, mert a gyanú szerint parancsot adott egy helyi újságíró...","id":"20190126_Felgyujtotta_egy_szerb_polgarmester_egy_ujsagiro_hazat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54092025-7e16-44d2-94db-9195ef06224e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b5d46dc-f59d-4c38-840c-07d66623b650","keywords":null,"link":"/vilag/20190126_Felgyujtotta_egy_szerb_polgarmester_egy_ujsagiro_hazat","timestamp":"2019. január. 26. 10:59","title":"Felgyújtatta egy szerb polgármester egy újságíró házát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a843c1b-ee0e-43ce-8142-fb87eb299862","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lehajtott az úttestről egy autó, az egyik utast feszítővágóval kellett kiszabadítani. Megnövekedhet a forgalom. ","shortLead":"Lehajtott az úttestről egy autó, az egyik utast feszítővágóval kellett kiszabadítani. Megnövekedhet a forgalom. ","id":"20190127_Baleset_az_M7esen_a_Budapest_fele_vezeto_oldalon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a843c1b-ee0e-43ce-8142-fb87eb299862&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4de5f4c0-ba91-4a0d-8be6-f1699067d6e6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190127_Baleset_az_M7esen_a_Budapest_fele_vezeto_oldalon","timestamp":"2019. január. 27. 16:24","title":"Baleset az M7-esen a Budapest felé vezető oldalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52eeecb8-47b3-41fe-98de-7913ce90f85f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ferenc pápa panamai látogatása egyik fő eseményén felszólalt a migránsok megbélyegzése ellen.","shortLead":"Ferenc pápa panamai látogatása egyik fő eseményén felszólalt a migránsok megbélyegzése ellen.","id":"20190126_Ferenc_papa_szerint_felhaborito_ha_a_migransok_szolidaritas_helyett_elutasitassal_talalkoznak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52eeecb8-47b3-41fe-98de-7913ce90f85f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92d39533-53b1-4bc9-a3c0-73b889389a8b","keywords":null,"link":"/vilag/20190126_Ferenc_papa_szerint_felhaborito_ha_a_migransok_szolidaritas_helyett_elutasitassal_talalkoznak","timestamp":"2019. január. 26. 07:20","title":"Ferenc pápa szerint felháborító, ha a migránsok szolidaritás helyett elutasítással találkoznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]