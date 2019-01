Takarózzanak be jól, maradjanak otthon, és ellenőrizzék, hogy vannak idős rokonaik és ismerőseik – ezt tanácsolják az amerikaiaknak az USA közép-nyugati államainak vezetői, miután az előrejelzéseknek megfelelően szerdán betört ide az erős szelet és brutális hideget hozó északi sarki légtömeg. Az emberek nem is nagyon tudnak mást tenni, mint otthon maradni: 2700 repülőjáratot töröltek – ebből 1500 indulás és érkezés érintette a fagyos légörvény központjának számító Chicagót –, s a leghidegebb körzetekben felfüggesztették a vasúti személyforgalmat is. Chicago most leginkább úgy néz ki, mint egy, a globális klímaváltozás hatásait bemutató horrorfilm díszlete: a Michigan-tavon, s a tóba ömlő Calumet-folyón már hatalmas táblákban áll a jég. A chicagói rendőrség szerint több olyan rablás is történt, melynek során a pisztollyal fenyegetőző bűnözök leszedték áldozatukról a kabátot. A legnagyobb veszélyben azok vannak, akik a több mint ezer dollárért árult Canada Goose dzsekikben mennek ki a város utcáira.

Az utakra sem érdemes kimenni, az erős szélben olyan hófúvások várhatóak, amelyekben gyakorlatilag nullára csökken a látótávolság. Az Egyesült Államok leghidegebb területein jelenleg hidegebb van, mint a déli sarkon: az általában a leghidegebbnek számító déli jégvilágban most -25 fok körül alakul a hőmérséklet, igaz, most ott a nyári „hőség” tombol.

Életveszély az utakon

Az életveszélyes és durva hidegben öt perc alatt fagyási sérülést szenvedhet az utcákra kimerészkedők orra, füle vagy ujja, így több államban – Illinois-ban, Észak- és Dél-Dakotában, Wisconsinban és Minnesotában nem hordják ki a postások a leveleket, az iskolákban pedig elmarad a tanítás. Minnesotában egyes helyeken – a szélfaktort is beleszámítva – -56 fok is lehet, ez pedig azt jelenti, hogy megismétlődhet az 1982-ben mért hidegrekord.

Illinois és Wisconsin államban a kormányzó rendkívüli állapotot hirdetett. A helyi hatóságok a hajléktalanokra is igyekeznek figyelni: megnövelték a hajléktalanszállók kapacitását, és melegedőbuszokat helyeztek el a forgalmasabb környékeken.

© MTI / EPA / Craig Lassig

Egy Chicagóban élő magyar beszámolója szerint a szokásosnál jóval kevesebben vannak a köztereken – a metrókocsiban például egyedül ő ült szerda reggel fél hétkor – s az iskolák mellett bezárt az állatkert, valamint nagyon sok vállalati iroda is. „Az emberek többsége ma otthonról dolgozik, viszont a boltok többsége változatlanul nyitva van” – mesélte a HVG-nek. Lánya alaposan beöltözött, de még így sincs melege: sízokni, síkabát, alatta két extrém hidegre való póló, meg még egy hagyományos is, no meg egy maszk, amiből csak a szeme látszik ki.

Nem csak az USA fázik Bár a leghidegebb Chicagóban és környékén lehet, az USA-tól északra fekvő Kanadában is fennakadásokat okoz a zord időjárás: a fővárosban, Ottawában egy nap alatt 93 centiméternyi hó esett, ez történelmi csúcsnak számít. Oroszországban is szakadt a hó, Moszkvában is annyi esett, hogy kevesen emlékeznek hasonló mennyiségű csapadékra.

Az óvintézkedések ellenére sokan meghalhatnak, a híradók máris öt áldozatról tudnak: egy embert egy hókotró gázolt halálra Chicagóban, egy fiatal pár egy havas úton elakadt autóban fagyott halálra, egy házkulcs nélkül maradt ember otthona előtt fagyott meg, míg egy milwaukee-i férfi saját garázsában hűlt ki.

A hideg mellett komoly hómennyiség is várható: egyes területeket félméteres hótakaróra számítanak, a légörvény központjától távolabb lévő féli államokban pedig ónos eső fordulhat elő. Például Georgiában, ahol a kormányzó elrendelte az állami hivatalok és az iskolák átmeneti bezárását.

Fagyos kísérletek

Közben azért már készülnek azok a videók is, amelyek újra megmutatják, milyen az élet -50 fokban. Például milyen az, ha a fagyban forró vizet fröcskölnek a levegőbe vagy a hóba, miként válik azonnal apró jégkristályokká a közel százfokos víz.

És egyre többen reagálnak arra is, hogy a klímaváltozás tényét tagadó amerikai elnök, Donald Trump a mostani hideghullámra hivatkozva igyekszik bizonyítani: neki. és nem a globális felmelegedéssel kapcsolatos aggodalmaikat hangoztató tudósoknak van igaza. Trumpnak egyébként az amerikai kormány által fizetett tudósok is ellentmondanak, egy közelmúltban közzétett tanulmányban erősítették meg, hogy a gyors felmelegedés és az időjárás kiszámíthatatlanná válása miatt dollárszázmilliárdokban mérhető károk érik majd az USA-t.

A meteorológusok védelmében

A szakemberek azt is elmagyarázták, hogy a mostani hideghullám is a részben a klímaváltozás következménye. Az utóbbi hetekben szokatlanul meleg levegő áramlott az északi sark fölé, s ennek következtében kettészakadt a térséget uraló légörvény (polar vortex). Most pedig ennek a hagyományosan a sark fölött maradó időjárási rendszernek a leszakadt része okoz hatalmas felfordulást az észak felől nyitott területeken.

A mostani hideghullám láttán a meteorológusok is megérdemelnek egy pár jó szót: bár az időjósok sokszor nem találják el, milyen idő lesz pár nap múlva, ezúttal már tavaly decemberben is többször megerősítették, 2019 első három hónapja a szokásosnál is hidegebb lesz az USA-ban, s megdőlhetnek a hidegrekordok is.

A most érvényes előrejelzések szerint a durva hideg 2-3 napig marad, ám még legalább nyolc hétnek kell eltelnie addig, amíg a hőmérséklet a sokévi átlag magasságába emelkedik.