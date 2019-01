Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"96b5111f-d27e-4c8d-8bbb-5e5e71391141","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Xiaomi első Android Go rendszerű telefonja még a szokottnál is olcsóbb lesz, és a hagyományoktól eltérően Európában is azonnal árulni fogják.","shortLead":"A Xiaomi első Android Go rendszerű telefonja még a szokottnál is olcsóbb lesz, és a hagyományoktól eltérően Európában...","id":"20190130_xiaomi_redmi_go_android_go_olcso_telefon_europa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96b5111f-d27e-4c8d-8bbb-5e5e71391141&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61b8ba45-9f82-4b2b-a637-3178a915214a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190130_xiaomi_redmi_go_android_go_olcso_telefon_europa","timestamp":"2019. január. 30. 09:03","title":"25 ezer forintos androidos telefont ad ki a Xiaomi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68a70008-b198-4bb2-b5a1-118769e03e13","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"John Domokos a brit Guardian videós újságírója, apja, János a kommunista Magyarországról vándorolt ki a hetvenes években Angliába, majd hazatért. Ma Orbánt támogatja. A fia nem. Közösen járták be Magyarországot, hogy lássák, mi a helyzet, és hogy ütköztessék véleményüket.","shortLead":"John Domokos a brit Guardian videós újságírója, apja, János a kommunista Magyarországról vándorolt ki a hetvenes...","id":"20190128_Orban_fel__bejarta_Magyarorszagot_a_Guardian_magyar_ujsagiroja_es_Orbantamogato_apja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68a70008-b198-4bb2-b5a1-118769e03e13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd6f2c38-f23f-4548-a00f-36435aa6ac00","keywords":null,"link":"/itthon/20190128_Orban_fel__bejarta_Magyarorszagot_a_Guardian_magyar_ujsagiroja_es_Orbantamogato_apja","timestamp":"2019. január. 28. 14:02","title":"„Orbán fél” – bejárta Magyarországot a Guardian magyar újságírója és Orbán-támogató apja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b72cd668-a922-4f28-beb5-cb4a790eea0e","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Több mint 30 millió eurót fizettünk érte. ","shortLead":"Több mint 30 millió eurót fizettünk érte. ","id":"20190128_Az_allame_lett_az_Ozdi_Acelmu_20_szazaleka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b72cd668-a922-4f28-beb5-cb4a790eea0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71c092d4-8ac6-4648-b1fe-d6ed97149523","keywords":null,"link":"/kkv/20190128_Az_allame_lett_az_Ozdi_Acelmu_20_szazaleka","timestamp":"2019. január. 28. 17:32","title":"Az államé lett az Ózdi Acélmű 20 százaléka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"268c45f1-f4bb-4df1-82a9-1f32e61e78e2","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az csak holnap este derül ki, hogy a munka mire volt elég a világ legrangosabb szakácsversenyén.","shortLead":"Az csak holnap este derül ki, hogy a munka mire volt elég a világ legrangosabb szakácsversenyén.","id":"20190129_bocuse_dor_pohner_adam_szakacsverseny_lyon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=268c45f1-f4bb-4df1-82a9-1f32e61e78e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c127eee5-59cf-4726-89c6-97e1f254aeee","keywords":null,"link":"/elet/20190129_bocuse_dor_pohner_adam_szakacsverseny_lyon","timestamp":"2019. január. 29. 19:49","title":"\"Mindent meg tudtunk csinálni\" – megszólalt a Bocuse d'Or magyar versenyzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9662e68d-b0ed-42cc-9d63-3df0f7ba83f3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az amerikai R&B énekes és dalszerző 66 éves volt.","shortLead":"Az amerikai R&B énekes és dalszerző 66 éves volt.","id":"20190130_Meghalt_James_Ingram","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9662e68d-b0ed-42cc-9d63-3df0f7ba83f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6782267b-69b4-40a6-9702-8248391bdbc0","keywords":null,"link":"/kultura/20190130_Meghalt_James_Ingram","timestamp":"2019. január. 30. 09:12","title":"Meghalt James Ingram","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af2b13a7-aac9-4af5-b5a7-39035736c03a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A teljes ellenzéki együttműködés megtámadása Puzsér Róbert kampánystábja szerint, ahogyan az MSZP-s jelölt beszél róluk.","shortLead":"A teljes ellenzéki együttműködés megtámadása Puzsér Róbert kampánystábja szerint, ahogyan az MSZP-s jelölt beszél róluk.","id":"20190129_Puzserek_arra_kerik_az_MSZPt_leptesse_vissza_Horvath_Csabat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af2b13a7-aac9-4af5-b5a7-39035736c03a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13b327f4-2be7-4bbd-8112-ae00db276377","keywords":null,"link":"/itthon/20190129_Puzserek_arra_kerik_az_MSZPt_leptesse_vissza_Horvath_Csabat","timestamp":"2019. január. 29. 08:59","title":"Puzsérék arra kérik az MSZP-t, léptessék vissza Horváth Csabát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69bfba7b-0b93-4e4c-b8a0-d60ee69cf397","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hívei közé tartozó fiatal nőket szexre is rávette. A rendőrség nyomoz csalás és kuruzslás miatt. ","shortLead":"A hívei közé tartozó fiatal nőket szexre is rávette. A rendőrség nyomoz csalás és kuruzslás miatt. ","id":"20190128_Milliokat_kapott_hiveitol_a_magat_Jezus_reinkarnaciojanak_vallo_zalai_ferfi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69bfba7b-0b93-4e4c-b8a0-d60ee69cf397&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7907721b-4143-4291-a2be-0b4616b08246","keywords":null,"link":"/itthon/20190128_Milliokat_kapott_hiveitol_a_magat_Jezus_reinkarnaciojanak_vallo_zalai_ferfi","timestamp":"2019. január. 28. 09:50","title":"Milliókat kapott híveitől a magát Jézus reinkarnációjának valló zalai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ade8deb8-a91a-42ef-802a-61fdf78b18c4","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Ismeretlen külföldi számot inkább soha ne hívjunk vissza. ","shortLead":"Ismeretlen külföldi számot inkább soha ne hívjunk vissza. ","id":"20190129_Ujra_probalkoztak_a_telefonos_csalassal_a_Telenor_leleplezte_oket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ade8deb8-a91a-42ef-802a-61fdf78b18c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b547815-61c1-41bf-adfc-375b0802a729","keywords":null,"link":"/kkv/20190129_Ujra_probalkoztak_a_telefonos_csalassal_a_Telenor_leleplezte_oket","timestamp":"2019. január. 29. 15:27","title":"Újra próbálkoztak a nemzetközi telefonos csalással, a Telenor letiltotta őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]