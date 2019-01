Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"40da045f-a6c4-4b35-b62c-2aa13103439c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A sikeres diszlexiásokról megjelent könyv apropóján írta le olykor drámai iskoláskori emlékeit Dragomán György a Facebook oldalán. Az írót gyerekkorában sokan gúnyolták, visszatekintve mégis szerencsésnek érzi magát: legtöbben azok közül, akik megkeseríthették volna az életét, gúnyt űzhettek volna \"esendő gyengeségeiből\", emberséggel, bizalommal és szeretettel fordultak felé, így lehetett, aki lett. ","shortLead":"A sikeres diszlexiásokról megjelent könyv apropóján írta le olykor drámai iskoláskori emlékeit Dragomán György...","id":"20190129_Dragoman_Gyorgy_diszlexiaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40da045f-a6c4-4b35-b62c-2aa13103439c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e8414b1-61aa-4f1c-8eca-4eb94c7f429f","keywords":null,"link":"/kultura/20190129_Dragoman_Gyorgy_diszlexiaja","timestamp":"2019. január. 29. 10:20","title":"Dragomán György vallomása a diszlexiájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56fc6089-de11-4389-8e22-1c2b32425a14","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, 10 éves kora ellenére is van még szufla az Angry Birds világában, ugyanis újabb programverzióval állt elő a franchise mögötti Rovio.","shortLead":"Úgy tűnik, 10 éves kora ellenére is van még szufla az Angry Birds világában, ugyanis újabb programverzióval állt elő...","id":"20190128_rovio_entertainment_angry_birds_dream_blast_ingyenes_mobiljatek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56fc6089-de11-4389-8e22-1c2b32425a14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b6dbd25-c491-46a1-9964-f3393c6aacb3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190128_rovio_entertainment_angry_birds_dream_blast_ingyenes_mobiljatek","timestamp":"2019. január. 28. 12:03","title":"Mikor már majdnem mindenki elfelejtette az Angry Birdsöt, a készítők előálltak egy mókás új játékkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"658e8727-0680-4072-b5b7-4d5a96557970","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint 50 millió alkalommal telepítették már a felhasználók azokat az androidos navigációs alkalmazásokat, amelyek valójában nem csinálnak mást, csak a Google Térkép használata közben reklámokat jelenítenek meg.","shortLead":"Több mint 50 millió alkalommal telepítették már a felhasználók azokat az androidos navigációs alkalmazásokat, amelyek...","id":"20190129_android_google_play_navigacio_gps_google_maps_google_terkep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=658e8727-0680-4072-b5b7-4d5a96557970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abb2900b-56ef-4414-a3cc-02d4b4375bd4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190129_android_google_play_navigacio_gps_google_maps_google_terkep","timestamp":"2019. január. 29. 08:03","title":"Ön telepítette valamelyiket? Több mint 15 androidos alkalmazásról derült ki, hogy átverés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac4e8e9f-94e1-4d02-b726-776dce638fd0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Leépítések jöhetnek a Tescónál – írta a Magyar Idők, a cég válaszul írt egy közleményt arról, hogy boltbezárásokat nem terveznek.","shortLead":"Leépítések jöhetnek a Tescónál – írta a Magyar Idők, a cég válaszul írt egy közleményt arról, hogy boltbezárásokat nem...","id":"20190129_Valaszolt_a_Tesco_nem_akarnak_boltokat_bezarni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac4e8e9f-94e1-4d02-b726-776dce638fd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fff41660-3f16-4ef6-912b-335e1dc2b775","keywords":null,"link":"/kkv/20190129_Valaszolt_a_Tesco_nem_akarnak_boltokat_bezarni","timestamp":"2019. január. 29. 12:49","title":"Válaszolt a Tesco: nem akarnak boltokat bezárni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e234bedc-b9a0-4b7a-94a5-2f5bb08dcae6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Néppárt frakcióvezetője szerint a briteknek inkább tiszteletben kellene tartaniuk az eddigi tárgyalások során kialakított megállapodást.","shortLead":"Az Európai Néppárt frakcióvezetője szerint a briteknek inkább tiszteletben kellene tartaniuk az eddigi tárgyalások...","id":"20190129_manfred_weber_epp_brexit_targyalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e234bedc-b9a0-4b7a-94a5-2f5bb08dcae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48a58b3f-6aed-4a2c-8c37-ebaeea212cf5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190129_manfred_weber_epp_brexit_targyalas","timestamp":"2019. január. 29. 16:37","title":"Weber: Nincs értelme újra tárgyalni a Brexitről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"503e7b8c-1318-4816-888d-06f0e2723d5e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Babos Tímea az első fordulóban búcsúzott a thaiföldi Huahinban zajló 250 ezer dollár (69,6 millió forint) összdíjazású keménypályás női tenisztornától, miután kedden a második játszmában feladta a szlovén Tamara Zidansek elleni mérkőzését.","shortLead":"Babos Tímea az első fordulóban búcsúzott a thaiföldi Huahinban zajló 250 ezer dollár (69,6 millió forint) összdíjazású...","id":"20190129_Rosszullet_miatt_feladta_meccset_Babos_Timea","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=503e7b8c-1318-4816-888d-06f0e2723d5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40ca4b27-e000-4946-a269-fb2f1e779f3c","keywords":null,"link":"/sport/20190129_Rosszullet_miatt_feladta_meccset_Babos_Timea","timestamp":"2019. január. 29. 13:23","title":"Rosszullét miatt feladta meccsét Babos Tímea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d187f7b2-a347-4f0f-8de5-17d0cd6e5779","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy wales-i egyetemen tudományos körülmények között tesztelték, hogy a legnépszerűbb aktivitásmérő karkötők mennyire mutatnak pontos adatokat. Sajnos, ezek a kütyük az elégetett kalóriamennyiséget gyakran túl- vagy alábecsülik.","shortLead":"Egy wales-i egyetemen tudományos körülmények között tesztelték, hogy a legnépszerűbb aktivitásmérő karkötők mennyire...","id":"20190128_Ne_higgyen_a_szemenek_nem_annyi_kaloriat_eget_mint_amennyit_a_fitneszkarkotoje_mutat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d187f7b2-a347-4f0f-8de5-17d0cd6e5779&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49cd5de6-e5fc-48cb-ac5d-bbb0c5f051b2","keywords":null,"link":"/elet/20190128_Ne_higgyen_a_szemenek_nem_annyi_kaloriat_eget_mint_amennyit_a_fitneszkarkotoje_mutat","timestamp":"2019. január. 28. 12:16","title":"Ne higgyen a szemének: nem annyi kalóriát éget, mint amennyit a fitneszkarkötője mutat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39a8e71c-aa9e-498a-b230-4f7eb761f515","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Azt írta diákjainak, hogy \"nem kívánatos következményei\" is lehetnek annak, ha a köztereken nem angolul beszélnek. ","shortLead":"Azt írta diákjainak, hogy \"nem kívánatos következményei\" is lehetnek annak, ha a köztereken nem angolul beszélnek. ","id":"20190128_Duke_Egyetem_oktato_hallgato_kinai_angol_Megan_Neely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39a8e71c-aa9e-498a-b230-4f7eb761f515&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02b7fe34-099b-4f61-b57c-869f3b42f623","keywords":null,"link":"/vilag/20190128_Duke_Egyetem_oktato_hallgato_kinai_angol_Megan_Neely","timestamp":"2019. január. 28. 21:47","title":"Elmozdítottak egy amerikai egyetemi oktatót, mert arra kérte kínai hallgatóit, hogy angolul beszéljenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]