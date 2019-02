Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"98275bf3-077f-495e-94e1-7c577d39e8e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A befektetési jegyei stabilan vészelték át az elmúlt félévet. ","shortLead":"A befektetési jegyei stabilan vészelték át az elmúlt félévet. ","id":"20190201_Tallai_Andras_vagyonnyilatkozata_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98275bf3-077f-495e-94e1-7c577d39e8e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1dba735-7169-481a-b5d3-541752b40225","keywords":null,"link":"/itthon/20190201_Tallai_Andras_vagyonnyilatkozata_2019","timestamp":"2019. február. 01. 01:06","title":"Tállai András nem kockáztat, ha a saját pénzéről van szó ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8af78d45-476e-431e-a830-3bd4a2c55703","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A cég állítja, betartja az etikai sztenderdeket, és a reklámjait nem ő, hanem egy médiaügynökség helyezi el.","shortLead":"A cég állítja, betartja az etikai sztenderdeket, és a reklámjait nem ő, hanem egy médiaügynökség helyezi el.","id":"20190130_Az_MSZP_szegyendijjal_tuntete_ki_a_Bayert_amiert_az_a_kozteveben_hirdet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8af78d45-476e-431e-a830-3bd4a2c55703&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c96b3d7-b9d0-4784-8036-3c56e1711291","keywords":null,"link":"/itthon/20190130_Az_MSZP_szegyendijjal_tuntete_ki_a_Bayert_amiert_az_a_kozteveben_hirdet","timestamp":"2019. január. 30. 15:48","title":"Az MSZP már a cégeket támadja: szégyendíjat adtak a köztévében hirdető Bayer Hungáriának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3aab022-bf3b-454c-a9cc-0f95956508c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vagyonnyilatkozata alapján viszont fél év alatt nem sikerült törlesztenie a tartozásait. Nőttek viszont a megtakarításai. ","shortLead":"A vagyonnyilatkozata alapján viszont fél év alatt nem sikerült törlesztenie a tartozásait. Nőttek viszont...","id":"20190131_Rogan_Antal_vagyonnyilatkozata_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3aab022-bf3b-454c-a9cc-0f95956508c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a43ded8f-79c4-484b-b4a6-fff792abd6e7","keywords":null,"link":"/itthon/20190131_Rogan_Antal_vagyonnyilatkozata_2019","timestamp":"2019. február. 01. 00:21","title":"Rogán Antalnak több mint 40 milliót hozott a találmánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5374c27-f179-4302-8e46-fe3906c2874d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tavaly év végén egy kalap alá terelték a kormányhű médiumokat, 476 sajtótermék került a Közép-európai Sajtó és Média Alapítványhoz. Most egy Bors bulvárnapnál körbeküldött levél szerint tovább formálódhat a médiagömböc.","shortLead":"Tavaly év végén egy kalap alá terelték a kormányhű médiumokat, 476 sajtótermék került a Közép-európai Sajtó és Média...","id":"20190130_Egyszemelyi_iranyitas_lesz_a_fideszes_mediaholding_bulvarlapjainal_Omolnar_Miklos_vezeti","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5374c27-f179-4302-8e46-fe3906c2874d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9d5df26-e856-4c4e-a5f0-37e36b9f1226","keywords":null,"link":"/itthon/20190130_Egyszemelyi_iranyitas_lesz_a_fideszes_mediaholding_bulvarlapjainal_Omolnar_Miklos_vezeti","timestamp":"2019. január. 30. 15:59","title":"Ómolnár Miklós került a kormányhű bulvárlapok élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5845552-f6cc-4747-a924-5a75fccc798c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Úgy írt Tállai András egy oldalt a nyugdíjutalásról, mintha semmi baj nem lett volna januárban.","shortLead":"Úgy írt Tállai András egy oldalt a nyugdíjutalásról, mintha semmi baj nem lett volna januárban.","id":"20190131_Tallai_Nincs_is_konkret_nap_a_torvenyben_amikor_utalni_kellene_a_nyugdijat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5845552-f6cc-4747-a924-5a75fccc798c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7d8637d-e45a-4343-9d72-5c043993a65d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190131_Tallai_Nincs_is_konkret_nap_a_torvenyben_amikor_utalni_kellene_a_nyugdijat","timestamp":"2019. január. 31. 19:23","title":"Tállai: Nincs is konkrét nap a törvényben, amikor utalni kellene a nyugdíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76e0f70f-e167-4254-9661-a813b86bfec5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A rák teljes körű gyógyítását ígéri a következő egy éven belül az izraeli Accelerated Evolution Biotechnologies (AEBi) gyógyszervállalat. A bejelentésre a tudományos világ kétkedéssel tekint.","shortLead":"A rák teljes körű gyógyítását ígéri a következő egy éven belül az izraeli Accelerated Evolution Biotechnologies (AEBi...","id":"20190131_aebi_mutato_rak_teljes_gyogyitasa_gyogyszer_daganatos_megbetegedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76e0f70f-e167-4254-9661-a813b86bfec5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c186dbb0-6811-4de3-aeab-4762c9ca6edc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190131_aebi_mutato_rak_teljes_gyogyitasa_gyogyszer_daganatos_megbetegedes","timestamp":"2019. január. 31. 08:03","title":"Bemondta egy gyógyszercég: egy éven belül teljesen és véglegesen gyógyítható lesz a rák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78731e81-9c8f-425e-bfbb-276485ee8f7a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik már kijelölte az új képviselőket, ők talán tovább bírják zsidózás nélkül.","shortLead":"A Jobbik már kijelölte az új képviselőket, ők talán tovább bírják zsidózás nélkül.","id":"20190201_Hivatalosan_is_lemondott_Szavay_Istvan_es_Staudt_Gabor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78731e81-9c8f-425e-bfbb-276485ee8f7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c252d56-7913-46a4-9f20-6fb035c2452f","keywords":null,"link":"/itthon/20190201_Hivatalosan_is_lemondott_Szavay_Istvan_es_Staudt_Gabor","timestamp":"2019. február. 01. 09:56","title":"Hivatalosan is lemondott Szávay István és Staudt Gábor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"970196e3-1676-4452-ac76-49beefe2f89d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy pestszentlőrinci buszmegállónál próbált egy autós megelőzni életveszélyes mutatvánnyal egy buszt.","shortLead":"Egy pestszentlőrinci buszmegállónál próbált egy autós megelőzni életveszélyes mutatvánnyal egy buszt.","id":"20190131_A_megalloban_levo_buszt_probaltak_zebran_elozni_centiken_mult_a_baleset__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=970196e3-1676-4452-ac76-49beefe2f89d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aea56a69-c031-4a5a-b33d-2f1763a9fe91","keywords":null,"link":"/cegauto/20190131_A_megalloban_levo_buszt_probaltak_zebran_elozni_centiken_mult_a_baleset__video","timestamp":"2019. január. 31. 20:35","title":"A megállóban lévő buszt próbáltak zebrán előzni, centiken múlt a baleset - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]