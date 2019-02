Új kerítés épül Izrael és Gáza között

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"046a1346-abc4-43da-a92f-c19ec9e9804a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy traktornak és ekéinek ütközött péntek este egy autós a 13-as úton. A katasztrófavédelem döbbenetes fotókat közölt a balesetről. ","shortLead":"Egy traktornak és ekéinek ütközött péntek este egy autós a 13-as úton. A katasztrófavédelem döbbenetes fotókat közölt...","id":"20190201_rafutasos_baleset_eke_traktor_kisteherauto_13_as_fout_kisigmand","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=046a1346-abc4-43da-a92f-c19ec9e9804a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eece1520-3faf-4ede-b0da-226530ec5424","keywords":null,"link":"/cegauto/20190201_rafutasos_baleset_eke_traktor_kisteherauto_13_as_fout_kisigmand","timestamp":"2019. február. 01. 19:12","title":"Kisebb csoda, hogy ezt a balesetet sérülés nélkül úszta meg a sofőr - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a6aca44-fada-4d6d-a160-2492d1bb9781","c_author":"Windisch Judit - Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Lesöpörte Horváth Csaba szocialista jelöltet. Júniusban jön a második kör, ott Puzsér Róbert lesz a fő kihívó. Karácsony Gergely győzelménél azonban a Jobbik pénteken nagyobb meglepetést okozott - heti belpolitikai összefoglalónk a cikk végén.","shortLead":"Lesöpörte Horváth Csaba szocialista jelöltet. Júniusban jön a második kör, ott Puzsér Róbert lesz a fő kihívó...","id":"20190203_Karacsony_Gergely_nyerte_meg_a_baloldali_elovalasztast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a6aca44-fada-4d6d-a160-2492d1bb9781&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53f12c99-9db3-449d-9911-5859078cd884","keywords":null,"link":"/itthon/20190203_Karacsony_Gergely_nyerte_meg_a_baloldali_elovalasztast","timestamp":"2019. február. 03. 15:04","title":"Karácsony Gergely nyerte meg a baloldali előválasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eb94eef-7571-4a2a-bc1d-85121b56787c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Szerintük nem az a kérdés, hogy megsértette-e Oroszország a szerződést, Amerika csak elkezdett kilépegetni a nemzetközi egyezményekből.","shortLead":"Szerintük nem az a kérdés, hogy megsértette-e Oroszország a szerződést, Amerika csak elkezdett kilépegetni a nemzetközi...","id":"20190201_Oroszorszag_Amerika_INFkivonulasarol_Fenntartjuk_a_jogot_a_valaszlepesekre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1eb94eef-7571-4a2a-bc1d-85121b56787c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"568169d1-7156-4352-98f9-8a789823c1a0","keywords":null,"link":"/vilag/20190201_Oroszorszag_Amerika_INFkivonulasarol_Fenntartjuk_a_jogot_a_valaszlepesekre","timestamp":"2019. február. 01. 21:49","title":"Oroszország Amerika INF-kivonulásáról: Fenntartjuk a jogot a válaszlépésekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d68589d0-ac2c-4744-bf68-f4da19fc7d1d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190202_Schwarzeneggert_nem_erdekli_a_hideg_a_Varosligetben_bicajozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d68589d0-ac2c-4744-bf68-f4da19fc7d1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14885ecf-f07d-448c-b866-7292c02adc11","keywords":null,"link":"/elet/20190202_Schwarzeneggert_nem_erdekli_a_hideg_a_Varosligetben_bicajozott","timestamp":"2019. február. 02. 11:53","title":"Schwarzeneggert nem érdekli a hideg, a Városligetben bicajozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af76c9bd-4083-48f2-89a5-25ca9379f1ee","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A felcsúti milliárdos megint vett valamit, amiről korábban is sejteni lehetett, hogy köze van hozzá. Ő a központi figurája az efféle színvallásoknak.","shortLead":"A felcsúti milliárdos megint vett valamit, amiről korábban is sejteni lehetett, hogy köze van hozzá. Ő a központi...","id":"201905__oligarchak_egymas_kozt__cegvilag__meszaros_lorinc__coming_out","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af76c9bd-4083-48f2-89a5-25ca9379f1ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34b4d99f-4e3a-47ef-af0d-f05678598cfd","keywords":null,"link":"/gazdasag/201905__oligarchak_egymas_kozt__cegvilag__meszaros_lorinc__coming_out","timestamp":"2019. február. 02. 12:30","title":"Coming out: nap mint nap új dolgok derülnek ki a NER-bárókról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"763ec85f-51b8-4976-8b0e-3a74def67c7c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"A medvék ilyenkor már nem bújnak vissza a barlangjukba.","shortLead":"A medvék ilyenkor már nem bújnak vissza a barlangjukba.","id":"20190202_Szokatlanul_meleg_ido_varhato_ma_de_napsutes_nelkul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=763ec85f-51b8-4976-8b0e-3a74def67c7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"495020f4-b07e-450c-829c-5979c7900913","keywords":null,"link":"/idojaras/20190202_Szokatlanul_meleg_ido_varhato_ma_de_napsutes_nelkul","timestamp":"2019. február. 02. 10:43","title":"Szokatlanul meleg idő várható ma, de napsütés nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d834bcb-b126-4718-8347-3364cd8dfe7c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szombaton volt a A Dal 2019 harmadik válogatója. Az X-Faktor tavalyi győztese csak vigaszágon jutott tovább, a tavalyi A Dal döntőse. a Leander Kills kiesett. ","shortLead":"Szombaton volt a A Dal 2019 harmadik válogatója. Az X-Faktor tavalyi győztese csak vigaszágon jutott tovább, a tavalyi...","id":"20190202_Ujabb_hat_tovabbjuto_A_Dalban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d834bcb-b126-4718-8347-3364cd8dfe7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc97edce-91dc-4d7e-ac61-77b4f3ac5430","keywords":null,"link":"/kultura/20190202_Ujabb_hat_tovabbjuto_A_Dalban","timestamp":"2019. február. 02. 21:33","title":"Újabb hat továbbjutó A Dalban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"998d8724-5c37-4819-8c53-932011804ef5","c_author":"hvg.hu/HVG","category":"elet","description":"Minden szülő rémálma, amikor rá kell jönnie, hogy elvesztette az irányítást istenített teremtménye felett. Arról, hogy milyen mélyre vihet a kábítószer- vagy alkoholfüggőség, rengeteg fontos film készült, kevesen dolgozták fel viszont azt, hogy min mennek keresztül a függők hozzátartozói. De most itt a Csodálatos fiú.","shortLead":"Minden szülő rémálma, amikor rá kell jönnie, hogy elvesztette az irányítást istenített teremtménye felett. Arról...","id":"20190202_Csodalatos_fiu_Most_tenyleg_olbe_tett_kezzel_nezzem_vegig_ahogy_meghal_a_fiam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=998d8724-5c37-4819-8c53-932011804ef5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b054f9f-7543-4c13-b6aa-137897e4ff4d","keywords":null,"link":"/elet/20190202_Csodalatos_fiu_Most_tenyleg_olbe_tett_kezzel_nezzem_vegig_ahogy_meghal_a_fiam","timestamp":"2019. február. 02. 20:00","title":"Most tényleg ölbe tett kézzel nézzem végig, ahogy meghal a fiam?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]