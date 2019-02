Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cdec26b5-dbc7-4e98-b6a2-ff8950788f6a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Legalábbis sokat kell magyarázkodnia. Az új filmjének a vörös szőnyeges bemutatóját már elhalasztották a mondatai miatt.","shortLead":"Legalábbis sokat kell magyarázkodnia. Az új filmjének a vörös szőnyeges bemutatóját már elhalasztották a mondatai miatt.","id":"20190206_Egy_rasszista_megjegyzes_es_Liam_Neeson_bukott_ember_lett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cdec26b5-dbc7-4e98-b6a2-ff8950788f6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d03dd1d-9f6a-4894-a392-3a24741e6dc6","keywords":null,"link":"/elet/20190206_Egy_rasszista_megjegyzes_es_Liam_Neeson_bukott_ember_lett","timestamp":"2019. február. 06. 09:18","title":"Egy rasszista megjegyzés, és Liam Neeson bukott ember lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5837621d-e5fb-4ef0-a1ec-74cfc3d751b1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Béremelést, lojalitási bónuszt és a munkába járás költségeinek kifizetését kéri a szakszervezet a SEG Automotivnál.","shortLead":"Béremelést, lojalitási bónuszt és a munkába járás költségeinek kifizetését kéri a szakszervezet a SEG Automotivnál.","id":"20190206_Figyelmezteto_sztrajkot_tartanak_egy_miskolci_gyarban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5837621d-e5fb-4ef0-a1ec-74cfc3d751b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dc10f56-e0c5-4376-a650-0e91be72acff","keywords":null,"link":"/kkv/20190206_Figyelmezteto_sztrajkot_tartanak_egy_miskolci_gyarban","timestamp":"2019. február. 06. 10:51","title":"Figyelmeztető sztrájkot tartanak egy miskolci gyárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88235e8d-003d-4ee2-a0c0-dd6cd04395e4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több mint félszáz embert hallgattak ki az ügyben, de nem találják, hogyan juthatott át a volt macedón kormányfő a határon.","shortLead":"Több mint félszáz embert hallgattak ki az ügyben, de nem találják, hogyan juthatott át a volt macedón kormányfő...","id":"20190206_Tovabbra_is_csak_talalgat_a_macedon_ugyeszseg_hogyan_kerult_Gruevszki_Magyarorszagra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88235e8d-003d-4ee2-a0c0-dd6cd04395e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcc67f6f-7c67-4a52-b8dd-6c1e7197ea8a","keywords":null,"link":"/vilag/20190206_Tovabbra_is_csak_talalgat_a_macedon_ugyeszseg_hogyan_kerult_Gruevszki_Magyarorszagra","timestamp":"2019. február. 06. 16:26","title":"Továbbra is csak találgat a macedón ügyészség, hogyan került Gruevszki Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8733fb75-0d23-4d3a-bfa6-51aadbd02bb9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kemény lecke a jövőre ","shortLead":"Kemény lecke a jövőre ","id":"20190204_motoros_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8733fb75-0d23-4d3a-bfa6-51aadbd02bb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d1ff347-d0bf-425b-9a6e-42b7b98c610a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190204_motoros_video","timestamp":"2019. február. 05. 04:06","title":"Tanuló motorost az első szabálytalansága majdnem elintézte - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17cad1f9-4e73-47f2-80c7-ceafe20b619f","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Több mint ezer dollárral lett olcsóbb ez a típus. ","shortLead":"Több mint ezer dollárral lett olcsóbb ez a típus. ","id":"20190206_Olcsobban_adjak_a_Tesla_Model_3akat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=17cad1f9-4e73-47f2-80c7-ceafe20b619f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47b9c290-58a1-4f26-ab33-4faf226b77eb","keywords":null,"link":"/cegauto/20190206_Olcsobban_adjak_a_Tesla_Model_3akat","timestamp":"2019. február. 06. 08:57","title":"Olcsóbban adják a Tesla Model 3-akat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b121a132-10ab-4fb7-84cc-d67ea8d44a44","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint két hete futott zátonyra egy román felségjelzésű teherszállító hajó a Dunán. Egy drónos látványos felvételt készített a veszteglő óriási gépezetről. A korábban az RTL Klubon is bemutatott képkockák után most megmutatjuk a teljes felvételt.","shortLead":"Több mint két hete futott zátonyra egy román felségjelzésű teherszállító hajó a Dunán. Egy drónos látványos felvételt...","id":"20190205_duna_esztergom_helemba_sziget_zatonyra_futott_roman_hajo_dron_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b121a132-10ab-4fb7-84cc-d67ea8d44a44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"719a06c5-130e-43cc-9c01-7d23c0830b04","keywords":null,"link":"/tudomany/20190205_duna_esztergom_helemba_sziget_zatonyra_futott_roman_hajo_dron_video","timestamp":"2019. február. 05. 10:03","title":"Látványos légi videó készült a Dunán vesztegelő, zátonyra futott hajóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38d32b24-dd79-4371-801e-c01cf68156bc","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A gyalogos a helyszínen életét veszítette. ","shortLead":"A gyalogos a helyszínen életét veszítette. ","id":"20190206_Teherauto_gazolt_halalra_egy_gyalogost_Soroksaron","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38d32b24-dd79-4371-801e-c01cf68156bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"583ede61-29aa-443d-b99d-1556c6fcd4e5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190206_Teherauto_gazolt_halalra_egy_gyalogost_Soroksaron","timestamp":"2019. február. 06. 08:10","title":"Teherautó gázolt halálra egy gyalogost Soroksáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86ffdf89-3252-476b-a088-6c5dfdd0c8e8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Kompromisszumkereső elnöknek próbálta magát mutatni Donald Trump az évértékelő beszédében, de a határfal kérdésében azt kéri, hogy fogadják el az ő álláspontját.","shortLead":"Kompromisszumkereső elnöknek próbálta magát mutatni Donald Trump az évértékelő beszédében, de a határfal kérdésében azt...","id":"20190206_Trump_bekulekeny_volt_az_evertekelojeben_de_a_fal_epitese_mellett_kitart","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86ffdf89-3252-476b-a088-6c5dfdd0c8e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65b517bf-118f-410e-a871-5b2e23d78381","keywords":null,"link":"/vilag/20190206_Trump_bekulekeny_volt_az_evertekelojeben_de_a_fal_epitese_mellett_kitart","timestamp":"2019. február. 06. 07:47","title":"Trump békülékeny volt az évértékelőjében, de a fal építése mellett kitart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]