[{"available":true,"c_guid":"aafd7985-2101-4d42-8448-dd521d7143d1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google első embere egyértelművé tette: a cége nem enged a Google Play Store-ból letöltött appok utáni részesedésből.","shortLead":"A Google első embere egyértelművé tette: a cége nem enged a Google Play Store-ból letöltött appok utáni részesedésből.","id":"20190207_sundar_pichai_a_google_play_bevetel_megosztasarol_epic_games","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aafd7985-2101-4d42-8448-dd521d7143d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08f498bf-d8d6-4f2d-ad8a-c204245b1b57","keywords":null,"link":"/tudomany/20190207_sundar_pichai_a_google_play_bevetel_megosztasarol_epic_games","timestamp":"2019. február. 07. 17:03","title":"A Google-t nem lehet zsarolni: marad a 30 százalék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe8a8335-5654-4a27-873f-a3325a5768f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eredetileg az olimpiára tervezett evezős központnak kell a hely, a Duna-ágat is kiszélesítik. ","shortLead":"Az eredetileg az olimpiára tervezett evezős központnak kell a hely, a Duna-ágat is kiszélesítik. ","id":"20190206_125_hektarnyi_erdot_fognak_kiirtani_a_rackevei_Dunaagnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe8a8335-5654-4a27-873f-a3325a5768f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ab80769-2435-421e-b68d-3412ac61d681","keywords":null,"link":"/itthon/20190206_125_hektarnyi_erdot_fognak_kiirtani_a_rackevei_Dunaagnal","timestamp":"2019. február. 06. 07:17","title":"12,5 hektárnyi erdőt fognak kiirtani a ráckevei Duna-ágnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3ae218c-1fc2-499e-9173-f20d90278ccf","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Összesen 28 könyvet írt, de csak a 14. hozta el számára az áttörést. ","shortLead":"Összesen 28 könyvet írt, de csak a 14. hozta el számára az áttörést. ","id":"20190207_Elhunyt_Rosamunde_Pilcher_a_romantikus_regenyek_kiralynoje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3ae218c-1fc2-499e-9173-f20d90278ccf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"433ed4f4-089c-407c-8cbe-cc984ee4f2e7","keywords":null,"link":"/kultura/20190207_Elhunyt_Rosamunde_Pilcher_a_romantikus_regenyek_kiralynoje","timestamp":"2019. február. 07. 17:09","title":"Meghalt Rosamunde Pilcher, a romantikus regények királynője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86ffdf89-3252-476b-a088-6c5dfdd0c8e8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Kompromisszumkereső elnöknek próbálta magát mutatni Donald Trump az évértékelő beszédében, de a határfal kérdésében azt kéri, hogy fogadják el az ő álláspontját.","shortLead":"Kompromisszumkereső elnöknek próbálta magát mutatni Donald Trump az évértékelő beszédében, de a határfal kérdésében azt...","id":"20190206_Trump_bekulekeny_volt_az_evertekelojeben_de_a_fal_epitese_mellett_kitart","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86ffdf89-3252-476b-a088-6c5dfdd0c8e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65b517bf-118f-410e-a871-5b2e23d78381","keywords":null,"link":"/vilag/20190206_Trump_bekulekeny_volt_az_evertekelojeben_de_a_fal_epitese_mellett_kitart","timestamp":"2019. február. 06. 07:47","title":"Trump békülékeny volt az évértékelőjében, de a fal építése mellett kitart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41587e4d-7248-403e-827c-ec40c4ee3427","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A hatvani Bosch-gyár szakszervezete azzal büszkélkedik, hogy a cégvezetés szinte minden követelésüket elfogadta.","shortLead":"A hatvani Bosch-gyár szakszervezete azzal büszkélkedik, hogy a cégvezetés szinte minden követelésüket elfogadta.","id":"20190206_Hatott_az_Audisztrajk_peldaja_a_Bosch_hatvani_gyaraban_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41587e4d-7248-403e-827c-ec40c4ee3427&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"982d8d18-992f-40ef-a2f8-cb520df8dd4a","keywords":null,"link":"/kkv/20190206_Hatott_az_Audisztrajk_peldaja_a_Bosch_hatvani_gyaraban_is","timestamp":"2019. február. 06. 08:43","title":"Hatott az Audi-sztrájk példája a Bosch hatvani gyárában is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d37f531e-2e81-45f0-afed-a400b4c9e65d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Jó évet zárt az osztrák olajcég, a korábbinál nagyobb osztalékot fizetnek.","shortLead":"Jó évet zárt az osztrák olajcég, a korábbinál nagyobb osztalékot fizetnek.","id":"20190206_Megduplazta_az_OMV_az_eves_nyereseget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d37f531e-2e81-45f0-afed-a400b4c9e65d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f166117f-ed49-4dfd-8a4c-86e5cf0c5810","keywords":null,"link":"/kkv/20190206_Megduplazta_az_OMV_az_eves_nyereseget","timestamp":"2019. február. 06. 13:38","title":"Megduplázta az OMV az éves nyereségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9dc4f02-3bd5-47dc-90cb-b62f8b3043d7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha a tavalyi évet is kibírhatatlanul melegnek érezte, kezdjen hozzászokni a gondolathoz: az elkövetkező időszakban mindez csak rosszabb lesz. ","shortLead":"Ha a tavalyi évet is kibírhatatlanul melegnek érezte, kezdjen hozzászokni a gondolathoz: az elkövetkező időszakban...","id":"20190206_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_meteorologiai_vilagszervezet_nyari_meleg_forrosag_legmegelebb_ev","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9dc4f02-3bd5-47dc-90cb-b62f8b3043d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"834fa1a4-c2a1-416d-b475-8477de0f6fe0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190206_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_meteorologiai_vilagszervezet_nyari_meleg_forrosag_legmegelebb_ev","timestamp":"2019. február. 07. 07:03","title":"Nem véletlenül volt tűzforró a tavalyi év, de van rosszabb hír is: a következő öt még melegebb lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f430c880-d62c-4634-97b8-dd2dbdd75bc8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Március 19-én érkezik a Firefox 66-os verziója, amelynek asztali gépekre, valamint androidos eszközökre szánt változata is tartalmaz egy fontos, blokkolós újítást.","shortLead":"Március 19-én érkezik a Firefox 66-os verziója, amelynek asztali gépekre, valamint androidos eszközökre szánt változata...","id":"20190207_mozilla_firefox_66_automatikusan_elindulo_videok_letiltasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f430c880-d62c-4634-97b8-dd2dbdd75bc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64fd4ae5-36c5-4f27-80c6-4687a07f9081","keywords":null,"link":"/tudomany/20190207_mozilla_firefox_66_automatikusan_elindulo_videok_letiltasa","timestamp":"2019. február. 07. 11:03","title":"Az internet egyik legidegesítőbb tulajdonságát iktatja ki a következő Firefox böngésző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]