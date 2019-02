Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b22c4a54-7ecb-455b-a246-06b9ebe9a5a1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az állások 70 százalékát meg sem hirdetik online, így – főleg a kkv-szektorban – jóval nagyobb a merítése annak, aki múlt századi módszerekkel próbálkozik. Azt viszont még a most középkorúak is nehezen tudják felidézni, hogyan is kerestek állást internet nélkül.","shortLead":"Az állások 70 százalékát meg sem hirdetik online, így – főleg a kkv-szektorban – jóval nagyobb a merítése annak, aki...","id":"20190208_Emlekszik_meg_hogy_is_keresett_allast_internet_nelkul_Igy_profitalhatna_belole","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b22c4a54-7ecb-455b-a246-06b9ebe9a5a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"566c76b1-9b09-4ee0-b95d-33c8b4880700","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190208_Emlekszik_meg_hogy_is_keresett_allast_internet_nelkul_Igy_profitalhatna_belole","timestamp":"2019. február. 08. 06:30","title":"Létezik még olyan, hogy offline álláskeresés? Igen, és nem a protekcióról van szó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e22772d9-4bb2-4138-b082-4ab58f31ac05","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Részletes, rendszerleíró esszét közöl Kis János filozófus, SZDSZ-alapító, benne az Orbán-rendszer bemutatása mellett az is, milyen lehet egy lehetséges ellenállás.","shortLead":"Részletes, rendszerleíró esszét közöl Kis János filozófus, SZDSZ-alapító, benne az Orbán-rendszer bemutatása mellett...","id":"20190207_Kis_Janos_Diktatorikus_uzemmodba_all_az_Orbanrezsim","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e22772d9-4bb2-4138-b082-4ab58f31ac05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7bef82a-14a8-48cf-9ae3-cd12b4c51adc","keywords":null,"link":"/itthon/20190207_Kis_Janos_Diktatorikus_uzemmodba_all_az_Orbanrezsim","timestamp":"2019. február. 07. 05:30","title":"Kis János: Diktatórikus üzemmódba áll az Orbán-rezsim","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"518dd5a3-aafa-49e3-838b-8267e176042e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Londonban is élt egy kicsit, mielőtt Romániába költözött volna, az apja mindenesetre már nyolc éve nem találkozott a magát plasztikai sebésznek kiadó olasz férfivel. ","shortLead":"Londonban is élt egy kicsit, mielőtt Romániába költözött volna, az apja mindenesetre már nyolc éve nem találkozott...","id":"20190207_A_YouTuberol_tanulhatta_a_sebeszetet_az_olasz_alorvos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=518dd5a3-aafa-49e3-838b-8267e176042e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca48307c-18b9-4e1f-a5bb-b83dabc83f51","keywords":null,"link":"/elet/20190207_A_YouTuberol_tanulhatta_a_sebeszetet_az_olasz_alorvos","timestamp":"2019. február. 07. 14:35","title":"Londonban is élt, a YouTube-ról tanulhatta a sebészetet az olasz álsebész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcdb50c4-3a12-4596-9a93-175274f5fa17","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legjobb az egészben, hogy az anyagot összeállítók nemcsak a problémákat, hanem a lehetséges megoldásokat is vázolják.","shortLead":"A legjobb az egészben, hogy az anyagot összeállítók nemcsak a problémákat, hanem a lehetséges megoldásokat is vázolják.","id":"20190208_zsenialis_video_az_m0_m10_es_m100_osszes_problemajarol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dcdb50c4-3a12-4596-9a93-175274f5fa17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"742ea0c5-8242-45dd-8c60-c473860fdf46","keywords":null,"link":"/cegauto/20190208_zsenialis_video_az_m0_m10_es_m100_osszes_problemajarol","timestamp":"2019. február. 08. 10:21","title":"Zseniális videó az M0, M10 és M100 összes problémájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"427911ba-445e-450f-88b1-e17508036b49","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A túlóratörvény elleni tiltakozásuk miatt az ellenzéki képviselők egy havi tiszteletdíját vonnák meg. De nem ez az egyetlen szankció. Magatartási kódexet írna elő az országgyűlési és az európai parlamenti képviselők számára a kormányoldal agytrösztje, a Századvég.","shortLead":"A túlóratörvény elleni tiltakozásuk miatt az ellenzéki képviselők egy havi tiszteletdíját vonnák meg. De nem...","id":"20190207_Magatartasi_kodex_lehet_a_parlamenti_rendszabalyozas_eszkoze","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=427911ba-445e-450f-88b1-e17508036b49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e09d909-462b-47cf-b793-94fe17b03093","keywords":null,"link":"/itthon/20190207_Magatartasi_kodex_lehet_a_parlamenti_rendszabalyozas_eszkoze","timestamp":"2019. február. 07. 08:45","title":"Magatartási kódex lehet a parlamenti rendszabályozás eszköze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7383126-17b8-4f2a-a34c-944e7cc9f9bd","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Több mint tízezer, fémben szegény csillagjelöltet találtak kínai csillagászok. Ez segíthet megismerni a korai univerzumot és az első csillagok és galaxisok kialakulását. ","shortLead":"Több mint tízezer, fémben szegény csillagjelöltet találtak kínai csillagászok. Ez segíthet megismerni a korai...","id":"20190207_femben_szegeny_csillagjeloltek_kinai_csillagaszok_lamost_teleszkop","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b7383126-17b8-4f2a-a34c-944e7cc9f9bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b62292c3-2d04-4cd7-b6b9-5e99a2415123","keywords":null,"link":"/tudomany/20190207_femben_szegeny_csillagjeloltek_kinai_csillagaszok_lamost_teleszkop","timestamp":"2019. február. 07. 16:03","title":"Több mint 10 000 új csillagjelöltet találtak kínai csillagászok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bfdcdbc-5db6-437f-ade8-56bd7498137f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy félmondattal arra utalt a köztévében, hogy azzal maradt meg a közvetlen főpolgármester-választás, hogy végül, hosszas győzködés és gondolkodás után elvállalta, indul az újabb ciklusért.","shortLead":"Egy félmondattal arra utalt a köztévében, hogy azzal maradt meg a közvetlen főpolgármester-választás, hogy végül...","id":"20190207_Tarlos_intezhette_el_hogy_maradjon_a_kozvetlen_fopolgarmestervalasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1bfdcdbc-5db6-437f-ade8-56bd7498137f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf51f50f-96d7-4d17-a6fd-650628accf0f","keywords":null,"link":"/itthon/20190207_Tarlos_intezhette_el_hogy_maradjon_a_kozvetlen_fopolgarmestervalasztas","timestamp":"2019. február. 07. 10:24","title":"Tarlós intézhette el, hogy maradjon a közvetlen főpolgármester-választás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c8fb34c-191a-4abe-a2a9-c58836a14ea6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A magyar rendőrök etikus módon végzik az autóval közlekedők sebességmérését. És nem bújnak el előlük.","shortLead":"A magyar rendőrök etikus módon végzik az autóval közlekedők sebességmérését. És nem bújnak el előlük.","id":"20190208_ha_nem_latnak_bennunket_nem_jelenti_azt_hogy_elbujtunk__nyilatkozta_a_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c8fb34c-191a-4abe-a2a9-c58836a14ea6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48b5c556-870b-4fd7-a5bc-a8496d6b042a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190208_ha_nem_latnak_bennunket_nem_jelenti_azt_hogy_elbujtunk__nyilatkozta_a_rendorseg","timestamp":"2019. február. 08. 08:59","title":"Ha nem látnak bennünket, nem jelenti azt, hogy elbújtunk – nyilatkozta a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]