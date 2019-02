A kanadai fiatalember gépfegyverből nyitott tüzet az iszlám kulturális központba látogatókra, s a mostani ítélet azt jelenti, hogy legkorábban 40 év múlva kérheti feltételes szabadlábra helyezését.

Az ügyész 150 évet kért a vádlottra, ez lett volna az észak-amerikai ország történetének legsúlyosabb ítélete. „A büntetés nem bosszú” – indokolta a bíró a BBC szerint, hogy végül miért szabott ki olyan ítéletet, amelynél a vádlottnak van esélye arra, hogy élve kikerüljön a rácsok mögül.

„Szégyeallem magam azért, amit tettem. Nem vagyok terrorista, és nem is gyűlölöm az iszlámot” – mondta Bissonnette a bírók előtt. A per során az is kiderült, hogy a vádlottnak mentális problémái is vannak. A támadás egyik túlélője, Aymen Derbali azt mondta, nem elégedett az ítélettel, mert szerinte az nem tükrözi a bűncselekmény valódi súlyát. Derbali viszont élete végéig nem szabadul a merénylettől, ugyanis sérülései olyan súlyosak voltak, hogy végül megbénult.