Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4e828ba9-92a5-408b-8a8f-dd6c4a8df30f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Így nem lehet majd látni, hogyan érkeznek meg a kormány tagjai. ","shortLead":"Így nem lehet majd látni, hogyan érkeznek meg a kormány tagjai. ","id":"20190210_Fekete_lepel_kerites_Varkert_Bazar_Orban_Viktor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e828ba9-92a5-408b-8a8f-dd6c4a8df30f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c32415e-b775-405a-b49f-f832ca396a36","keywords":null,"link":"/itthon/20190210_Fekete_lepel_kerites_Varkert_Bazar_Orban_Viktor","timestamp":"2019. február. 10. 11:08","title":"Fekete lepellel fedett kerítést vontak a Várkert Bazár köré Orbán évértékelője miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cf43727-34e1-4f5c-9c37-ac52c619f475","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190208_A_boldog_Meszaros_Lorinc_nyilatkozott_az_ATVnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4cf43727-34e1-4f5c-9c37-ac52c619f475&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"301c7aaa-cb0d-4b9e-a155-e6a2d555e2aa","keywords":null,"link":"/itthon/20190208_A_boldog_Meszaros_Lorinc_nyilatkozott_az_ATVnek","timestamp":"2019. február. 08. 14:31","title":"A boldog Mészáros Lőrinc nyilatkozott az ATV-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"908db9fe-5800-4f29-91cf-bdd888669b20","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szívesen piszkálják egymást a rivális gyártók, kipécézve konkurensük készükének gyengéit. Most a Xiaominál gondolták úgy, érdemes pellengérre állítani a Samsung új Galaxy M sorozatát.","shortLead":"Szívesen piszkálják egymást a rivális gyártók, kipécézve konkurensük készükének gyengéit. Most a Xiaominál gondolták...","id":"20190210_xiaomi_reklam__samsung_galaxy_m_telefonok_tft_kijelzo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=908db9fe-5800-4f29-91cf-bdd888669b20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e6613f2-ba92-46cc-80e9-dfed8765d615","keywords":null,"link":"/tudomany/20190210_xiaomi_reklam__samsung_galaxy_m_telefonok_tft_kijelzo","timestamp":"2019. február. 10. 10:03","title":"Így gúnyolódik a Xiaomi a Samsung új mobiljain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"619c4f20-fc31-4345-a304-f441c27818c1","c_author":"Németh András","category":"gazdasag","description":"Ádáz csata folyik az európai gázellátás ellenőrzéséért. Épülnek a vezetékek az oroszoknak, az USA ellentámadásra készül, de mások is mozgolódnak.","shortLead":"Ádáz csata folyik az európai gázellátás ellenőrzéséért. Épülnek a vezetékek az oroszoknak, az USA ellentámadásra...","id":"201906__gazellatas__oroszamerikai_csorte__ukrajnasziget__a_nagy_csohaboru","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=619c4f20-fc31-4345-a304-f441c27818c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edc9e68d-a75e-4b2c-8529-3b30a8b4f608","keywords":null,"link":"/gazdasag/201906__gazellatas__oroszamerikai_csorte__ukrajnasziget__a_nagy_csohaboru","timestamp":"2019. február. 09. 10:00","title":"A nagy csőháborúban Moszkva áll nyerésre, de Budapest is nyakig benne van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51d75fcf-d761-45e9-8376-723d3098cfa7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezt mondta legalábbis a Kenézlőn történt tragédia tárgyalásán a férfi. Állítása szerint a két nő ütötte egymást, ő csak békíteni próbált.","shortLead":"Ezt mondta legalábbis a Kenézlőn történt tragédia tárgyalásán a férfi. Állítása szerint a két nő ütötte egymást, ő csak...","id":"20190208_Nem_vette_be_gyogyszereit_a_ferfi_ezert_verte_agyon_elettarsat_es_noveret","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51d75fcf-d761-45e9-8376-723d3098cfa7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f23daa7-9a76-4bfe-b1ea-62b36865bf7b","keywords":null,"link":"/itthon/20190208_Nem_vette_be_gyogyszereit_a_ferfi_ezert_verte_agyon_elettarsat_es_noveret","timestamp":"2019. február. 08. 20:49","title":"Nem vette be gyógyszereit a férfi, ezért verte agyon élettársát és nővérét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3385b05-2678-4fac-aed2-7b834bf406fa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A napokban jelent meg a Google Chrome kísérleti változatában, a Canary-ban egy új funkció, ami automatikusan sötét módba váltja a böngészőt, ha a rendszer is sötét módban fut.","shortLead":"A napokban jelent meg a Google Chrome kísérleti változatában, a Canary-ban egy új funkció, ami automatikusan sötét...","id":"20190209_google_chrome_bongeszo_sotet_mod_windows_10_macos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3385b05-2678-4fac-aed2-7b834bf406fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abe77c94-0f96-4076-b23a-6aedf4303477","keywords":null,"link":"/tudomany/20190209_google_chrome_bongeszo_sotet_mod_windows_10_macos","timestamp":"2019. február. 09. 08:03","title":"Ez a Chrome böngésző új funkciója, amit sokan imádni fognak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90e347e5-14c1-4477-addc-6088d34e908b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az afrikai országban egy év alatt megugrott a nemi erőszak esetek száma, az elnök különleges intézkedésekkel próbál gátat vetni a borzalmas jelenségnek.



","shortLead":"Az afrikai országban egy év alatt megugrott a nemi erőszak esetek száma, az elnök különleges intézkedésekkel próbál...","id":"20190208_Rendkivuli_elnoki_intezkedesek_Sierra_Leoneban_a_kiugro_szamu_nemi_eroszak_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90e347e5-14c1-4477-addc-6088d34e908b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8708dbf-9304-47ef-bdf3-e514b2d4b7c6","keywords":null,"link":"/vilag/20190208_Rendkivuli_elnoki_intezkedesek_Sierra_Leoneban_a_kiugro_szamu_nemi_eroszak_miatt","timestamp":"2019. február. 08. 16:48","title":"Rendkívüli elnöki intézkedések Sierra Leonéban a kiugró számú nemi erőszak miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16bc2052-16d0-44a2-880b-8b43d893c96e","c_author":"Pálmai Erika","category":"itthon","description":"Személyeskedő hangvételű, minden bíróhoz eljuttatott írásban vágott vissza Handó Tünde az ő tevékenységét kritizáló Országos Bírói Tanácsnak. A vele nézetkülönbségben lévő bírótársai pártatlanságát és elfogulatlanságát nagy nyilvánosság előtt kérdőjelezte meg az OBH elnöke.","shortLead":"Személyeskedő hangvételű, minden bíróhoz eljuttatott írásban vágott vissza Handó Tünde az ő tevékenységét kritizáló...","id":"20190208_Hando_Tunde_bekemenyitett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16bc2052-16d0-44a2-880b-8b43d893c96e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56171dce-ce4c-4a90-bb0b-6818124a094e","keywords":null,"link":"/itthon/20190208_Hando_Tunde_bekemenyitett","timestamp":"2019. február. 08. 17:35","title":"Handó Tünde bekeményített, személyeskedve szólt vissza az OBT-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]