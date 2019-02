Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a3e9f7fc-91ed-4ab0-aa9c-14b21b241ca7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"94-en jelentkeztek, hogy indulnánk Ukrajna elnöki posztjáért, összesen 44-et regisztrált közülük a választási bizottság.



","shortLead":"94-en jelentkeztek, hogy indulnánk Ukrajna elnöki posztjáért, összesen 44-et regisztrált közülük a választási...","id":"20190208_Kisebb_tomeg_palyazik_Ukrajna_elnoki_szekere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3e9f7fc-91ed-4ab0-aa9c-14b21b241ca7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d3aea58-1e4f-4b77-8559-da507bc9fa81","keywords":null,"link":"/vilag/20190208_Kisebb_tomeg_palyazik_Ukrajna_elnoki_szekere","timestamp":"2019. február. 08. 18:08","title":"Kisebb tömeg pályázik Ukrajna elnöki székére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"367ef40d-167c-4344-80f3-d961cacbe9f4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nigel Farage, az EU-ból való brit kilépést kezdeményező UKIP párt alapítója bejelentette, indulni fog az európai parlamenti választásokon, ha késlekedést szenved Nagy-Britannia március végén esedékes távozása az EU-ból. A politikus, aki a Brexit-népszavazás után elismerte, félrevezető számokkal kampányolt, a történelem legrosszabb alkujának nevezte a Theresa May és Brüsszel között született kilépési megállapodást.","shortLead":"Nigel Farage, az EU-ból való brit kilépést kezdeményező UKIP párt alapítója bejelentette, indulni fog az európai...","id":"20190209_Farage_a_Brexit_atyja_uj_partot_grundolt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=367ef40d-167c-4344-80f3-d961cacbe9f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"072ef6b7-7bd8-4091-8d64-2111fd1f3b8b","keywords":null,"link":"/vilag/20190209_Farage_a_Brexit_atyja_uj_partot_grundolt","timestamp":"2019. február. 09. 13:49","title":"Farage, a Brexit atyja, új pártot gründolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c56d19e5-3b0b-426f-910b-7f41a276d4d2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Most jelenti be Orbán Viktor miniszterelnök a családok védelméről szóló akciótervet, ahogy a gazdaságra vonatkozó elképzelések is hangsúlyosak lehetnek az évértékelőjében. De vajon megdönti-e az öt percen belüli sorosozás rekordját? Kövesse velünk percről percre. ","shortLead":"Most jelenti be Orbán Viktor miniszterelnök a családok védelméről szóló akciótervet, ahogy a gazdaságra vonatkozó...","id":"20190210_orban_viktor_evertekelo_2019_akcioterv_soros","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c56d19e5-3b0b-426f-910b-7f41a276d4d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"814dbefd-c60b-40dc-abb0-7a6c5eb31707","keywords":null,"link":"/itthon/20190210_orban_viktor_evertekelo_2019_akcioterv_soros","timestamp":"2019. február. 10. 14:30","title":"Hétpontos családtámogatási rendszert jelentett be Orbán: milliók röpködtek, jön a nagyi-gyed - évértékelő percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51d75fcf-d761-45e9-8376-723d3098cfa7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezt mondta legalábbis a Kenézlőn történt tragédia tárgyalásán a férfi. Állítása szerint a két nő ütötte egymást, ő csak békíteni próbált.","shortLead":"Ezt mondta legalábbis a Kenézlőn történt tragédia tárgyalásán a férfi. Állítása szerint a két nő ütötte egymást, ő csak...","id":"20190208_Nem_vette_be_gyogyszereit_a_ferfi_ezert_verte_agyon_elettarsat_es_noveret","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=51d75fcf-d761-45e9-8376-723d3098cfa7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f23daa7-9a76-4bfe-b1ea-62b36865bf7b","keywords":null,"link":"/itthon/20190208_Nem_vette_be_gyogyszereit_a_ferfi_ezert_verte_agyon_elettarsat_es_noveret","timestamp":"2019. február. 08. 20:49","title":"Nem vette be gyógyszereit a férfi, ezért verte agyon élettársát és nővérét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6d665a1-f355-4653-bb2f-57bc75049c45","c_author":"Tóth Sándor","category":"elet","description":"Szép summát nyert kaparós sorsjegyen a Fehér Ház korábbi elnöki szakácsa. A hirtelen jött pénznek a legjobb helyet találta.","shortLead":"Szép summát nyert kaparós sorsjegyen a Fehér Ház korábbi elnöki szakácsa. A hirtelen jött pénznek a legjobb helyet...","id":"20190208_Ehezo_gyerekekre_es_hajlektalanokra_kolt_az_elnokok_sefje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6d665a1-f355-4653-bb2f-57bc75049c45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67037a85-5655-497b-9fb2-c23ae5deff41","keywords":null,"link":"/elet/20190208_Ehezo_gyerekekre_es_hajlektalanokra_kolt_az_elnokok_sefje","timestamp":"2019. február. 08. 17:53","title":"Éhező gyerekekre és hajléktalanokra költ az elnökök séfje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"061f21b7-85f5-4b5f-89b7-fc9733349e5e","c_author":"Eduline","category":"itthon","description":"Közzétette a központi középiskolai felvételi előzetes eredményeit az Oktatási Hivatal. Az adatokból kiderül: a diákoknak idén is a matematikateszt ment nehezebben, az átlagpontszám pedig mind a három évfolyamon alacsonyabb, mint a tavalyi – írja az Eduline.","shortLead":"Közzétette a központi középiskolai felvételi előzetes eredményeit az Oktatási Hivatal. Az adatokból kiderül...","id":"20190209_Iden_is_a_matematikateszt_ment_a_legnehezebben_a_kozepiskolai_felveteliken__ime_a_pontszamok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=061f21b7-85f5-4b5f-89b7-fc9733349e5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c20228c6-f742-4df8-be35-bb656a36f14d","keywords":null,"link":"/itthon/20190209_Iden_is_a_matematikateszt_ment_a_legnehezebben_a_kozepiskolai_felveteliken__ime_a_pontszamok","timestamp":"2019. február. 09. 08:42","title":"Idén is a matematikateszt ment a legnehezebben a középiskolai felvételiken – íme a pontszámok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0c4c792-e1f9-461e-a336-1b2d37c150c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Idén az elismerést a CEU tanári kara és Antal András csépai diakónus kapta. ","shortLead":"Idén az elismerést a CEU tanári kara és Antal András csépai diakónus kapta. ","id":"20190210_Magyar_Civil_Becsuletrend_dij_CEU_Antal_Andras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0c4c792-e1f9-461e-a336-1b2d37c150c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26dc51f0-6779-4c3a-8e68-03e4b0576cd1","keywords":null,"link":"/itthon/20190210_Magyar_Civil_Becsuletrend_dij_CEU_Antal_Andras","timestamp":"2019. február. 10. 14:41","title":"Nyolcadjára adták át a Magyar Civil Becsületrend díját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27387903-35f4-4e2d-8b90-7960f8450b86","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Gyöngyösi Márton frakcióvezető és elnökhelyettes a Jobbik Mátraszentlászlóra helyezett frakcióülésén jelentett be pár dolgot EP-választásról, ÁSZ-bírságról és depresszióról.



","shortLead":"Gyöngyösi Márton frakcióvezető és elnökhelyettes a Jobbik Mátraszentlászlóra helyezett frakcióülésén jelentett be pár...","id":"20190208_A_Jobbik_onallo_EPlistat_allit_reszletfizetest_ker_es_nem_esik_depresszioba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27387903-35f4-4e2d-8b90-7960f8450b86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad0f61ee-fdaa-4562-9eb5-44e69caf572c","keywords":null,"link":"/itthon/20190208_A_Jobbik_onallo_EPlistat_allit_reszletfizetest_ker_es_nem_esik_depresszioba","timestamp":"2019. február. 08. 19:38","title":"A Jobbik önálló EP-listát állít, részletfizetést kér, és nem esik depresszióba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]