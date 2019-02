Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f52b9d34-8622-4961-81f1-9d3ab4941dd7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy hétvégi házban történt az eset. ","shortLead":"Egy hétvégi házban történt az eset. ","id":"20190210_Lakastuzben_meghalt_egy_ember_Kocson","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f52b9d34-8622-4961-81f1-9d3ab4941dd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56c6a5ca-fecd-476f-b6cc-0551354fb3f5","keywords":null,"link":"/itthon/20190210_Lakastuzben_meghalt_egy_ember_Kocson","timestamp":"2019. február. 10. 13:31","title":"Lakástűzben meghalt egy ember Kocson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"783f6fb1-5fd8-441d-bc80-cdb0339e7f68","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A politológus-professzor szerint Horthy és Kádár is elárult valamit, ráadásul ugyanazt. Korábbi meggyőződésüket. Horthy Miklós a királyt, Kádár János a forradalmat, Orbán Viktor pedig a rendszerváltást.","shortLead":"A politológus-professzor szerint Horthy és Kádár is elárult valamit, ráadásul ugyanazt. Korábbi meggyőződésüket. Horthy...","id":"20190210_Bozoki_Orban_elarulta_a_rendszervaltast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=783f6fb1-5fd8-441d-bc80-cdb0339e7f68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f5c5dda-a3e1-41f2-9ec4-1355be539472","keywords":null,"link":"/itthon/20190210_Bozoki_Orban_elarulta_a_rendszervaltast","timestamp":"2019. február. 10. 10:00","title":"Bozóki András: Orbán elárulta a rendszerváltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1076421-08cd-43f7-9a42-bcb9385bd499","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A fitneszguru a 2000-es évek elején gondolt egy nagyot, ez a húzása nem jött be, pedig ő játszotta Fettit, a túlsúlyos mesefigurát.\r

\r

","shortLead":"A fitneszguru a 2000-es évek elején gondolt egy nagyot, ez a húzása nem jött be, pedig ő játszotta Fettit, a túlsúlyos...","id":"20190208_Fitti_es_Fetti__50_milliot_bukott_Schobert_Norbi_egy_animacios_tornafilmen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1076421-08cd-43f7-9a42-bcb9385bd499&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"313be1bf-3596-4318-872f-a51a3e2a4e99","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190208_Fitti_es_Fetti__50_milliot_bukott_Schobert_Norbi_egy_animacios_tornafilmen","timestamp":"2019. február. 08. 20:51","title":"Fitti és Fetti - 50 milliót bukott Schobert Norbi egy animációs tornafilmen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A baleset Újharangod közelében történt, a 37-es főutat teljesen lezárták.\r

\r

","shortLead":"A baleset Újharangod közelében történt, a 37-es főutat teljesen lezárták.\r

\r

","id":"20190209_Osszeutkozott_majd_arokba_borult_ket_auto_a_37esen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"144cd0bd-b78a-45a9-8ae6-0516e94a888d","keywords":null,"link":"/itthon/20190209_Osszeutkozott_majd_arokba_borult_ket_auto_a_37esen","timestamp":"2019. február. 09. 20:10","title":"Összeütközött, majd árokba borult két autó a 37-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bd2f2fa-a250-4161-9420-9ed77f8c89fd","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye a legérintettebb. Az is gyakori, hogy egy gyereket a szüleik kiveszik az állami gondozásból, kiképzik zsebtolvajnak, majd elküldik egy nyugat-európai országba, ahol egy hasonló életmódot folytató családhoz kerül és új nevet kap.\r

\r

","shortLead":"Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye a legérintettebb. Az is gyakori, hogy egy gyereket...","id":"20190208_A_rendorseg_es_az_egyhazak_karoltve_kuzdenek_az_emberkereskedelem_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9bd2f2fa-a250-4161-9420-9ed77f8c89fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cc2faa0-1eb9-4670-a6da-19c9ce617b8b","keywords":null,"link":"/itthon/20190208_A_rendorseg_es_az_egyhazak_karoltve_kuzdenek_az_emberkereskedelem_ellen","timestamp":"2019. február. 08. 20:39","title":"A rendőrség és az egyházak karöltve küzdenek az emberkereskedelem ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31f1b050-60d0-440a-95ac-77c0956159ab","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szederméretű, injekciót tartalmazó kapszulát fejlesztettek ki amerikai tudósok, mely a gyomron át juttatja a vérbe az inzulint. A kapszula formáját a leopárdteknős páncélja ihlette.



","shortLead":"Szederméretű, injekciót tartalmazó kapszulát fejlesztettek ki amerikai tudósok, mely a gyomron át juttatja a vérbe...","id":"20190209_inzulin_injekcio_kapszula","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=31f1b050-60d0-440a-95ac-77c0956159ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e4b06bf-dabe-48a7-9333-e0de1293bad1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190209_inzulin_injekcio_kapszula","timestamp":"2019. február. 09. 11:03","title":"Van egy váratlanul jó hírünk a cukorbetegeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a03a2537-8559-4c09-9645-4660a7eba96a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Népszavazáson utasították el a zöldek javaslatát, amely befagyasztotta volna az építési területek bővítését városokban.","shortLead":"Népszavazáson utasították el a zöldek javaslatát, amely befagyasztotta volna az építési területek bővítését városokban.","id":"20190210_Meglepo_fordulat_a_svajciak_az_epitkezesekre_szavaztak_a_termeszetvedelem_helyett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a03a2537-8559-4c09-9645-4660a7eba96a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85ad4278-d0f3-4824-9907-ba4dd05a9978","keywords":null,"link":"/vilag/20190210_Meglepo_fordulat_a_svajciak_az_epitkezesekre_szavaztak_a_termeszetvedelem_helyett","timestamp":"2019. február. 10. 16:40","title":"Meglepő fordulat: a svájciak az építkezésekre szavaztak a természetvédelem helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be71e9ec-7243-425e-b5c2-7253b463ede9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Évtizedek óta nem esett egyszerre annyi eső Chile északi részén, mint az utóbbi napokban. A heves esőzés miatt újra működni kezdett egy tíz éve kiszáradt vízesés is. A hatalmas víztömeg port és földet tolt maga előtt, s erről videó is készült.","shortLead":"Évtizedek óta nem esett egyszerre annyi eső Chile északi részén, mint az utóbbi napokban. A heves esőzés miatt újra...","id":"20190209_Igy_indul_be_ujra_egy_tiz_eve_kiszaradt_vizeses","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be71e9ec-7243-425e-b5c2-7253b463ede9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57b7da53-ffcb-4aaa-8c2b-12e181a6f059","keywords":null,"link":"/vilag/20190209_Igy_indul_be_ujra_egy_tiz_eve_kiszaradt_vizeses","timestamp":"2019. február. 09. 14:28","title":"Így indul be újra egy tíz éve kiszáradt vízesés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]