Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"95373ee1-9f28-4085-b889-beab52c30041","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A téma sokszor szó szerint az utcán hever, illetve esetünkben inkább egy oszlopra van rögzítve. A kompozíció pedig egész egyszerűen zseniális.","shortLead":"A téma sokszor szó szerint az utcán hever, illetve esetünkben inkább egy oszlopra van rögzítve. A kompozíció pedig...","id":"20190209_a_nap_fotoja_egy_magyar_megallni_tilos_tabla_ami_tarol_a_nemzetkozi_fotopalyazaton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=95373ee1-9f28-4085-b889-beab52c30041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7960cd39-2cb3-4ad7-8290-f5578998375a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190209_a_nap_fotoja_egy_magyar_megallni_tilos_tabla_ami_tarol_a_nemzetkozi_fotopalyazaton","timestamp":"2019. február. 09. 06:41","title":"A nap fotója: egy magyar megállni tilos tábla, ami nemzetközi fotópályázaton tarolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b451f7f9-9b9d-426d-840d-e83a923a42a5","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"A hatalom és az ellenzék kompromisszumot kötött, de a választók mást akartak, és Kelet-Európában megtörtént az első rendszerváltás.","shortLead":"A hatalom és az ellenzék kompromisszumot kötött, de a választók mást akartak, és Kelet-Európában megtörtént...","id":"201906__lengyel_kerekasztal__fordulatos_1989__hatalomatadas__targyalasos_forradalom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b451f7f9-9b9d-426d-840d-e83a923a42a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54349655-f665-4841-9fc7-f2cc634d693d","keywords":null,"link":"/vilag/201906__lengyel_kerekasztal__fordulatos_1989__hatalomatadas__targyalasos_forradalom","timestamp":"2019. február. 10. 09:00","title":"Harminc éve mutatták be a lengyelek a kommunizmus békés megdöntésének receptjét ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d86e8314-5e90-4ec0-8af1-a3fa6951954e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung a legfrissebb hírek szerint egy kanárisárga változatot is piacra akar dobni a Galaxy S10-széria legolcsóbb tagjából, a Galaxy S10E-ből. Ezzel egyúttal az Apple-nek is üzenhet a cég.","shortLead":"A Samsung a legfrissebb hírek szerint egy kanárisárga változatot is piacra akar dobni a Galaxy S10-széria legolcsóbb...","id":"20190208_samsung_galaxy_s10e_okostelefon_android_szine","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d86e8314-5e90-4ec0-8af1-a3fa6951954e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"581d5566-11c1-404a-9046-7c6eb2a05109","keywords":null,"link":"/tudomany/20190208_samsung_galaxy_s10e_okostelefon_android_szine","timestamp":"2019. február. 08. 19:03","title":"Menő új színben is elérhető lesz majd az egyik Galaxy S10","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a5d9988-97f5-494a-acff-34173b7066b9","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Visszafogottan indított a miniszterelnök az első évértékelőjén, de az utána egyre jobban belejött: az egyszerű viccek mellett bölcs mondásokkal és az ellenfél ekézésével - amely hol kormányon, hol ellenzékben, hol Brüsszelben, hol maga Soros György volt - szórakoztatta közönségét. Gyűjtés az elmúlt 20 évből.","shortLead":"Visszafogottan indított a miniszterelnök az első évértékelőjén, de az utána egyre jobban belejött: az egyszerű viccek...","id":"20190210_Osszegyujtottuk_Orban_legjobb_evertekelos_poenjait_20_evre_visszamenoleg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a5d9988-97f5-494a-acff-34173b7066b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5458074-7298-4355-9cd2-8c852362b241","keywords":null,"link":"/itthon/20190210_Osszegyujtottuk_Orban_legjobb_evertekelos_poenjait_20_evre_visszamenoleg","timestamp":"2019. február. 10. 08:30","title":"Móka és kacagás Orbán évértékelőin - összegyűjtöttük 20 év poénjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d303af55-1add-423b-bb3f-69446232de5c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy etióp katonai helikopter személyzetének három tagja meghalt, amikor gépük egy ENSZ-bázisra zuhant Szudán és Dél-Szudán határán a vitatott Abjei régióban szombaton - közölte a világszervezet térségbeli békefenntartó missziója.","shortLead":"Egy etióp katonai helikopter személyzetének három tagja meghalt, amikor gépük egy ENSZ-bázisra zuhant Szudán és...","id":"20190210_Ensz_bazis_helikopter_etiop_hadsereg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d303af55-1add-423b-bb3f-69446232de5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07a3e75e-3abc-4feb-b587-0591ba07db3f","keywords":null,"link":"/vilag/20190210_Ensz_bazis_helikopter_etiop_hadsereg","timestamp":"2019. február. 10. 09:48","title":"Egy ENSZ-bázisra zuhant az etióp hadsereg helikoptere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e4f98ee-4c91-4a07-8ae6-cc9adf935b26","c_author":"Papp Petra Anna","category":"kultura","description":"Végigkísérte Molnár Ferenc életét egyik legnépszerűbb karaktere, a Liliom; a Vígszínházban bemutatott darab nőcsábász rikkancsának figurájába az író magát, családjával szembeni frusztrációját is beleszőtte.","shortLead":"Végigkísérte Molnár Ferenc életét egyik legnépszerűbb karaktere, a Liliom; a Vígszínházban bemutatott darab nőcsábász...","id":"201906__liliom__molnar_ferenc__kiirt_lelkiismeret__lopott_csillag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e4f98ee-4c91-4a07-8ae6-cc9adf935b26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0773dd73-1411-4e23-afae-6372e5e1f7b9","keywords":null,"link":"/kultura/201906__liliom__molnar_ferenc__kiirt_lelkiismeret__lopott_csillag","timestamp":"2019. február. 10. 11:00","title":"Világhírű musicalfeldolgozását szégyellte, de Molnár Ferenc Liliomja nem megy ki a divatból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36323cef-2590-41f9-b9ad-a7db88fdff4f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ellenzéki képviselők tiltakozása ellenére a görög parlament támogatásáról biztosította a szomszédos Észak-Makedónia NATO-tagságát. A döntés megerősíti, hogy a két ország lezárta több mint negyed századig tartó vitáját: Athén addig blokkolta Szkopje euró-atlanti integrációs próbálkozásait, amíg Macedónia nevét nem változtatták meg. Az ország új neve: Észak-Makedónia.","shortLead":"Az ellenzéki képviselők tiltakozása ellenére a görög parlament támogatásáról biztosította a szomszédos Észak-Makedónia...","id":"20190209_Gorogorszag_elsokent_tamogatta_EszakMakedonia_NATOcsatlakozasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36323cef-2590-41f9-b9ad-a7db88fdff4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eda022b6-9ed4-4322-92a2-46cbd98f38f9","keywords":null,"link":"/vilag/20190209_Gorogorszag_elsokent_tamogatta_EszakMakedonia_NATOcsatlakozasat","timestamp":"2019. február. 09. 11:40","title":"Görögország elsőként támogatta Észak-Makedónia NATO-csatlakozását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07930fb0-463a-43f7-92b7-0a45f763e701","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Már mintegy háromezer embernek kellett elhagynia otthonát Új-Zélandon az ország történetének egyik legpusztítóbb bozóttüze miatt, és továbbiaknak kell készülnie arra, hogy biztonságos helyre költözzön - közölte szombaton a rendőrség.","shortLead":"Már mintegy háromezer embernek kellett elhagynia otthonát Új-Zélandon az ország történetének egyik legpusztítóbb...","id":"20190209_Egyelore_megfekezhetetlen_az_ujzelandi_bozottuz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07930fb0-463a-43f7-92b7-0a45f763e701&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83fa945a-5fab-437d-9242-543df335dde1","keywords":null,"link":"/vilag/20190209_Egyelore_megfekezhetetlen_az_ujzelandi_bozottuz","timestamp":"2019. február. 09. 08:54","title":"Egyelőre megfékezhetetlen az új-zélandi bozóttűz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]