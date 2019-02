Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e02d070d-afda-4846-b523-998f1f5fe196","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Néhány napja a londoni állatkert nőstény tigrisét ölte meg vőlegénye az első randevún. ","shortLead":"Néhány napja a londoni állatkert nőstény tigrisét ölte meg vőlegénye az első randevún. ","id":"20190213_Ujabb_tigrisdrama_Angliaban_tarsai_teptek_szet_a_kivancsi_nostenyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e02d070d-afda-4846-b523-998f1f5fe196&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bbceca3-d835-4a7c-bb00-9fa0f05f84fd","keywords":null,"link":"/vilag/20190213_Ujabb_tigrisdrama_Angliaban_tarsai_teptek_szet_a_kivancsi_nostenyt","timestamp":"2019. február. 13. 16:30","title":"Újabb tigrisdráma Angliában: társai tépték szét a kíváncsi nőstényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiút másfél hete nem találják. ","shortLead":"A fiút másfél hete nem találják. ","id":"20190212_Eltunt_egy_15_eves_fiu_Ujpestrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"875bd3d3-05df-44e3-a1af-2b41a5077b20","keywords":null,"link":"/itthon/20190212_Eltunt_egy_15_eves_fiu_Ujpestrol","timestamp":"2019. február. 12. 07:38","title":"Eltűnt egy 15 éves fiú Újpestről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ace84a28-02ff-4cb1-80d3-9c01e71ac65f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miközben az akadémiai dolgozók élőlánccal tiltakoznak az akadémia előtt, a miniszterelnök megmagyarázza, miért van szükség a kutatás finanszírozásának szétverésére. ","shortLead":"Miközben az akadémiai dolgozók élőlánccal tiltakoznak az akadémia előtt, a miniszterelnök megmagyarázza, miért van...","id":"20190212_Orban_is_megszolalt_az_MTA_atalakitasarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ace84a28-02ff-4cb1-80d3-9c01e71ac65f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a4689b5-11bc-4b70-9326-0c1a6407bfd3","keywords":null,"link":"/itthon/20190212_Orban_is_megszolalt_az_MTA_atalakitasarol","timestamp":"2019. február. 12. 14:26","title":"Orbán is megszólalt az MTA átalakításáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0bbe28c-4e43-4739-9669-610d6d703984","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Természetesen én is elfogadhatatlannak tartom az állampolgárok politikai célzatú listázását” – írta.","shortLead":"„Természetesen én is elfogadhatatlannak tartom az állampolgárok politikai célzatú listázását” – írta.","id":"20190212_Karacsony_Sulyos_hibat_kovettem_el_bocsanat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0bbe28c-4e43-4739-9669-610d6d703984&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a81d8ff-f318-4bdd-ad8d-13e920b71e31","keywords":null,"link":"/itthon/20190212_Karacsony_Sulyos_hibat_kovettem_el_bocsanat","timestamp":"2019. február. 12. 08:14","title":"Karácsony: Súlyos hibát követtem el, bocsánat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e27430a0-cb67-4385-b6c6-e4b6fe52d203","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Európa-szerte több nagy csapat is figyeli a magyar tehetséget.","shortLead":"Európa-szerte több nagy csapat is figyeli a magyar tehetséget.","id":"20190212_Az_Inter_es_a_Juventus_is_bejelentkezhet_Szoboszlai_Dominikert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e27430a0-cb67-4385-b6c6-e4b6fe52d203&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94b209a7-769e-41c3-937c-a1598d4cd45c","keywords":null,"link":"/sport/20190212_Az_Inter_es_a_Juventus_is_bejelentkezhet_Szoboszlai_Dominikert","timestamp":"2019. február. 12. 11:37","title":"Az Inter és a Juventus is bejelentkezhet Szoboszlai Dominikért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ace84a28-02ff-4cb1-80d3-9c01e71ac65f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20190213_A_most_boszen_nacizo_Orban_a_Jobbikot_nemreg_meg_filoszemitanak_nevezte","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ace84a28-02ff-4cb1-80d3-9c01e71ac65f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbb5205f-1ae5-4cd8-9be7-7cbb3344a54d","keywords":null,"link":"/itthon/20190213_A_most_boszen_nacizo_Orban_a_Jobbikot_nemreg_meg_filoszemitanak_nevezte","timestamp":"2019. február. 13. 10:32","title":"A most bőszen nácizó Orbán a Jobbikot nemrég még filoszemitának nevezte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8c6f948-4a75-4991-84b5-82a2f35deb98","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Extra nehéz feladvánnyal jelentkezett a magyar grafikus, Dudolf.","shortLead":"Extra nehéz feladvánnyal jelentkezett a magyar grafikus, Dudolf.","id":"20190213_Valentin_napi_feladvany_keprejtveny_Dudolf","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b8c6f948-4a75-4991-84b5-82a2f35deb98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc6c2015-63f0-413e-abdc-29c78efb2856","keywords":null,"link":"/elet/20190213_Valentin_napi_feladvany_keprejtveny_Dudolf","timestamp":"2019. február. 13. 14:49","title":"Tesztelje a szemét ezzel a remek Valentin-napi feladvánnyal!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57b3a15f-9820-469c-aa90-f9d3be143224","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Szintet lépett és stílust váltott Amerika – az eddigi, szinte megszokott kritikák helyett új jelzés érkezett: az orosz–kínai geopolitikai nyomulások aggasztják Washingtont, ha Magyarországra gondol. Erről azonban szokatlanul keményen fogalmazott az amerikai külügyminiszter, mézesmadzagnak viszont megállapodtak védelmi kérdésekben. És lehet, hogy a Gripeneket is amerikai gépekre cseréljük. Lassan összeállnak a Pompeo-látogatás részletei.","shortLead":"Szintet lépett és stílust váltott Amerika – az eddigi, szinte megszokott kritikák helyett új jelzés érkezett...","id":"20190213_Ha_Orban_nem_ert_a_finom_fenyegetesbol_szankciok_is_johetnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=57b3a15f-9820-469c-aa90-f9d3be143224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3055131c-7fec-49a9-b478-afdec2c74664","keywords":null,"link":"/itthon/20190213_Ha_Orban_nem_ert_a_finom_fenyegetesbol_szankciok_is_johetnek","timestamp":"2019. február. 13. 17:15","title":"Ha Orbán nem ért a finom fenyegetésből, szankciók is jöhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]