[{"available":true,"c_guid":"e3ac5ed0-7469-4a20-96ef-84fc8a0721ad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Adamik Ágnes cége megjelent Szlovéniában. Nemrég Macedóniában is bevásároltak újságokból.","shortLead":"Adamik Ágnes cége megjelent Szlovéniában. Nemrég Macedóniában is bevásároltak újságokból.","id":"20190213_Korabbi_kozteves_vezer_is_megjelent_az_Orbanbarat_szloven_mediaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e3ac5ed0-7469-4a20-96ef-84fc8a0721ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a3799d3-b032-4108-a842-ee944db3fed3","keywords":null,"link":"/itthon/20190213_Korabbi_kozteves_vezer_is_megjelent_az_Orbanbarat_szloven_mediaban","timestamp":"2019. február. 13. 13:42","title":"Korábbi köztévés vezér is megjelent az Orbán-barát szlovén médiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63dd44ec-4fb3-4b25-badd-ee1ab8d5e613","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mi történik, ha egy népszerű posztoló választ keres a kérdésre: miért akarják a nők azt az életet élni, mint a férfiak? ","shortLead":"Mi történik, ha egy népszerű posztoló választ keres a kérdésre: miért akarják a nők azt az életet élni, mint a férfiak? ","id":"20190213_Ilyen_amikor_a_gendervita_a_Facebookra_koltozik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=63dd44ec-4fb3-4b25-badd-ee1ab8d5e613&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc29d3de-73de-429a-ae03-e6f11b016827","keywords":null,"link":"/elet/20190213_Ilyen_amikor_a_gendervita_a_Facebookra_koltozik","timestamp":"2019. február. 13. 09:24","title":"Ilyen, amikor a gendervita a Facebookra költözik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e8348ee-16a4-43ca-86a3-1517d81b2d1c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szeretnék megszólítani a mozgáskorlátozott rajongókat is. ","shortLead":"Szeretnék megszólítani a mozgáskorlátozott rajongókat is. ","id":"20190212_Kerekesszek_labprotezis_Barbie_baba_Mattel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e8348ee-16a4-43ca-86a3-1517d81b2d1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"353f4741-876b-49c9-950f-995a34c4508a","keywords":null,"link":"/elet/20190212_Kerekesszek_labprotezis_Barbie_baba_Mattel","timestamp":"2019. február. 12. 16:18","title":"Jönnek a kerekesszékes és a lábprotézises Barbie-babák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0bbe28c-4e43-4739-9669-610d6d703984","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Természetesen én is elfogadhatatlannak tartom az állampolgárok politikai célzatú listázását” – írta.","shortLead":"„Természetesen én is elfogadhatatlannak tartom az állampolgárok politikai célzatú listázását” – írta.","id":"20190212_Karacsony_Sulyos_hibat_kovettem_el_bocsanat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0bbe28c-4e43-4739-9669-610d6d703984&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a81d8ff-f318-4bdd-ad8d-13e920b71e31","keywords":null,"link":"/itthon/20190212_Karacsony_Sulyos_hibat_kovettem_el_bocsanat","timestamp":"2019. február. 12. 08:14","title":"Karácsony: Súlyos hibát követtem el, bocsánat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56a885f1-01d0-474c-b0a8-441694f2c665","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A klub 62 év után újra gyorskorcsolya-szakosztályt indít, ahová sajtóértesülések szerint igazi világsztárokat sikerült átcsábítania az MTK-tól.","shortLead":"A klub 62 év után újra gyorskorcsolya-szakosztályt indít, ahová sajtóértesülések szerint igazi világsztárokat sikerült...","id":"20190212_liu_shaolin_sandor_liu_shaoang_rovidpalyas_gyorskorcsolya_short_track_fradi_ferencvaros","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56a885f1-01d0-474c-b0a8-441694f2c665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f4b4e04-a0ae-4a35-af11-b5c36a41fbaa","keywords":null,"link":"/sport/20190212_liu_shaolin_sandor_liu_shaoang_rovidpalyas_gyorskorcsolya_short_track_fradi_ferencvaros","timestamp":"2019. február. 12. 16:24","title":"Olimpiai bajnokokat igazolhat a Fradi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01eb1c73-2a95-4948-9693-9aad8cbb510a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA a napokban kezdi meg a Mars 2020-as projekt előkészítését, amelynek első lépéseként a kommunikációban kulcsfontosságú szerepet játszó műholdat \"teszik a helyére\".","shortLead":"A NASA a napokban kezdi meg a Mars 2020-as projekt előkészítését, amelynek első lépéseként a kommunikációban...","id":"20190213_nasa_mars_maven_urszonda_muhold_mars_2020_marsjaro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01eb1c73-2a95-4948-9693-9aad8cbb510a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec42c2a9-7c85-4993-82ff-defab73a0666","keywords":null,"link":"/tudomany/20190213_nasa_mars_maven_urszonda_muhold_mars_2020_marsjaro","timestamp":"2019. február. 13. 13:03","title":"Fontos lépésre készül a NASA az űrszondával, ami 5 éve kering a Mars körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9832cb6c-61dc-45cb-90dc-7651f1b59a23","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Akadémia Elnöksége határozatot fogadott el arról, hogyan reagáljanak a kormány átalakítási kísérletére.","shortLead":"Az Akadémia Elnöksége határozatot fogadott el arról, hogyan reagáljanak a kormány átalakítási kísérletére.","id":"20190212_magyar_tudomanyos_akademia_mta_elnokseg_hatarozat_itm_palkovics_laszlo_lovasz_laszlo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9832cb6c-61dc-45cb-90dc-7651f1b59a23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1786b5b1-b088-43f0-a09c-0e9437cc78c9","keywords":null,"link":"/itthon/20190212_magyar_tudomanyos_akademia_mta_elnokseg_hatarozat_itm_palkovics_laszlo_lovasz_laszlo","timestamp":"2019. február. 12. 19:56","title":"Itt az MTA válasza: tárgyalni akarnak Palkoviccsal a tervéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54d0905f-7800-4ecd-8f57-5ad880374a43","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A 4iG nyerte az állami vasúttársaság INKA2 projektjének informatikai tenderét. ","shortLead":"A 4iG nyerte az állami vasúttársaság INKA2 projektjének informatikai tenderét. ","id":"20190212_4ig_mav_informatika_tender","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54d0905f-7800-4ecd-8f57-5ad880374a43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"911b872d-c0c3-4b90-bc64-4d1136db023b","keywords":null,"link":"/kkv/20190212_4ig_mav_informatika_tender","timestamp":"2019. február. 12. 19:25","title":"Mészáros cége 900 milliós megbízást nyert a MÁV-tól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]