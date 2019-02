Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"06a58a85-11de-4649-8121-b235ae7db164","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kell ennél cukibb elismerés?","shortLead":"Kell ennél cukibb elismerés?","id":"20190212_Grammy_hazi_keszitesu_dij_Pink_Beautiful_Trauma","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=06a58a85-11de-4649-8121-b235ae7db164&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d21f82ba-11ed-47af-842c-cc7b8be8357b","keywords":null,"link":"/kultura/20190212_Grammy_hazi_keszitesu_dij_Pink_Beautiful_Trauma","timestamp":"2019. február. 12. 16:59","title":"Nem nyert Grammyt, házi készítésű díjjal lepték meg a gyerekei Pinket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de9c9e3b-d6b5-4b67-af01-fc3d47ce4c04","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az adópolitika az EU-ban jobbára tagállami hatáskörben van, a közös ügyekben pedig bármelyik ország vétózhat. A kormánynak nagyon nem tetszik az ötlet, hogy elég legyen ehelyett a minősített többségű szavazás.","shortLead":"Az adópolitika az EU-ban jobbára tagállami hatáskörben van, a közös ügyekben pedig bármelyik ország vétózhat...","id":"20190212_Varga_a_magyar_kormany_nem_tamogatja_hogy_az_EUs_adougyekben_elvegyek_a_vetojogot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de9c9e3b-d6b5-4b67-af01-fc3d47ce4c04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d665d4b8-e90c-4c1e-b623-7fe6fff3cc6c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190212_Varga_a_magyar_kormany_nem_tamogatja_hogy_az_EUs_adougyekben_elvegyek_a_vetojogot","timestamp":"2019. február. 12. 12:29","title":"Varga: A magyar kormány nem támogatja, hogy adóügyekben elvegye az EU a vétójogot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7857e95-0d1d-4970-9bd6-29188e6b4b4f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Marie Antoinette tematikus parti költségeit vállalati rendezvények címén számolta el a volt főnök.","shortLead":"A Marie Antoinette tematikus parti költségeit vállalati rendezvények címén számolta el a volt főnök.","id":"20190213_carlos_ghosn_nissan_renault_szovetseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7857e95-0d1d-4970-9bd6-29188e6b4b4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64564f16-cd42-419e-a94f-37f7a3b5e4dd","keywords":null,"link":"/cegauto/20190213_carlos_ghosn_nissan_renault_szovetseg","timestamp":"2019. február. 13. 10:26","title":"A Renault letartóztatott vezére visszaadja versailles-i esküvőjének árát, amit a cége fizetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ace84a28-02ff-4cb1-80d3-9c01e71ac65f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miközben az akadémiai dolgozók élőlánccal tiltakoznak az akadémia előtt, a miniszterelnök megmagyarázza, miért van szükség a kutatás finanszírozásának szétverésére. ","shortLead":"Miközben az akadémiai dolgozók élőlánccal tiltakoznak az akadémia előtt, a miniszterelnök megmagyarázza, miért van...","id":"20190212_Orban_is_megszolalt_az_MTA_atalakitasarol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ace84a28-02ff-4cb1-80d3-9c01e71ac65f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a4689b5-11bc-4b70-9326-0c1a6407bfd3","keywords":null,"link":"/itthon/20190212_Orban_is_megszolalt_az_MTA_atalakitasarol","timestamp":"2019. február. 12. 14:26","title":"Orbán is megszólalt az MTA átalakításáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33866eb4-4256-48cc-8d8a-f951af85c740","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Fővárosi szinten egyeztetnek a Budapest Airporttal, a HungaroControllal és a civilekkel, hogy mit lehet tenni a zajszennyezés csökkentéséért.","shortLead":"Fővárosi szinten egyeztetnek a Budapest Airporttal, a HungaroControllal és a civilekkel, hogy mit lehet tenni...","id":"20190212_Mar_targyalnak_hogyan_lehetne_csokkenteni_a_repuloter_kornyeken_a_zajterhelest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33866eb4-4256-48cc-8d8a-f951af85c740&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6e162cf-a17b-4338-8237-474adca7cc3e","keywords":null,"link":"/kkv/20190212_Mar_targyalnak_hogyan_lehetne_csokkenteni_a_repuloter_kornyeken_a_zajterhelest","timestamp":"2019. február. 12. 08:52","title":"Már tárgyalnak, hogyan lehetne csökkenteni a repülőtér környékén a zajterhelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"944c7bc4-1563-4a0b-8fa3-0bd2a827a576","c_author":"Daczi Dóra","category":"kkv","description":"Az Apple, a Google és az Amazon támogatását is elnyerte a magyarok által alapított PublishDrive. Az egyik ötletgazda, a most 30 éves Jentetics Kinga az amerikai Forbes médialistájára is felkerült, és most a hvg.hu-nak mesélt a projektről.","shortLead":"Az Apple, a Google és az Amazon támogatását is elnyerte a magyarok által alapított PublishDrive. Az egyik ötletgazda...","id":"20190213_jentetics_konyv_amazon_apple_google_publishdrive","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=944c7bc4-1563-4a0b-8fa3-0bd2a827a576&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c987860-13b3-4bff-b1fb-ecdf12565d26","keywords":null,"link":"/kkv/20190213_jentetics_konyv_amazon_apple_google_publishdrive","timestamp":"2019. február. 13. 14:30","title":"Magyar cég teszi milliomosokká a semmiből jött könyvszerzőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ace44443-17c9-4b06-a4fb-a709307e1907","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elutasították Szabó Bálint feljelentését. ","shortLead":"Elutasították Szabó Bálint feljelentését. ","id":"20190213_Nem_nyomoz_Botka_ellen_a_Szeviepugyben_a_NAV","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ace44443-17c9-4b06-a4fb-a709307e1907&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ab09918-ddba-4114-8bc1-85145558e3b0","keywords":null,"link":"/itthon/20190213_Nem_nyomoz_Botka_ellen_a_Szeviepugyben_a_NAV","timestamp":"2019. február. 13. 18:31","title":"Nem nyomoz Botka ellen Szeviép-ügyben a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"159e92c8-de8a-422d-9e70-1d945596cdeb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kijött a 444.hu-nak a ferencvárosi parkolási rendszerről szóló, közösségi finanszírozással készült filmjének első része.","shortLead":"Kijött a 444.hu-nak a ferencvárosi parkolási rendszerről szóló, közösségi finanszírozással készült filmjének első része.","id":"20190212_ferencvaros_parkolas_444_kozossegi_finanszirozas_film","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=159e92c8-de8a-422d-9e70-1d945596cdeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a91ff53-bab4-4cc1-86b4-eded14580ddd","keywords":null,"link":"/itthon/20190212_ferencvaros_parkolas_444_kozossegi_finanszirozas_film","timestamp":"2019. február. 12. 22:17","title":"Súlyos dolgokat talált a 444 a ferencvárosi parkolási mutyi mélyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]