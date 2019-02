Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"61ae51d8-8042-4a8b-8336-1a194a192124","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megjelent egy új könyv, amely Mark Zuckerberg néhány éve elküldött e-mailjének részletét is tartalmazza. A levél azért is hangsúlyos, mert a cégvezető világosan kifejti benne, mit tart a Facebook legnagyobb gyengeségének. Az üzenetet még azelőtt küldte a közösségi oldal vezetője, hogy a Facebook felvásárolta az Oculus virtuálisvalóság-szemüvegét. ","shortLead":"Megjelent egy új könyv, amely Mark Zuckerberg néhány éve elküldött e-mailjének részletét is tartalmazza. A levél azért...","id":"20190214_mark_zuckerberg_oculus_szemuveg_virtualis_valosag_innovacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61ae51d8-8042-4a8b-8336-1a194a192124&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ac74670-f166-4467-bbe6-ed1aa78cfa4a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190214_mark_zuckerberg_oculus_szemuveg_virtualis_valosag_innovacio","timestamp":"2019. február. 14. 15:33","title":"Mark Zuckerberg szerint a Facebooknak van egy igen komoly gyenge pontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d4efe8d-e688-49fc-8325-15a597d53232","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy francia újságíró 1500 interjún keresztül próbálta meg feltárni a korrupciót és az álságosságot a Vatikánban.","shortLead":"Egy francia újságíró 1500 interjún keresztül próbálta meg feltárni a korrupciót és az álságosságot a Vatikánban.","id":"20190213_A_Vatikanban_otbol_negy_pap_meleg_allitja_egy_uj_konyv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d4efe8d-e688-49fc-8325-15a597d53232&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c03e154b-a505-4c95-b58b-3840bcc827fa","keywords":null,"link":"/elet/20190213_A_Vatikanban_otbol_negy_pap_meleg_allitja_egy_uj_konyv","timestamp":"2019. február. 13. 14:01","title":"A Vatikánban ötből négy pap meleg, állítja egy új könyv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a","c_author":"Büttl Ferenc","category":"gazdasag","description":"Igen, akarjunk – írja Váradi Balázs írásával vitatkozva a Párbeszéd alapítványa kuratóriumának elnöke.","shortLead":"Igen, akarjunk – írja Váradi Balázs írásával vitatkozva a Párbeszéd alapítványa kuratóriumának elnöke.","id":"20190214_Akarjunke_kiserleti_terep_lenni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4e5e66b-774b-42ca-939d-559e1572a81f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190214_Akarjunke_kiserleti_terep_lenni","timestamp":"2019. február. 14. 18:20","title":"Akarjunk-e kísérleti terep lenni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fadafb4c-144f-4e3b-a83c-3fe6ced170d4","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Külön kormányhatározatot kapott az újonnan építendő élményfürdő, amelynek azt is megengedik, hogy 25 különböző ingatlanon terpeszkedjen el, a hatóságoknak pedig extra rövid időt hagytak az engedélyezésre.","shortLead":"Külön kormányhatározatot kapott az újonnan építendő élményfürdő, amelynek azt is megengedik, hogy 25 különböző...","id":"20190214_A_semmibol_valt_surgosse_es_kiemelt_beruhazassa_a_gyori_vizi_elmenypark","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fadafb4c-144f-4e3b-a83c-3fe6ced170d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3cfbde9-3eeb-4992-b632-56b889fbe423","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190214_A_semmibol_valt_surgosse_es_kiemelt_beruhazassa_a_gyori_vizi_elmenypark","timestamp":"2019. február. 14. 20:18","title":"A semmiből vált sürgőssé és kiemelt beruházássá a győri vízi élménypark","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7aa7f35-2851-448d-8de7-c28525c79691","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elemzői becslések szerint 0,5 százalékkal növelhetik a hiányt jövőre az új családpolitikai intézkedések.","shortLead":"Elemzői becslések szerint 0,5 százalékkal növelhetik a hiányt jövőre az új családpolitikai intézkedések.","id":"20190213_300_milliard_forintba_kerul_Orban_csaladvedelmi_terve","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7aa7f35-2851-448d-8de7-c28525c79691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cdc899d-abf4-4d14-9409-fe5c28fb4108","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190213_300_milliard_forintba_kerul_Orban_csaladvedelmi_terve","timestamp":"2019. február. 13. 13:01","title":"300 milliárd forintba kerül Orbán családvédelmi terve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd312915-431f-4d66-8a7b-7666b102c980","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A képek alapján egy filmforgatás helyszíne is lehetne most az Új-Dél-Wales állambeli Tingha. Ez azonban nem díszlet.","shortLead":"A képek alapján egy filmforgatás helyszíne is lehetne most az Új-Dél-Wales állambeli Tingha. Ez azonban nem díszlet.","id":"20190214_bozottuz_ausztralia_uj_del_wales_tingha","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd312915-431f-4d66-8a7b-7666b102c980&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bdd701f-5a24-4fc2-9dcf-194d04d48f66","keywords":null,"link":"/tudomany/20190214_bozottuz_ausztralia_uj_del_wales_tingha","timestamp":"2019. február. 14. 21:03","title":"Apokaliptikus fotók jöttek az ausztráliai bozóttűz pusztításáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ce24f84-f097-4c1e-aa6a-f7db55d83d0f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jó lenne megérteni, mit akar a miniszter, mondja Lovász László MTA-elnök az Indexnek adott interjújában. A támadásokra nem reagál, bizonyos szint felett nem megyünk bizonyos szint alá.\r

\r

","shortLead":"Jó lenne megérteni, mit akar a miniszter, mondja Lovász László MTA-elnök az Indexnek adott interjújában. A támadásokra...","id":"20190213_Az_MTA_elnoke_elmondta_mikor_jon_el_az_a_pont_amikor_lemond","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ce24f84-f097-4c1e-aa6a-f7db55d83d0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc590d9f-b0bd-46d6-a87a-624382d7005a","keywords":null,"link":"/itthon/20190213_Az_MTA_elnoke_elmondta_mikor_jon_el_az_a_pont_amikor_lemond","timestamp":"2019. február. 13. 17:41","title":"Az MTA elnöke elmondta, mikor jön el az a pont, amikor lemond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"878b3644-1b3a-4d3d-965e-c91a1629703a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vlagyimir Putyin vagy Matolcsy György egyetemi kitüntetéseivel azonban semmi bajuk nem volt.\r

\r

","shortLead":"Vlagyimir Putyin vagy Matolcsy György egyetemi kitüntetéseivel azonban semmi bajuk nem volt.\r

\r

","id":"20190213_A_debreceni_Fidelitas_egyetemi_politizalasnak_lat_egy_a_romak_elleni_sorozatgyilkossagrol_szolo_konferenciat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=878b3644-1b3a-4d3d-965e-c91a1629703a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15d4f4e8-7ae2-4469-b5df-d032e984192c","keywords":null,"link":"/itthon/20190213_A_debreceni_Fidelitas_egyetemi_politizalasnak_lat_egy_a_romak_elleni_sorozatgyilkossagrol_szolo_konferenciat","timestamp":"2019. február. 13. 16:17","title":"A debreceni Fidelitas egyetemi politizálásnak lát egy, a romák elleni sorozatgyilkosságról szóló konferenciát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]