[{"available":true,"c_guid":"30911bcf-f0ba-499e-8459-5a1711cbb74b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A büntetés-végrehajtás belső vizsgálatának elsődleges megállapításai szerint a fogvatartott előállítását végző biztonsági felügyelő \"feladatát a vonatkozó jogszabályi előírásoknak és belső normáknak megfelelően látta el, szakmai hibát nem követett el\".","shortLead":"A büntetés-végrehajtás belső vizsgálatának elsődleges megállapításai szerint a fogvatartott előállítását végző...","id":"20190215_bvop_szokott_rab_fegyver_felugyelo_nem_hibazott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30911bcf-f0ba-499e-8459-5a1711cbb74b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0476da29-aebd-4a96-8990-cd0852036b79","keywords":null,"link":"/itthon/20190215_bvop_szokott_rab_fegyver_felugyelo_nem_hibazott","timestamp":"2019. február. 15. 18:56","title":"Fogolyszökés: a bíró engedélyezte, hogy levegyék a bilincset a rabról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b691d0fd-5095-4150-8176-504f43765033","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kövér Lászlótól kértek hozzá engedélyt. Az azokat működtető rendszert is megnéznék. ","shortLead":"Kövér Lászlótól kértek hozzá engedélyt. Az azokat működtető rendszert is megnéznék. ","id":"20190215_A_DK_at_akarja_vizsgaltatni_a_parlamenti_szavazogepeket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b691d0fd-5095-4150-8176-504f43765033&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d77cf5c7-b3ef-43bc-8d92-d5440f401e2d","keywords":null,"link":"/itthon/20190215_A_DK_at_akarja_vizsgaltatni_a_parlamenti_szavazogepeket","timestamp":"2019. február. 15. 13:59","title":"A DK át akarja vizsgáltatni a parlamenti szavazógépeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feebeec3-b58c-45a2-972f-b367c6d1b080","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legfanatikusabb gyűjtők akár komoly összegeket is hajlandók kifizetni egy-egy ritkaságért. Ez a mostani azonban a legőrültebb vásárlásokon is túltesz. ","shortLead":"A legfanatikusabb gyűjtők akár komoly összegeket is hajlandók kifizetni egy-egy ritkaságért. Ez a mostani azonban...","id":"20190215_super_mario_bros_videojatek_nes_konzol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=feebeec3-b58c-45a2-972f-b367c6d1b080&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc00ea30-da89-4468-9415-6d0af1dd9baf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190215_super_mario_bros_videojatek_nes_konzol","timestamp":"2019. február. 15. 19:03","title":"27 millió forintért kelt el egy érintetlen Super Mario-játék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf73ac27-123d-47cb-b43d-814b1341083d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Március 1-től a CIB Bank (is) bevezeti az internetes vásárlást megerősítő kód (3D Secure) használatát. A szolgáltatás az online kártyás fizetéseket teszi még biztonságosabbá. ","shortLead":"Március 1-től a CIB Bank (is) bevezeti az internetes vásárlást megerősítő kód (3D Secure) használatát. A szolgáltatás...","id":"20190215_cib_bank_bankkartyas_fizetes_ketfaktoros_azonositas_3d_secure_online_vasarlas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf73ac27-123d-47cb-b43d-814b1341083d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a710bb94-e125-4072-8218-c6aed48044b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190215_cib_bank_bankkartyas_fizetes_ketfaktoros_azonositas_3d_secure_online_vasarlas","timestamp":"2019. február. 15. 15:33","title":"Hasznos dologgal újított a CIB Bank, az online vásárlásoknál lesz jó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aafec5d9-0a85-42df-921a-2ac9dda7ea41","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Érdekes fordulatot vett 21 Savage ügye, akit azért tartóztattak le, mert több mint tíz éve illegálisan tartózkodott az Egyesült Államokban.","shortLead":"Érdekes fordulatot vett 21 Savage ügye, akit azért tartóztattak le, mert több mint tíz éve illegálisan tartózkodott...","id":"20190215_21_Savage_kritizalta_Trum_politikajat_nehany_nappal_kesobb_letartoztattak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aafec5d9-0a85-42df-921a-2ac9dda7ea41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"483e43b6-2480-48ac-8f90-92133eb37aa5","keywords":null,"link":"/elet/20190215_21_Savage_kritizalta_Trum_politikajat_nehany_nappal_kesobb_letartoztattak","timestamp":"2019. február. 15. 18:05","title":"21 Savage kritizálta Trump politikáját, néhány nappal később letartóztatták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24850d8c-d66f-444f-b4fe-3c6cf4e2317a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Önálló Bírósági Fizetési Portált fejlesztett az Országos Bírósági Hivatal, mely 2019. március 4-én indul. A cél a bírósági eljárásokhoz kapcsolódó elektronikus fizetési megoldások szélesebb körű biztosítása, az ügyfelek számára kényelmes és ügyfélbarát szolgáltatások nyújtása, valamint a befizetések ellenőrzésének megkönnyítése - tudatta az Országos Bírósági Hivatal.\r

","shortLead":"Önálló Bírósági Fizetési Portált fejlesztett az Országos Bírósági Hivatal, mely 2019. március 4-én indul. A cél...","id":"20190216_Egyszerubb_lesz_birosagi_illeteket_fizteni_marciustol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24850d8c-d66f-444f-b4fe-3c6cf4e2317a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd9cf06b-ff12-42af-b399-4bec7e17c34d","keywords":null,"link":"/kkv/20190216_Egyszerubb_lesz_birosagi_illeteket_fizteni_marciustol","timestamp":"2019. február. 16. 14:30","title":"Egyszerűbb lesz bírósági illetéket fizetni márciustól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be47f31d-a46b-49aa-b6ed-e48be4987f20","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem először fordul elő ilyen.","shortLead":"Nem először fordul elő ilyen.","id":"20190216_Felgyujtott_irodak_hianyzo_cedulak_elnapoltak_az_elnokvalasztast_Afrika_legnepesebb_orszagaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be47f31d-a46b-49aa-b6ed-e48be4987f20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aff2539b-353a-4130-9a37-a32815aea380","keywords":null,"link":"/vilag/20190216_Felgyujtott_irodak_hianyzo_cedulak_elnapoltak_az_elnokvalasztast_Afrika_legnepesebb_orszagaban","timestamp":"2019. február. 16. 14:18","title":"Felgyújtott irodák, hiányzó cédulák: elnapolták az elnökválasztást Afrika legnépesebb országában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d84e41d0-3a7d-419a-83a5-b6e50478da21","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány nap van már csak hátra, hogy találkozzanak a nagy mobilgyártók Barcelonában, a nagy éves szakmai seregszemlén, az Mobile World Congress 2019-en. Az egyik gyártó már korábban megígérte, először ad 5G-s telefont Európának. A OnePlus a prototípust mindenesetre már bemutatja az MWC-n.","shortLead":"Néhány nap van már csak hátra, hogy találkozzanak a nagy mobilgyártók Barcelonában, a nagy éves szakmai seregszemlén...","id":"20190215_oneplus_5g_telefon_prototipus_mwc_2019_qualcomm_chip","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d84e41d0-3a7d-419a-83a5-b6e50478da21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f11e375c-c6f7-447b-9ccd-5487ab3b5ea6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190215_oneplus_5g_telefon_prototipus_mwc_2019_qualcomm_chip","timestamp":"2019. február. 15. 17:03","title":"A mobilgyártó azt ígérte, először ad 5G telefont Európának – és mindjárt meg is mutatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]