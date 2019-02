Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4bb3c9b1-68e5-46ba-823a-79878c8aca27","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"A 2018-as év több szempontból is komoly fejlődést hozott az okostelefonok kamerái terén, a 2019-es év pedig még ennél is erősebbnek ígérkezik. Most megnéztük, melyek jelenleg a legjobb kamerás mobilok a piacon.","shortLead":"A 2018-as év több szempontból is komoly fejlődést hozott az okostelefonok kamerái terén, a 2019-es év pedig még ennél...","id":"20190216_legjobb_kameras_mobil_legjobb_kameras_okostelefon_dxomark_dxolabs_top10","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4bb3c9b1-68e5-46ba-823a-79878c8aca27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f4dde3b-580c-42c3-9db9-9dac8a85ef87","keywords":null,"link":"/tudomany/20190216_legjobb_kameras_mobil_legjobb_kameras_okostelefon_dxomark_dxolabs_top10","timestamp":"2019. február. 16. 11:03","title":"TOP 10: Ezek most a legjobb kamerás okostelefonok a piacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b861a138-bb93-4e5e-82cc-d96fc407307a","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Csődeljárást kezdeményezett maga ellen a British Midland Regional, vagyis Flybmi néven ismert brit légitársaság, és azonnali hatállyal törölte járatait - jelentette be a cég szombat este a honlapján, részben a Brexit körüli bizonytalanságot okolva a kényszerű döntésért.","shortLead":"Csődeljárást kezdeményezett maga ellen a British Midland Regional, vagyis Flybmi néven ismert brit légitársaság, és...","id":"20190217_Sajnaljuk_a_Brexit_lett_a_brit_legitarsasag_veszte","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b861a138-bb93-4e5e-82cc-d96fc407307a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46ffe3d7-e471-4123-9c4e-073b6a6a54b5","keywords":null,"link":"/kkv/20190217_Sajnaljuk_a_Brexit_lett_a_brit_legitarsasag_veszte","timestamp":"2019. február. 17. 09:05","title":"\"Sajnáljuk\"- a Brexit lett a brit légitársaság veszte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f16da85d-33f2-41b8-8417-9b78645795ef","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ő felel majd a további fejlesztésekért is.","shortLead":"Ő felel majd a további fejlesztésekért is.","id":"20190215_Magyar_nagyvallalkozo_kezebe_kerul_a_hazai_McDonalds","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f16da85d-33f2-41b8-8417-9b78645795ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"070017f7-3d5c-49ac-8bfe-51e343fb69b4","keywords":null,"link":"/kkv/20190215_Magyar_nagyvallalkozo_kezebe_kerul_a_hazai_McDonalds","timestamp":"2019. február. 15. 14:59","title":"A Market Zrt. vezérének kezébe kerül a hazai McDonald's","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3eb66acf-541d-4951-ad64-1b311c23091f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kanadai rendőröknek is elegük lett a száguldozó milliomosokból. A leginkább azt érték el eddig, hogy most a tulajdonosok ezeket büntetéseket posztolják ki büszkén.","shortLead":"A kanadai rendőröknek is elegük lett a száguldozó milliomosokból. A leginkább azt érték el eddig, hogy most...","id":"20190215_lamborghini_aventador_rendor_treler","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3eb66acf-541d-4951-ad64-1b311c23091f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0107fc9-11bc-4b09-a58a-06904d6dcd96","keywords":null,"link":"/cegauto/20190215_lamborghini_aventador_rendor_treler","timestamp":"2019. február. 15. 14:36","title":"Barbie rózsaszín ez a 700 lóerős Lamborghini, de nem ezért vitték el a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47f097fa-999c-4b52-b988-bd852f7a1e7e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kúria elnökével Orbán Balázs a Mandiner rovatvezetője, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára készített interjút. Ezt a HVG- nek hosszú hónapok óta nem sikerül elérnie.\r

","shortLead":"A Kúria elnökével Orbán Balázs a Mandiner rovatvezetője, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára...","id":"20190216_Darak_Peter_Azon_lehet_lemerni_egy_itelet_helyesseget_hogy_annak_milyen_a_tarsadalmi_visszhangja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47f097fa-999c-4b52-b988-bd852f7a1e7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"360e9064-2071-4bc6-a204-05b81675e67c","keywords":null,"link":"/itthon/20190216_Darak_Peter_Azon_lehet_lemerni_egy_itelet_helyesseget_hogy_annak_milyen_a_tarsadalmi_visszhangja","timestamp":"2019. február. 16. 12:22","title":"Darák Péter: „Azon lehet lemérni egy ítélet helyességét, hogy annak milyen a társadalmi visszhangja”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b5063e7-97fb-438f-b666-d0560299a88d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Eddig is volt olyan zsebtérkép, amely a belváros éjszakai hálózatát ábrázolta, az új viszont a teljes éjszakai hálózatról részletes információkat ad.","shortLead":"Eddig is volt olyan zsebtérkép, amely a belváros éjszakai hálózatát ábrázolta, az új viszont a teljes éjszakai...","id":"20190216_mentrendek_ejszakai_BKK_BKV_jaratok_zsebterkep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b5063e7-97fb-438f-b666-d0560299a88d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f4ff138-bbf7-4f34-88e9-b0e9014160d3","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190216_mentrendek_ejszakai_BKK_BKV_jaratok_zsebterkep","timestamp":"2019. február. 16. 09:51","title":"Újított a BKV: megjelent egy sokkal jobb éjszakai térképük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5880e5ba-7e33-47b8-8a2b-0bb04573d2a0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" Bálint gazdát nem bántja, hogy nem kapta meg többszöri jelölés után sem a díszpolgári címet.","shortLead":" Bálint gazdát nem bántja, hogy nem kapta meg többszöri jelölés után sem a díszpolgári címet.","id":"20190215_Balint_gazda_az_elutasitott_diszpolgari_cimerol_Mosolyogva_viselem_a_dolgot__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5880e5ba-7e33-47b8-8a2b-0bb04573d2a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfc3826b-0f18-41e7-9114-b7806eea5455","keywords":null,"link":"/itthon/20190215_Balint_gazda_az_elutasitott_diszpolgari_cimerol_Mosolyogva_viselem_a_dolgot__video","timestamp":"2019. február. 15. 19:12","title":"Bálint gazda az elutasított díszpolgári címéről: \"Mosolyogva viselem a dolgot\" - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6c1cb49-2416-4ccf-8284-a8108644bb2f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 35 éves Sz. Károly mindössze 36 percig élvezhette ideiglenes szabadságát. ","shortLead":"A 35 éves Sz. Károly mindössze 36 percig élvezhette ideiglenes szabadságát. ","id":"20190215_fogolyszokes_eletveszelyes_serulessel_vittek_korhazba_a_rabot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6c1cb49-2416-4ccf-8284-a8108644bb2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79a29d4e-5994-4829-9702-61fe5c7debf5","keywords":null,"link":"/itthon/20190215_fogolyszokes_eletveszelyes_serulessel_vittek_korhazba_a_rabot","timestamp":"2019. február. 15. 15:35","title":"Megszólalt a rendőrség: életveszélyes sérüléssel vitték kórházba a szökött rabot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]