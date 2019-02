Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c4bb5892-2bb9-489e-8f51-89722a233781","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közben piaci pletykák terjednek arról, hogy a cég a \"legnagyobb befektető\" birtokába kerülhet - írja az mfor.hu.","shortLead":"Közben piaci pletykák terjednek arról, hogy a cég a \"legnagyobb befektető\" birtokába kerülhet - írja az mfor.hu.","id":"20190216_Birosagi_vegrehajtas_indult_a_Hell_energiaital_gyartoja_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4bb5892-2bb9-489e-8f51-89722a233781&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1c7c168-dae5-4590-aaff-186220f38520","keywords":null,"link":"/kkv/20190216_Birosagi_vegrehajtas_indult_a_Hell_energiaital_gyartoja_ellen","timestamp":"2019. február. 16. 09:38","title":"Bírósági végrehajtás indult a Hell energiaital gyártója ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78c4dce9-f211-4644-9fd7-17fcfe26ec73","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Korábbi terveit feladva mégsem hoz létre új központot New Yorkban a világ legnagyobb internetes kiskereskedelmi vállalata, az Amazon. 