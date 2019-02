Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"224b39c7-18a3-4430-8639-9c264acf80b2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"2019 és 2023 között minden évben egy tenisztornát rendeznénk, darabonként 250 millió forint közpénzből. A kormány utasította is Káslert legutóbbi határozatában, hogy intézkedjen az esemény megszervezéséért.","shortLead":"2019 és 2023 között minden évben egy tenisztornát rendeznénk, darabonként 250 millió forint közpénzből. A kormány...","id":"20190218_Ujabb_allami_penzek_nemzetkozi_tenisztornakra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=224b39c7-18a3-4430-8639-9c264acf80b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f46320f-f7e8-4905-a55c-f8399bd7d2a5","keywords":null,"link":"/sport/20190218_Ujabb_allami_penzek_nemzetkozi_tenisztornakra","timestamp":"2019. február. 18. 21:39","title":"Újabb nemzetközi tenisztornák rendezésére adott százmilliókat a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e56d349-fa02-4c1d-b423-1de216eba10c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A sírokra horogkereszteket festettek Quatzenheimben,","shortLead":"A sírokra horogkereszteket festettek Quatzenheimben,","id":"20190219_meggyalazott_zsido_temeto_franciaorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e56d349-fa02-4c1d-b423-1de216eba10c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fde67ff8-b662-4fd0-b466-a63b6fd5a7e0","keywords":null,"link":"/vilag/20190219_meggyalazott_zsido_temeto_franciaorszagban","timestamp":"2019. február. 19. 14:53","title":"Meggyaláztak egy zsidó temetőt Franciaországban az antiszemitizmus elleni országos tiltakozás előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3acb1886-2b12-43e7-b0ba-bff56dedd701","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hallani a háttérben, ahogyan egyszerre sikítanak fel a buszon lévők.","shortLead":"Hallani a háttérben, ahogyan egyszerre sikítanak fel a buszon lévők.","id":"20190219_zarovonal_6os_ut_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3acb1886-2b12-43e7-b0ba-bff56dedd701&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a02f2b7-3262-4a8a-9205-ca9ce463639a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190219_zarovonal_6os_ut_video","timestamp":"2019. február. 19. 10:02","title":"Kézilabdacsapat ült a kisbuszban, amely hajszálnyira volt a frontális ütközéstől – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8f82ebe-3495-49e9-aed8-dad3ebbe082e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az ellen tiltakoznak, ahogy Jeremy Corbyn pártelnök kezeli az ország Európai Unióból való kilépésének kérdését, és úgy látják, antiszemitává vált a párt.","shortLead":"Az ellen tiltakoznak, ahogy Jeremy Corbyn pártelnök kezeli az ország Európai Unióból való kilépésének kérdését, és...","id":"20190218_brit_munkaspart_parlamenti_kepviselok_kilepes_brexit_antiszemitizmus_jeremy_corbyn","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8f82ebe-3495-49e9-aed8-dad3ebbe082e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4af12bda-f428-44b0-b68a-1bd966998b2b","keywords":null,"link":"/vilag/20190218_brit_munkaspart_parlamenti_kepviselok_kilepes_brexit_antiszemitizmus_jeremy_corbyn","timestamp":"2019. február. 18. 12:03","title":"Szakad a brit Munkáspárt? Hét képviselő lépett ki belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5ba2ccb-75e4-4aba-8ed0-209deb470312","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A felkészült tanároknak négy fontos szerepet kell betölteniük: ezek a motiválás, a felszabadítás, az elvárás és az önállósítás - vallja a neves oktatási szakember, Ken Robinson.","shortLead":"A felkészült tanároknak négy fontos szerepet kell betölteniük: ezek a motiválás, a felszabadítás, az elvárás és...","id":"20190217_egy_jo_tanar_feladatai_robinson","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5ba2ccb-75e4-4aba-8ed0-209deb470312&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aee2928e-897e-4745-85d0-db9567131529","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190217_egy_jo_tanar_feladatai_robinson","timestamp":"2019. február. 17. 19:15","title":"Ezek lennének egy jó tanár feladatai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"","category":"itthon","description":"A Budapesti Rendőr-főkapitányság emberölés miatt rendelt el nyomozást ismeretlen tettes ellen.","shortLead":"A Budapesti Rendőr-főkapitányság emberölés miatt rendelt el nyomozást ismeretlen tettes ellen.","id":"20190217_Gyilkossag_tortent_Zugloban_egy_autoban_talaltak_meg_az_aldozatot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c809565-abca-4f91-9b5f-50dcb2096d85","keywords":null,"link":"/itthon/20190217_Gyilkossag_tortent_Zugloban_egy_autoban_talaltak_meg_az_aldozatot","timestamp":"2019. február. 17. 17:03","title":"Gyilkosság Zuglóban, egy autóban találták meg az áldozatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebe12416-6f75-4742-b499-5a5acea1b9aa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök kész megvétózni a szövetségi parlament határozatát, ha ebben a törvényhozók elutasítják a pénteken bejelentett rendkívüli állapotot - hangoztatta Stephen Miller, az elnök tanácsadója vasárnap a Fox televíziónak adott interjújában.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök kész megvétózni a szövetségi parlament határozatát, ha ebben a törvényhozók elutasítják...","id":"20190217_Trump_kesz_megvetozni_a_kongresszus_hatarozatat_a_rendkivuli_allapotrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ebe12416-6f75-4742-b499-5a5acea1b9aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef6107ff-4ad3-4011-b3cb-91424d3014c9","keywords":null,"link":"/vilag/20190217_Trump_kesz_megvetozni_a_kongresszus_hatarozatat_a_rendkivuli_allapotrol","timestamp":"2019. február. 17. 20:50","title":"Trump kész megvétózni a kongresszus határozatát a rendkívüli állapotról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ded3f842-1241-4f1f-b402-42c426688251","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sok az eszkimó, kevés a fóka – tartja a mondás, ami az elektromos autókra is tökéletesen alkalmazható. ","shortLead":"Sok az eszkimó, kevés a fóka – tartja a mondás, ami az elektromos autókra is tökéletesen alkalmazható. ","id":"20190218_tobb_millio_villanyautora_alig_par_szazezer_tolto_jut","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ded3f842-1241-4f1f-b402-42c426688251&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4459ad1-f195-4382-992a-93e7000d5448","keywords":null,"link":"/cegauto/20190218_tobb_millio_villanyautora_alig_par_szazezer_tolto_jut","timestamp":"2019. február. 18. 10:21","title":"Több millió villanyautóra alig pár százezer töltő jut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]