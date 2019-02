Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"afa21748-c902-4590-b1c3-053d3622847c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt nem részletezik, hogy ez pontosan miben manifesztálódik, de csak úgy röpködtek a milliárdok a határon túlra a legutóbbi kormányhatározatban.","shortLead":"Azt nem részletezik, hogy ez pontosan miben manifesztálódik, de csak úgy röpködtek a milliárdok a határon túlra...","id":"20190218_Milliardokat_adott_a_kormany_hataron_tuli_vallasos_konnyuzenere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=afa21748-c902-4590-b1c3-053d3622847c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04708236-651a-41e9-8458-b2849892e7c2","keywords":null,"link":"/itthon/20190218_Milliardokat_adott_a_kormany_hataron_tuli_vallasos_konnyuzenere","timestamp":"2019. február. 18. 21:55","title":"Milliárdokat adott a kormány határon túli \"vallásos könnyűzenére\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"599476bf-268d-4284-ad05-16e22c982dd3","c_author":"Éltető Andrea","category":"kultura","description":"A Magyar Tudományos Akadémia kutatójának írása arról, hogy ki is avatkozik be az MTA ügyeibe. \r

","shortLead":"A Magyar Tudományos Akadémia kutatójának írása arról, hogy ki is avatkozik be az MTA ügyeibe. \r

","id":"20190218_innovacios_miniszterium_csusztatasai_mta_kutatas_elteto_andrea","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=599476bf-268d-4284-ad05-16e22c982dd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df516e6a-ecc2-4e4b-b32a-e0f37e404c38","keywords":null,"link":"/kultura/20190218_innovacios_miniszterium_csusztatasai_mta_kutatas_elteto_andrea","timestamp":"2019. február. 18. 14:48","title":"Az innovációs minisztérium legfőbb csúsztatásai az MTA-ról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea198efe-4654-44c4-973f-72cc5412e7fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aki teheti, ne tartózkodjon sokáig a szabadban Miskolcon – kéri a polgármester.","shortLead":"Aki teheti, ne tartózkodjon sokáig a szabadban Miskolcon – kéri a polgármester.","id":"20190219_Szmogriadot_rendeltek_el_Miskolcon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea198efe-4654-44c4-973f-72cc5412e7fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a40c23b-34dc-4c6e-96f7-e397f956c3c9","keywords":null,"link":"/itthon/20190219_Szmogriadot_rendeltek_el_Miskolcon","timestamp":"2019. február. 19. 07:40","title":"Szmogriadót rendeltek el Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f0b46ad-dc6e-4033-ac07-cf0b97a2fe15","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint minden eddig napvilágott információ igaz a Galaxy S10-zel és S10 Plusszal kapcsolatban, egy frissen kiszivárgott videóban ugyanis épp ezt a két készüléket mutatják be.","shortLead":"A jelek szerint minden eddig napvilágott információ igaz a Galaxy S10-zel és S10 Plusszal kapcsolatban, egy frissen...","id":"20190218_samsung_galaxy_s10_samsung_galaxy_s10_plus_kiszivargott_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f0b46ad-dc6e-4033-ac07-cf0b97a2fe15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1989b86a-346a-409e-b28a-446ac1a18688","keywords":null,"link":"/tudomany/20190218_samsung_galaxy_s10_samsung_galaxy_s10_plus_kiszivargott_video","timestamp":"2019. február. 18. 12:33","title":"Kiszivárgott egy videó, minden látszik a szerdán érkező Galaxy S10-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8cd9312-a6da-4e45-939d-ca8b3cabffef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Galaxy S10-esekkel egy napon, szerdán mutatja be a Xiaomi az eddigi legszebb és legerősebb telefonját, nem mellesleg jóval olcsóbban a konkurens modelleknél. A cégnél nem titoktartók: rengeteg részlet, sőt már egy igazi fotó is kikerült a készülékről.","shortLead":"A Galaxy S10-esekkel egy napon, szerdán mutatja be a Xiaomi az eddigi legszebb és legerősebb telefonját, nem mellesleg...","id":"20190219_xiaomi_mi_9_specifikacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b8cd9312-a6da-4e45-939d-ca8b3cabffef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dab3f48a-dd89-4a27-875c-af0d41f79663","keywords":null,"link":"/tudomany/20190219_xiaomi_mi_9_specifikacio","timestamp":"2019. február. 19. 12:03","title":"Egyre többet tudni (és látni) a Xiaomi új, Galaxy S10-ütő csúcstelefonjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d05fca86-7ede-464b-99c7-519077808566","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég az üzemi tanáccsal egyeztetve döntött a csoportos leépítésről: nagyjából 300 főt küldenek el most tavasszal a bürokráciacsökkentés folytatásaként.","shortLead":"A cég az üzemi tanáccsal egyeztetve döntött a csoportos leépítésről: nagyjából 300 főt küldenek el most tavasszal...","id":"20190218_300_dolgozot_kuld_el_a_magyar_posta_letszamcsokkentes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d05fca86-7ede-464b-99c7-519077808566&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"224a80a1-6d3a-4401-afa0-67e0f06f2498","keywords":null,"link":"/kkv/20190218_300_dolgozot_kuld_el_a_magyar_posta_letszamcsokkentes","timestamp":"2019. február. 18. 18:26","title":"Rengeteg embertől válik meg a Magyar Posta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1320aaa7-2157-4c72-98ce-e383ef02bbee","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Anyatejjel szívták magukba az antiszemitizmust a lengyelek, mondta az izraeli külügyminiszter a V4-ek jeruzsálemi csúcstalálkozója előtt, mire a lengyelek kérdésessé tették a részvételüket.","shortLead":"Anyatejjel szívták magukba az antiszemitizmust a lengyelek, mondta az izraeli külügyminiszter a V4-ek jeruzsálemi...","id":"20190218_Izrael_gyorsan_megsertette_Lengyelorszagot_a_V4ek_jeruzsalemi_talalkozoja_elott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1320aaa7-2157-4c72-98ce-e383ef02bbee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42f0233d-b186-49aa-81f6-8d4580031d58","keywords":null,"link":"/vilag/20190218_Izrael_gyorsan_megsertette_Lengyelorszagot_a_V4ek_jeruzsalemi_talalkozoja_elott","timestamp":"2019. február. 18. 08:36","title":"Izrael gyorsan megsértette Lengyelországot a V4-ek jeruzsálemi találkozója előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e56d349-fa02-4c1d-b423-1de216eba10c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A sírokra horogkereszteket festettek Quatzenheimben,","shortLead":"A sírokra horogkereszteket festettek Quatzenheimben,","id":"20190219_meggyalazott_zsido_temeto_franciaorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e56d349-fa02-4c1d-b423-1de216eba10c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fde67ff8-b662-4fd0-b466-a63b6fd5a7e0","keywords":null,"link":"/vilag/20190219_meggyalazott_zsido_temeto_franciaorszagban","timestamp":"2019. február. 19. 14:53","title":"Meggyaláztak egy zsidó temetőt Franciaországban az antiszemitizmus elleni országos tiltakozás előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]