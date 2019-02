Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eaf8db7a-0c9e-4f4c-b670-023e1c1e331f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az önkormányzati dolgozók bérét is meg kell emelni, hogy meg tudják tartani őket.","shortLead":"Az önkormányzati dolgozók bérét is meg kell emelni, hogy meg tudják tartani őket.","id":"20190219_67_milliard_forint_hitelt_vesz_fel_a_fovaros","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eaf8db7a-0c9e-4f4c-b670-023e1c1e331f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8a79d73-bc0a-47ba-9190-43caa9ea9231","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190219_67_milliard_forint_hitelt_vesz_fel_a_fovaros","timestamp":"2019. február. 19. 07:30","title":"67 milliárd forint hitelt vesz fel a főváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3df47754-e84f-4e71-8d1f-7f13bb7093f8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az M0-s úton két autó lángol, az M1-es autópályán felborult egy kamion.","shortLead":"Az M0-s úton két autó lángol, az M1-es autópályán felborult egy kamion.","id":"20190219_Az_M0s_autoutat_es_az_M1es_autopalyat_is_lezarta_a_Katasztrofavedelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3df47754-e84f-4e71-8d1f-7f13bb7093f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55cbfb80-7e5a-4acb-889b-e8ef4c3e6d66","keywords":null,"link":"/cegauto/20190219_Az_M0s_autoutat_es_az_M1es_autopalyat_is_lezarta_a_Katasztrofavedelem","timestamp":"2019. február. 19. 10:23","title":"Az M0-son autó lángolt, az M1-esen kamion balesetezett - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac8cae99-3ca0-45aa-a240-f5b9d1abf368","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem volt drámai a szakítás, a kapcsolat egyszerűen nem működött, van ilyen.","shortLead":"Nem volt drámai a szakítás, a kapcsolat egyszerűen nem működött, van ilyen.","id":"20190220_Lady_Gaga_felbontotta_a_jegyesseget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac8cae99-3ca0-45aa-a240-f5b9d1abf368&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21789049-d8cd-4e48-a3a4-1e63ff033978","keywords":null,"link":"/elet/20190220_Lady_Gaga_felbontotta_a_jegyesseget","timestamp":"2019. február. 20. 08:54","title":"Lady Gaga felbontotta a jegyességét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ce24f84-f097-4c1e-aa6a-f7db55d83d0f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Népszavának diplomatikusan nyilatkozó MTA-elnök megvédte Palkovics László korábbi havi 800 ezres akadémiai fizetését, azt azonban nem érti, mi szükség van az MTA átvilágítására, különösen a pénzelvonásra, de bízik benne, hogy megállapodás, és nem döntés lesz a végén.","shortLead":"A Népszavának diplomatikusan nyilatkozó MTA-elnök megvédte Palkovics László korábbi havi 800 ezres akadémiai fizetését...","id":"20190219_Lovasz_Laszlo_Palkovics_ut_kivalo_mernok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ce24f84-f097-4c1e-aa6a-f7db55d83d0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc73b4b8-e74f-4717-bbcf-9f70e0c62241","keywords":null,"link":"/itthon/20190219_Lovasz_Laszlo_Palkovics_ut_kivalo_mernok","timestamp":"2019. február. 19. 09:06","title":"Lovász László: Palkovics úr kiváló mérnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93215013-86b7-4c57-9bf3-29f503d59324","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség szerint nem történt bűncselekmény, ezért megszüntették a nyomozást a IX. kerületi parkolási vip-listák ügyében.","shortLead":"A rendőrség szerint nem történt bűncselekmény, ezért megszüntették a nyomozást a IX. kerületi parkolási vip-listák...","id":"20190220_ferencvaros_ix_kerulet_parkolasi_mutyi_vip_lista","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93215013-86b7-4c57-9bf3-29f503d59324&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5c3184a-e20c-43a5-a172-f20c95e7f569","keywords":null,"link":"/cegauto/20190220_ferencvaros_ix_kerulet_parkolasi_mutyi_vip_lista","timestamp":"2019. február. 20. 14:19","title":"Már nem nyomoz a rendőrség a ferencvárosi VIP-lista ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad22cba2-13c8-4084-9d63-0dd688275624","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Befoltozza a Google a Chrome böngésző azon hibáját, melyet kihasználva több weboldal elérhetetlenné tette magát, ha érzékelte, hogy a felhasználó inkognitó módban, kilétét elrejtve próbálja elérni.","shortLead":"Befoltozza a Google a Chrome böngésző azon hibáját, melyet kihasználva több weboldal elérhetetlenné tette magát, ha...","id":"20190219_chrome_inkognito_mod_privat_mod_megkerulese_filesystem_api","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad22cba2-13c8-4084-9d63-0dd688275624&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90247939-0352-46e1-9009-bf59a0a75f12","keywords":null,"link":"/tudomany/20190219_chrome_inkognito_mod_privat_mod_megkerulese_filesystem_api","timestamp":"2019. február. 19. 09:03","title":"Bezárják a Chrome böngésző kiskapuját, mert több weboldal azzal tiltott ki látogatókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"276da839-fac6-4ae8-947a-b0bd7fc14b77","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Nem fogjuk tudni megállítani az orvosok elvándorlását, és nem a több pénz a megoldás az orvosként egészségfejlesztésre szakosodott Márky Ádám szerint. A magyar egészségügyet kiélezett evolúciós színtérnek nevezte, ahol a magánellátást megfizetni képes gazdagok jobb túlélési eséllyel indulnak, de pont azt tudatosítaná, hogy ez közös ügy, mert mindenkit ugyanabba a mentőbe tesznek, ha baj van. Ingyenes képzést hirdet orvostanhallgatóknak, mert rajtuk keresztül nálunk is adaptálhatónak tartja az amerikai egészségfejlesztési modellt, amiben az orvos jólléte is fontos.","shortLead":"Nem fogjuk tudni megállítani az orvosok elvándorlását, és nem a több pénz a megoldás az orvosként egészségfejlesztésre...","id":"20190219_A_magyar_orvos_sokszor_szarabbul_nez_ki_mint_a_beteg__interju_Marky_Adammal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=276da839-fac6-4ae8-947a-b0bd7fc14b77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2dfb893-727c-4172-a4c1-64d1145aef72","keywords":null,"link":"/itthon/20190219_A_magyar_orvos_sokszor_szarabbul_nez_ki_mint_a_beteg__interju_Marky_Adammal","timestamp":"2019. február. 19. 06:30","title":"\"A magyar orvos sokszor rosszabbul néz ki, mint a beteg\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97c3992d-cbd8-4785-bbc8-a759d06eff0c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Különös kegyetlenséggel elkövetett emberölésben találta a bíróság bűnösnek a szülőket.","shortLead":"Különös kegyetlenséggel elkövetett emberölésben találta a bíróság bűnösnek a szülőket.","id":"20190220_Majdnem_husz_evig_bortonben_maradnak_a_kislanyukat_halalra_ehezteto_szulok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97c3992d-cbd8-4785-bbc8-a759d06eff0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fde1288-0387-45ff-a553-358b0de0bbab","keywords":null,"link":"/itthon/20190220_Majdnem_husz_evig_bortonben_maradnak_a_kislanyukat_halalra_ehezteto_szulok","timestamp":"2019. február. 20. 16:58","title":"Majdnem húsz évig börtönben maradnak a kislányukat halálra éheztető szülők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]