[{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy év alatt 11,3 százalékkal nőtt a magyar átlagbér.","shortLead":"Egy év alatt 11,3 százalékkal nőtt a magyar átlagbér.","id":"20190221_330_ezer_forintos_brutto_atlagbert_mert_a_KSH","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0d27525-4ac9-41b9-9aef-d46f6d54485f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190221_330_ezer_forintos_brutto_atlagbert_mert_a_KSH","timestamp":"2019. február. 21. 09:38","title":"330 ezer forintos bruttó átlagbért mért a KSH","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"368e030e-693a-4070-9799-b5c3eeb17e36","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Massimiliano Allegri, a Juventus edzője számára nagy csalódás, hogy a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntő első mérkőzésén 2-0-ra kikaptak az Atlético Madrid vendégeként, de csapatát képesnek tartja a fordításra. ","shortLead":"Massimiliano Allegri, a Juventus edzője számára nagy csalódás, hogy a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntő első...","id":"20190221_massimiliano_allegri_diego_simeone_juventus_atletico_madrid_labdarugo_bajnokokligaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=368e030e-693a-4070-9799-b5c3eeb17e36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"799a2f9b-aa99-4d31-a064-22772c5d2f82","keywords":null,"link":"/sport/20190221_massimiliano_allegri_diego_simeone_juventus_atletico_madrid_labdarugo_bajnokokligaja","timestamp":"2019. február. 21. 10:25","title":"Allegri csalódott, Simeone magabiztos a Juve-verés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f77e586b-357d-4280-9f83-8bf88922c8d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Csolnoky Ferenc Kórházban rövid időn belül megfeleződött az érsebészek száma, miután a hat szakember közül hárman jelezték: távoznak. Az osztályvezető főorvos is köztük van.","shortLead":"A Csolnoky Ferenc Kórházban rövid időn belül megfeleződött az érsebészek száma, miután a hat szakember közül hárman...","id":"20190221_veszprem_csolnoky_ferenc_korhaz_felmondas_ersebesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f77e586b-357d-4280-9f83-8bf88922c8d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32ead35f-dbdb-4723-ba7a-1d0777441481","keywords":null,"link":"/itthon/20190221_veszprem_csolnoky_ferenc_korhaz_felmondas_ersebesz","timestamp":"2019. február. 21. 07:34","title":"Felmondott az érsebészek fele a veszprémi kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aab638f0-7c16-468a-8fec-a0e5ee9d7486","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hercegné ragyogó mosollyal ment barátnői közt.","shortLead":"A hercegné ragyogó mosollyal ment barátnői közt.","id":"20190220_Serena_Williams_is_benezett_Meghan_Markle_babavaro_bulijaba_aztan_egyutt_vacsoraztak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aab638f0-7c16-468a-8fec-a0e5ee9d7486&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c519743-14b3-44f3-afb5-d97139598307","keywords":null,"link":"/elet/20190220_Serena_Williams_is_benezett_Meghan_Markle_babavaro_bulijaba_aztan_egyutt_vacsoraztak","timestamp":"2019. február. 20. 09:48","title":"Serena Williams is benézett Meghan Markle babaváró bulijába, aztán együtt vacsoráztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9317b59-aefe-4103-93f7-09e2e4583e93","c_author":"Gócza Anita","category":"kultura","description":"Krusovszky Dénes Akik már nem leszünk sosem című könyve a költő, író, műfordító első nagyregénye. Szerinte a régi történetek „újraírása” zajlik országos szinten is, miközben az emlékezés vagy épp a nem-emlékezés a mindenkori jelen felelőssége. A Szépíró-díjas szerzővel a faék egyszerűségű üzenetek hatásáról és a jelenben élő múltról beszélgettünk.","shortLead":"Krusovszky Dénes Akik már nem leszünk sosem című könyve a költő, író, műfordító első nagyregénye. Szerinte a régi...","id":"20190219_Krusovszky_Denes_Muszaj_lenne_vegiggondolni_mi_miert_tortent_velunk_kulonben_hulyek_maradunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9317b59-aefe-4103-93f7-09e2e4583e93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"840f795f-7b47-48cd-9461-67bdfc658277","keywords":null,"link":"/kultura/20190219_Krusovszky_Denes_Muszaj_lenne_vegiggondolni_mi_miert_tortent_velunk_kulonben_hulyek_maradunk","timestamp":"2019. február. 20. 15:00","title":"„Muszáj lenne végiggondolni, mi miért történt velünk, különben hülyék maradunk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aac57908-67d0-452d-983f-70edc69b5b53","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az orosz autós morál szebbik oldala.","shortLead":"Az orosz autós morál szebbik oldala.","id":"20190220_autos_video_cseljabinszk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aac57908-67d0-452d-983f-70edc69b5b53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78b88096-04d5-4b25-a1b9-b6a75609dd35","keywords":null,"link":"/cegauto/20190220_autos_video_cseljabinszk","timestamp":"2019. február. 20. 14:22","title":"Videó: sánta kutyát jobb, ha a rendőr kíséri át az úttesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"725f5410-e11b-4cb6-81e9-9c3bf20b5ee4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Christopher Paul Hasson hadnagyot még a múlt pénteken tartóztatták le marylandi otthonában. Az FBI csak csütörtökön este, már a bírósághoz benyújtott periratok megszületése után hozta nyilvánosságra a történteket.","shortLead":"Christopher Paul Hasson hadnagyot még a múlt pénteken tartóztatták le marylandi otthonában. Az FBI csak csütörtökön...","id":"20190221_amerikai_parti_orseg_tagja_merenyletre_keszlt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=725f5410-e11b-4cb6-81e9-9c3bf20b5ee4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17ad84fc-757c-4c8f-9708-2f9d5b9664df","keywords":null,"link":"/vilag/20190221_amerikai_parti_orseg_tagja_merenyletre_keszlt","timestamp":"2019. február. 21. 07:22","title":"Demokratákat, aktivistákat, újságírókat akart ölni az amerikai parti őrség egy tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e117ba-35dd-4bb0-9ecf-a9b9e734e4cd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még február 1-jén sikerült a NASA 10 éve a Hold körül keringő űrszondájának egy olyan fotót lőnie az égitest felszínéről, hogy azon látszódik a kínaiak holdjárója, valamint a hozzá tartozó leszállóegység is.","shortLead":"Még február 1-jén sikerült a NASA 10 éve a Hold körül keringő űrszondájának egy olyan fotót lőnie az égitest...","id":"20190221_nasa_kina_holdjaro_leszalloegyseg_csango_4_lunar_reconnaissance_orbiter_urszonda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21e117ba-35dd-4bb0-9ecf-a9b9e734e4cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61598fb0-ca71-4558-bf48-ded9838e2066","keywords":null,"link":"/tudomany/20190221_nasa_kina_holdjaro_leszalloegyseg_csango_4_lunar_reconnaissance_orbiter_urszonda","timestamp":"2019. február. 21. 11:03","title":"A NASA lefotózta a Hold túloldalán robogó kínai holdjárót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]