[{"available":true,"c_guid":"89e71b24-4eec-469a-b13e-cef4effea113","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kedvencben nyújtott alakításáért vehette át a legjobb női főszereplőnek járó Oscar-díjat vasárnap este Olivia Colman. Tavaly Frances McDormand beszédét szerettük a legjobban, idén Colmanét. Videó. ","shortLead":"A kedvencben nyújtott alakításáért vehette át a legjobb női főszereplőnek járó Oscar-díjat vasárnap este Olivia Colman...","id":"20190225_Olivia_Colman_meghatodottsaga_es_zavara_volt_az_Oscargala_legimadnivalobb_resze","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=89e71b24-4eec-469a-b13e-cef4effea113&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e74bb93a-5ec7-48c9-b4dc-114ffd5f0fd2","keywords":null,"link":"/kultura/20190225_Olivia_Colman_meghatodottsaga_es_zavara_volt_az_Oscargala_legimadnivalobb_resze","timestamp":"2019. február. 25. 10:43","title":"Olivia Colman meghatódottsága és zavara volt az Oscar-gála legimádnivalóbb része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e60832d3-2c16-4d7c-ba7a-7b60a97dd28e","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Stand, Széll Tamás és Szulló Szabina csupán fél éve nyitott fine dining étterme kapta a Volkswagen-Dining Guide Év Étterme díjat.","shortLead":"A Stand, Széll Tamás és Szulló Szabina csupán fél éve nyitott fine dining étterme kapta a Volkswagen-Dining Guide Év...","id":"20190225_szell_tamas_szullo_szabina_stand_legjobb_etterem_2018","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e60832d3-2c16-4d7c-ba7a-7b60a97dd28e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32e6f900-b9e2-41d7-9ed0-73d1d88ee959","keywords":null,"link":"/kkv/20190225_szell_tamas_szullo_szabina_stand_legjobb_etterem_2018","timestamp":"2019. február. 25. 21:25","title":"Széll Tamáséké lett az év étterme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a792af8-ea68-4a17-837a-e0d08d7af24b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Különösen az engedély nélkül tuningolt autókra figyeltek, és 23 esetben intézkedtek is, valamint gyorshajtás miatt 164 esetben indítottak eljárást.","shortLead":"Különösen az engedély nélkül tuningolt autókra figyeltek, és 23 esetben intézkedtek is, valamint gyorshajtás miatt 164...","id":"20190226_razzia_gyosulasi_verseny_tuning_auto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a792af8-ea68-4a17-837a-e0d08d7af24b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b31d033-6482-457d-a00d-6b9201a6a955","keywords":null,"link":"/cegauto/20190226_razzia_gyosulasi_verseny_tuning_auto","timestamp":"2019. február. 26. 14:22","title":"Éjszakai boyracerekre vadászott Budapesten a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b2ee80a-3f42-450f-8ac8-55ceda4ee88b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Éppen Nagymácséd felett járt, amikor lelőtték az újságírót.","shortLead":"Éppen Nagymácséd felett járt, amikor lelőtték az újságírót.","id":"20190226_Kemmuhold_segithetett_a_Kuciakgyilkossag_nyomozasaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b2ee80a-3f42-450f-8ac8-55ceda4ee88b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b0b367c-afe1-44af-966a-6a90c74cb913","keywords":null,"link":"/vilag/20190226_Kemmuhold_segithetett_a_Kuciakgyilkossag_nyomozasaban","timestamp":"2019. február. 26. 08:22","title":"Kémműhold segíthetett a Kuciak-gyilkosság nyomozásában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64f93d9d-4195-42a2-a418-1b63366ca22b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nadrágkosztüm, nagyestélyi, pink masni és tükörbársony öltöny – idén is volt mit nézni az Oscar vörös szőnyegén. Néhány összeállítás mély nyomot hagyott bennünk, és el is mondjuk miért. Lapozza végig velünk a legszebb, legérdekesebb, legmeghökkentőbb ruhák galériáját!","shortLead":"Nadrágkosztüm, nagyestélyi, pink masni és tükörbársony öltöny – idén is volt mit nézni az Oscar vörös szőnyegén. Néhány...","id":"20190225_A_turkalos_osszeallitastol_a_128_karatos_gyemantig__ezek_voltak_az_Oscar_szettjei","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64f93d9d-4195-42a2-a418-1b63366ca22b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a172c157-2f01-4f2e-9d8d-9191a33668ab","keywords":null,"link":"/elet/20190225_A_turkalos_osszeallitastol_a_128_karatos_gyemantig__ezek_voltak_az_Oscar_szettjei","timestamp":"2019. február. 25. 10:52","title":"A turkálós összeállítástól a 128 karátos gyémántig – ezek voltak az Oscar szettjei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc80244f-9db5-4389-8412-24b5898f690f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Harminc év után először műsorvezető nélkül zajlott az egyre kevesebb nézőt vonzó gála, de felpörgetni sajnos idén sem sikerült. A Netflix a legjobb idegen nyelvű film kategóriában nyert Oscart, a Bohém rapszódia, a Fekete Párduc és a Roma nyerte a legtöbb díjat. Ez volt percről percre tudósításunk az idei díjátadó gáláról.","shortLead":"Harminc év után először műsorvezető nélkül zajlott az egyre kevesebb nézőt vonzó gála, de felpörgetni sajnos idén sem...","id":"20190225_Oscar_2019_gala_dijatado_percrol_percre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc80244f-9db5-4389-8412-24b5898f690f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f32e1164-5cfb-4303-bc67-36dc9193daec","keywords":null,"link":"/kultura/20190225_Oscar_2019_gala_dijatado_percrol_percre","timestamp":"2019. február. 25. 01:15","title":"A Zöld könyv lett a legjobb film, tarolt a Bohém rapszódia: ez volt a 91. Oscar-gála","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f8dbeb4-522f-4bc1-ac67-3efea0f58811","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Délután a szervezők jelezték, hogy másfél órát csúszik a koncert, végül még tovább kellett várakozniuk a rajongóknak. ","shortLead":"Délután a szervezők jelezték, hogy másfél órát csúszik a koncert, végül még tovább kellett várakozniuk a rajongóknak. ","id":"20190225_nicki_minaj_koncert_budapest_keses","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f8dbeb4-522f-4bc1-ac67-3efea0f58811&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3043a358-57b0-4ae9-a71b-fe8d65ae2ac7","keywords":null,"link":"/kultura/20190225_nicki_minaj_koncert_budapest_keses","timestamp":"2019. február. 25. 20:59","title":"Nicki Minaj negyed 11-kor csak rákezdett Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46513c86-2a63-40e6-a6d3-58d62e738ca9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha az átlagos nettó kereset mentén vizsgáljuk, elképesztő mértékben ketté van szakadva az ország.","shortLead":"Ha az átlagos nettó kereset mentén vizsgáljuk, elképesztő mértékben ketté van szakadva az ország.","id":"20190226_Annyit_keresnek_most_Szabolcsban_mint_Budapesten_10_eve","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46513c86-2a63-40e6-a6d3-58d62e738ca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb97f229-84cc-4a3b-a954-b2078bbf27b2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190226_Annyit_keresnek_most_Szabolcsban_mint_Budapesten_10_eve","timestamp":"2019. február. 26. 08:49","title":"Annyit keresnek most Szabolcsban, mint Budapesten 10 éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]