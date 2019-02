Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4a0ac150-4508-4c25-b7fd-7e4319b26241","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A cég rengeteg fenyegetést kapott, sokan a bojkottjára szólítottak fel.","shortLead":"A cég rengeteg fenyegetést kapott, sokan a bojkottjára szólítottak fel.","id":"20190227_Hidzsabot_akart_arulni_a_Decathlon_aztan_inkabb_meggondolta_magat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a0ac150-4508-4c25-b7fd-7e4319b26241&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b9b1e9d-c2b9-45e7-a966-cd1d4d02065a","keywords":null,"link":"/elet/20190227_Hidzsabot_akart_arulni_a_Decathlon_aztan_inkabb_meggondolta_magat","timestamp":"2019. február. 27. 07:30","title":"Hidzsábot akart árulni a Decathlon, aztán inkább meggondolta magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b03f270b-984c-4bb3-8283-4acf494cb17f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két éve történt gyilkosságot most derítették fel a rendőrök, kedden a kertben az elásott holttestet is megtalálták. ","shortLead":"A két éve történt gyilkosságot most derítették fel a rendőrök, kedden a kertben az elásott holttestet is megtalálták. ","id":"20190227_Elasta_a_kertben_megolt_baratnojet_majd_bekoltozott_a_hazba_egy_szegedi_no__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b03f270b-984c-4bb3-8283-4acf494cb17f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5404bce-c68e-476b-b0d0-4c7317bef2ac","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_Elasta_a_kertben_megolt_baratnojet_majd_bekoltozott_a_hazba_egy_szegedi_no__video","timestamp":"2019. február. 27. 10:37","title":"Elásta a kertben a megölt barátnőjét, majd beköltözött a házába egy szegedi nő – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ea172a5-de47-4528-9d4d-550b94fa484f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azt nem tudni, hogy üres volt-e.","shortLead":"Azt nem tudni, hogy üres volt-e.","id":"20190225_Egy_koporsot_is_kidobtak_az_utcara_a_jozsefvarosi_lomtalanitason","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ea172a5-de47-4528-9d4d-550b94fa484f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ec00a7c-3e3c-4d03-b055-502092fb1f58","keywords":null,"link":"/elet/20190225_Egy_koporsot_is_kidobtak_az_utcara_a_jozsefvarosi_lomtalanitason","timestamp":"2019. február. 25. 20:35","title":"Egy koporsót is kidobtak az utcára a józsefvárosi lomtalanításon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eab20a3-a39a-4f31-a2cb-9a9cbb36b890","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Méghogy diktátor!","shortLead":"Méghogy diktátor!","id":"20190226_Maduronak_nem_tetszettek_a_kerdesek_kidobjak_a_stabot_Venezuelabol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9eab20a3-a39a-4f31-a2cb-9a9cbb36b890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"042661c0-d572-4b0e-b24b-2848786ffed2","keywords":null,"link":"/vilag/20190226_Maduronak_nem_tetszettek_a_kerdesek_kidobjak_a_stabot_Venezuelabol","timestamp":"2019. február. 26. 07:05","title":"Madurónak nem tetszettek a kérdések, kidobják a stábot Venezuelából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5748af52-c0c9-41ea-a2f7-5dba36c238b0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Koszos és szabálytalan volt a XIV. kerületi üzem.","shortLead":"Koszos és szabálytalan volt a XIV. kerületi üzem.","id":"20190226_Illegalis_kifozdet_zart_be_a_Nebih","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5748af52-c0c9-41ea-a2f7-5dba36c238b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cba88307-31e0-46cb-a7f6-6a8181a0a4da","keywords":null,"link":"/itthon/20190226_Illegalis_kifozdet_zart_be_a_Nebih","timestamp":"2019. február. 26. 09:51","title":"Illegális kifőzdét zárt be a Nébih","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea0ba502-26a1-48c5-9c8a-ca2691c0e03f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt állítja egy egészségügyis, hogy a múlt héten egyik éjszaka egér esett a fejére a Dél-pesti Centrumkórház egyik nővérszállóján. A fotói alapján a szállás borzalmas állapotban van. ","shortLead":"Azt állítja egy egészségügyis, hogy a múlt héten egyik éjszaka egér esett a fejére a Dél-pesti Centrumkórház egyik...","id":"20190225_eger_noverszallo_budapest_del_pesti_centrumkorhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea0ba502-26a1-48c5-9c8a-ca2691c0e03f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdbf005a-87e5-4dc7-b36c-2456a845dac9","keywords":null,"link":"/itthon/20190225_eger_noverszallo_budapest_del_pesti_centrumkorhaz","timestamp":"2019. február. 25. 22:20","title":"Egér esett a fejére a nővérszállón – borzasztó állapotokról beszél egy egészségügyi dolgozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f2d2fc6-31c4-487a-bf10-e8723b7fbdee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Feltették a Magyar Nemzeti Bank honlapjára a 330 pontos versenyképességi javaslatcsomagot. A nyugdíjasoknak Jóléti Alapot, a lakáshitelekkel kapcsolatban egyszerűbb ügyintézést javasolnak Matolcsyék.","shortLead":"Feltették a Magyar Nemzeti Bank honlapjára a 330 pontos versenyképességi javaslatcsomagot. A nyugdíjasoknak Jóléti...","id":"20190227_Joleti_alapot_hozna_letre_a_nyugdijaknak_Matolcsy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f2d2fc6-31c4-487a-bf10-e8723b7fbdee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af154ba3-ffd2-4d3d-a509-a1d00348c174","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190227_Joleti_alapot_hozna_letre_a_nyugdijaknak_Matolcsy","timestamp":"2019. február. 27. 14:37","title":"Matolcsyék a nyugdíjasoknak és a hitelfelvevőknek is kedveznének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91553a85-c59b-421c-b21c-381cd06940ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"10 milliárd forint EU-s támogatás ment el különböző szabadidős, közösségi programokra, de egyre több jel utal arra, hogy nem mindenhol költötték el a pénzeket a legmegfelelőbb módon.\r

\r

","shortLead":"10 milliárd forint EU-s támogatás ment el különböző szabadidős, közösségi programokra, de egyre több jel utal arra...","id":"20190226_Az_EUpenzes_marmonkannas_sportnap_utan_itt_a_ketmillios_seta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91553a85-c59b-421c-b21c-381cd06940ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4134aee-b616-42b0-9e66-da652a2ab211","keywords":null,"link":"/itthon/20190226_Az_EUpenzes_marmonkannas_sportnap_utan_itt_a_ketmillios_seta","timestamp":"2019. február. 26. 16:05","title":"Az EU-pénzes marmonkannás sportnap után itt a kétmilliós séta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]